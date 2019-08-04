Сбил рабочего и уехал: автоинспекция объявила в розыск белый Cadillac

Утром 4 августа на Красном проспекте в Новосибирске иномарка сбила дорожного рабочего, врезалась в попутную машину и скрылась с места аварии — ГИБДД объявили водителя в розыск.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло в 10:40.

«В 10:40 водитель на Cadillac Escalade с алтайскими номерами двигался по Красному проспекту со стороны площади Ленина в сторону улицы Фабричной. На Красном проспекте он совершил наезд на дорожного рабочего, который находился на проезжей части по ремонту дорожного полотна. Далее Escalade совершил столкновение с попутным Nissan Qashqai. [После этого] автомобиль остановился, девушка вышла из-за руля, на её место сел мужчина, и они с места ДТП уехали», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.