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Происшествия

Семь человек пострадали во встречном ДТП на Ордынской трассе

Недалеко от Ярково столкнулись Nissan Sunny и Toyota Vistа

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У водителя «Тойоты» не было прав

Фото: Александр Ощепков / НГС

Ночью 4 августа на Ордынской трассе в Новосибирском районе области столкнулись две иномарки — в аварии пострадали 7 человек.

По информации областного управления полиции, ДТП случилось недалеко от села Ярково в 00:45.

«На участке Ордынской трассы недалеко от Ярково произошло столкновение двух автомобилей: Nissan Sunny и Toyota Vistа. По предварительной информации, в ДТП пострадали 7 человек, все пассажиры транспортных средств, участвовавших в аварии. Toyota Vistа следовала в сторону Новосибирска, а Nissan следовал во встречном направлении», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции добавили, что у водителя Toyota Vistа не было водительских прав, а после аварии он отказался от медицинского освидетельствования.

«По факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства ДТП», — рассказали в пресс-службе областного управления полиции.

В конце июля в перевернувшейся машине пострадали трое детей — их удалось спасти, а водитель погиб.

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КОММЕНТАРИИ (18)

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4 авг 2019 в 10:47

Не удивительно, прули опять пакостят

вопрос
4 авг 2019 в 11:04

На висте без прав, отказался от медицинского осведетельствования.
Вхреначить ему годика три зоны, пусть посидит и подумает.Заодно отвыкнет от синьки или наркоты.

Тоже автолюбитель
4 авг 2019 в 11:02

Вот так будешь себе ехать, песенки слушать, а на встречу вылетит пьяный наркоман и всё... Жизнь разбита, считай закончена. Считаю, что автомобилями не должны владеть и управлять все подряд!