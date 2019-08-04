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В полиции рассказали подробности встречного ДТП на Ордынской трассе

По уточнённым данным, в аварии пострадали шесть человек

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По информации полиции, водитель «Тойоты» не убедился в безопасности поворота, что и привело к аварии

Фото: Андрей Беспалов

В воскресенье, 4 августа, на Ордынской трассе столкнулись машины Nissan Sunny и Toyota Vistа — в полиции рассказали, что все пострадавшие из Новосибирской области.

По информации полиции, авария случилась в 00:45 в Новосибирском районе области, недалеко от села Ярково.

«В результате аварии получили различные травмы 6 человек в возрасте от 20 до 31 года, в том числе 4 пассажира "Тойоты" (2 женщины и 2 мужчины), водитель и пассажир "Ниссана". Все пострадавшие — жители Новосибирской области. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя "Тойоты", который при совершении разворота не убедился в безопасности маневра», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Одна из пострадавших сейчас находится в коме

Одна из пострадавших сейчас находится в коме

Родственник одной из пострадавшей рассказал, что пострадавшие получили серьёзные травмы.

«Родная сестра моей снохи была в "Тойоте". Находится она сейчас в крайне тяжёлом состоянии: искусственной коме. Подробностей больше никаких пока не знаю. Они ехали по делам в Ярково, со стороны Шилово. Там пять человек было в машине. Кому-то больше повезло», — рассказал корреспонденту НГС родственник пострадавшей в аварии женщины Андрей Беспалов.

В полиции сообщили, что у водителя у водителя Toyota Vistа не было водительских прав, а после аварии он отказался от медицинского освидетельствования. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все детали и обстоятельства ДТП.

В конце июля в перевернувшейся машине пострадали трое детей — их удалось спасти, а водитель погиб.

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