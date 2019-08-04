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В Советском районе в реке погиб мужчина

Он плавал в запрещённом месте

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Причину смерти мужчины устанавливают судмедэксперты

Фото: Александр Ощепков

Вечером в субботу, 3 августа, в протоке реки в Нижней Ельцовке, недалеко от СНТ «Путеец» в Советском районе Новосибирска, погиб 63-летний мужчина.

Как рассказал корреспонденту НГС начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев, мужчина плавал в запрещённом месте.

«Он купался там, погиб на воде. Он грубо нарушил правила безопасности при купании, это факт. В том месте купаться запрещено. Такая жара стоит, прежде чем идти купаться, надо к врачу сходить, проверить здоровье. Ему было 63 года, он был опытный, плавать наверняка умел. Виноват он сам, на 100%. Причину смерти установит судмедэкспертиза. Прежде чем купаться, надо сходить к врачу, молодым и старым», — рассказал Юрий Перязев.

В прошлое воскресенье 28 июля на водоёмах в Новосибирске и Новосибирской области пропали три человека — двое из них утонули в котловане на Юго-Западном жилмассиве. Впоследствии спасатели нашли тело мужчины, а поиски женщины продолжались дальше.

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КОММЕНТАРИИ (1)

4 авг 2019 в 15:57

Прежде чем сходить в туалет, надо посетить доктора Перязева. А то погибнешь и при мытье в собственной ванне. (Ни в коем случае не реклама доктора).