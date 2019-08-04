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Происшествия

Сбил рабочего и уехал: автоинспекция объявила в розыск белый Cadillac

В ГИБДД сообщили, что у разыскиваемой машины алтайские номера

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Пострадавшего дорожного рабочего увезли в больницу с сотрясением головного мозга

Фото: Владислав Савченков

Утром 4 августа на Красном проспекте в Новосибирске иномарка сбила дорожного рабочего, врезалась в попутную машину и скрылась с места аварии — ГИБДД объявили водителя в розыск.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло в 10:40.

«В 10:40 водитель на Cadillac Escalade с алтайскими номерами двигался по Красному проспекту со стороны площади Ленина в сторону улицы Фабричной. На Красном проспекте он совершил наезд на дорожного рабочего, который находился на проезжей части по ремонту дорожного полотна. Далее Escalade совершил столкновение с попутным Nissan Qashqai. [После этого] автомобиль остановился, девушка вышла из-за руля, на её место сел мужчина, и они с места ДТП уехали», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По его словам, у сбитого 23-летнего дорожного рабочего врачи диагностировали сотрясение головного мозга. С места происшествия его увезли в больницу.

«Всех очевидцев данного ДТП или [тех,] кто знает, где находится водитель, просим позвонить по телефону 232–23–51 или 232–23–21», — передал Владислав Савченков.

Ранее Госавтоинспекция проанализировала места ДТП в Новосибирске и составила список самых опасных участков, на которых случались аварии.

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ГИБДДрозыскдтп на Красном проспекте

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КОММЕНТАРИИ (21)

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4 авг 2019 в 12:05

Стараюсь подальше держаться от машин с 22 регионом ....им только ишаками управлять,как въедут в большой город,так чудить начинают...

4 авг 2019 в 12:10

А шо камеры для красоты весят?

Al777
4 авг 2019 в 12:12

Столько камер, даже стыдно очевидцев искать. ГИБДД совсем расслабились, мышей ловят...