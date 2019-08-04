Новосибирцев предупредили об усилении ветра и граде

«По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", 5 августа 2019 года в течении суток в отдельных районах Новосибирской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах местами шквалы до 23 м/с», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Новосибирские спасатели со ссылкой на синоптиков выпустили экстренное предупреждение — в понедельник, 5 августа, в Новосибирской области ожидается ухудшение погоды.

В ведомстве добавили, что из-за плохой погоды могут быть оборваны линии связи и электропередачи, возможны срывы кровли и падение незакреплённых конструкций.

В МЧС напомнили, что в экстренных ситуациях необходимо обращаться по телефону 112. Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

В начале недели синоптики рассказывали, что до 4 августа в области объявлено штормовое предупреждение о жаре.



Непогода часто оставляет новосибирцев без света. Например, конце апреля сильный ветер в Новосибирске валил деревья и срывал крыши.

