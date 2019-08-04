Семь человек пострадали во встречном ДТП на Ордынской трассе

«На участке Ордынской трассы недалеко от Ярково произошло столкновение двух автомобилей: Nissan Sunny и Toyota Vistа. По предварительной информации, в ДТП пострадали 7 человек, все пассажиры транспортных средств, участвовавших в аварии. Toyota Vistа следовала в сторону Новосибирска, а Nissan следовал во встречном направлении», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По информации областного управления полиции, ДТП случилось недалеко от села Ярково в 00:45.

Ночью 4 августа на Ордынской трассе в Новосибирском районе области столкнулись две иномарки — в аварии пострадали 7 человек.

В полиции добавили, что у водителя Toyota Vistа не было водительских прав, а после аварии он отказался от медицинского освидетельствования.

«По факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства ДТП», — рассказали в пресс-службе областного управления полиции.

В конце июля в перевернувшейся машине пострадали трое детей — их удалось спасти, а водитель погиб.

