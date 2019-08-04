Сбил рабочего и уехал: автоинспекция объявила в розыск белый Cadillac

Пострадавшего дорожного рабочего увезли в больницу с сотрясением головного мозга
Фото: Владислав Савченков
Утром 4 августа на Красном проспекте в Новосибирске иномарка сбила дорожного рабочего, врезалась в попутную машину и скрылась с места аварии — ГИБДД объявили водителя в розыск.
Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло в 10:40.
«В 10:40 водитель на Cadillac Escalade с алтайскими номерами двигался по Красному проспекту со стороны площади Ленина в сторону улицы Фабричной. На Красном проспекте он совершил наезд на дорожного рабочего, который находился на проезжей части по ремонту дорожного полотна. Далее Escalade совершил столкновение с попутным Nissan Qashqai. [После этого] автомобиль остановился, девушка вышла из-за руля, на её место сел мужчина, и они с места ДТП уехали», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
По его словам, у сбитого 23-летнего дорожного рабочего врачи диагностировали сотрясение головного мозга. С места происшествия его увезли в больницу.
«Всех очевидцев данного ДТП или [тех,] кто знает, где находится водитель, просим позвонить по телефону 232–23–51 или 232–23–21», — передал Владислав Савченков.
Ранее Госавтоинспекция проанализировала места ДТП в Новосибирске и составила список самых опасных участков, на которых случались аварии.