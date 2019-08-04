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Вратарь хоккейной «Сибири» показал новую экипировку на будущий сезон

Алексей Красиков опубликовал фото вратарской защиты в своём аккаунте в «Инстаграм»

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Новая вратарская экипировка выполнена в классическом стиле

Фото: hcsibir.ru

Вратарь новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Алексей Красиков опубликовал в своём аккаунте в «Инстаграм» новую вратарскую экипировку на будущий сезон.

«В эпоху раскрасок буду в классике 19–20», — коротко написал Алексей на своей странице.

Щитки и вратарская ловушка покрашены в классический белый цвет, на нём лишь логотип. Никаких принтов на экипировке вратаря нет.

А несколько дней назад Алексей Красиков показал новый шлем, в котором он будет выступать за ХК «Сибирь» в грядущем сезоне.

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КОММЕНТАРИИ (5)

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4 авг 2019 в 12:50

Отдыхаю во Флориде, вчера встретил Бобровского, у него форме красивее. Показал в инстаграмме.

Wersus
4 авг 2019 в 12:17

Пусть он лучше свою игру показывает а не трусы!

Фото пользователя
4 авг 2019 в 12:09

Форму надо заказывать у Юдашкина, чтобы команда выглядела гламурненькой.