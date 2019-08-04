В полиции рассказали подробности встречного ДТП на Ордынской трассе

В воскресенье, 4 августа, на Ордынской трассе столкнулись машины Nissan Sunny и Toyota Vistа — в полиции рассказали, что все пострадавшие из Новосибирской области.

По информации полиции, авария случилась в 00:45 в Новосибирском районе области, недалеко от села Ярково.

«В результате аварии получили различные травмы 6 человек в возрасте от 20 до 31 года, в том числе 4 пассажира "Тойоты" (2 женщины и 2 мужчины), водитель и пассажир "Ниссана". Все пострадавшие — жители Новосибирской области. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя "Тойоты", который при совершении разворота не убедился в безопасности маневра», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.