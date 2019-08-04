В Советском районе в реке погиб мужчина

Вечером в субботу, 3 августа, в протоке реки в Нижней Ельцовке, недалеко от СНТ «Путеец» в Советском районе Новосибирска, погиб 63-летний мужчина.



Как рассказал корреспонденту НГС начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев, мужчина плавал в запрещённом месте.



«Он купался там, погиб на воде. Он грубо нарушил правила безопасности при купании, это факт. В том месте купаться запрещено. Такая жара стоит, прежде чем идти купаться, надо к врачу сходить, проверить здоровье. Ему было 63 года, он был опытный, плавать наверняка умел. Виноват он сам, на 100%. Причину смерти установит судмедэкспертиза. Прежде чем купаться, надо сходить к врачу, молодым и старым», — рассказал Юрий Перязев.



В прошлое воскресенье 28 июля на водоёмах в Новосибирске и Новосибирской области пропали три человека — двое из них утонули в котловане на Юго-Западном жилмассиве. Впоследствии спасатели нашли тело мужчины, а поиски женщины продолжались дальше.

