В полиции рассказали подробности встречного ДТП на Ордынской трассе

По информации полиции, водитель «Тойоты» не убедился в безопасности поворота, что и привело к аварии
Фото: Андрей Беспалов
В воскресенье, 4 августа, на Ордынской трассе столкнулись машины Nissan Sunny и Toyota Vistа — в полиции рассказали, что все пострадавшие из Новосибирской области.
По информации полиции, авария случилась в 00:45 в Новосибирском районе области, недалеко от села Ярково.
«В результате аварии получили различные травмы 6 человек в возрасте от 20 до 31 года, в том числе 4 пассажира "Тойоты" (2 женщины и 2 мужчины), водитель и пассажир "Ниссана". Все пострадавшие — жители Новосибирской области. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя "Тойоты", который при совершении разворота не убедился в безопасности маневра», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Родственник одной из пострадавшей рассказал, что пострадавшие получили серьёзные травмы.
«Родная сестра моей снохи была в "Тойоте". Находится она сейчас в крайне тяжёлом состоянии: искусственной коме. Подробностей больше никаких пока не знаю. Они ехали по делам в Ярково, со стороны Шилово. Там пять человек было в машине. Кому-то больше повезло», — рассказал корреспонденту НГС родственник пострадавшей в аварии женщины Андрей Беспалов.
В полиции сообщили, что у водителя у водителя Toyota Vistа не было водительских прав, а после аварии он отказался от медицинского освидетельствования. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все детали и обстоятельства ДТП.
В конце июля в перевернувшейся машине пострадали трое детей — их удалось спасти, а водитель погиб.