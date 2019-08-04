На стенах новосибирского вуза нарисовали самолёты и портреты студентов

О том, что ночью кампус закончили разрисовывать, на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.

«Участниками мероприятия стали 17 художников из Новосибирска, Омска, Москвы и Санкт-Петербурга. Стены НЭТИ украсят муралы Марины Ягоды, Ивана Найнти, Светланы Соловьёвой и других известных в России мастеров этого жанра. Некоторые участники будут работать над своими композициями в командах. Проводится также набор волонтёров, желающих поработать красками под руководством опытных мастеров», — рассказывал ранее Юрий Лобанов.

Кроме того, согласно концепции, на стенах появились портреты выдающихся студентов университета. Воплощением этой задумки занималась известная новосибирская художница Марина Ягода.



«Университет предоставил художникам все необходимые материалы (краски, леса, оборудование, транспортные расходы, питание и проживание). 5 августа в 11:00 у второго корпуса НГТУ НЭТИ художники и организаторы откроют стены для горожан и расскажут о создании своих работ: от идеи до готового мурала», — рассказал пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.



Руководители проекта считают, что после ребрендинга, в результате которого университет включил в своё название аббревиатуру НЭТИ, он не может выглядеть скромно и уныло и должен стать ярким, необычным и привлекающим внимание.



В середине июня появилась информация, что в НГТУ решили отремонтировать фасады первого корпуса и общежитий к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Сейчас в вузе проводят экспертизу, чтобы установить, сколько квадратных метров фасадов надо будет восстановить.

