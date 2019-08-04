Вратарь хоккейной «Сибири» показал новую экипировку на будущий сезон

Новая вратарская экипировка выполнена в классическом стиле
Фото: hcsibir.ru
Вратарь новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Алексей Красиков опубликовал в своём аккаунте в «Инстаграм» новую вратарскую экипировку на будущий сезон.
«В эпоху раскрасок буду в классике 19–20», — коротко написал Алексей на своей странице.
Щитки и вратарская ловушка покрашены в классический белый цвет, на нём лишь логотип. Никаких принтов на экипировке вратаря нет.
А несколько дней назад Алексей Красиков показал новый шлем, в котором он будет выступать за ХК «Сибирь» в грядущем сезоне.