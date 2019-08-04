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Валили на землю и били дубинками: 800 человек задержали в Москве на акции за честные выборы

Четверо задержанных получили серьёзные травмы и попали в больницы

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Людей задерживали с помощью дубинок

Фото: телеграм-канал Baza

Сегодня, 3 августа, в Москве прошла очередная акция за честные выборы. Предыдущая была 27 июля, и тогда было задержано более 1000 человек.

Сегодня, как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, в митинге приняли участие 1500 человек, при этом, по данным телеграм-канала ОВД-Инфо, на акции задержали 828 человек.

При этом задержания проходили очень жестко: людей валили на землю и били дубинками.

«Относительно задержаний <...> это вынужденная мера, поскольку Бульварное кольцо и прилегающие площади — места проведения досуга, случаи применения спецсредств и жестокого обращения с гражданами пока не известны, будем проверять информацию, работать с обращениями граждан, если таковые поступят», — сказал ТАСС член СПЧ Александр Брод.

Как сообщает телеграм-канал Baza, в центре Москвы были большие проблемы с интернетом — у всех сотовых операторов практически не работали LTE и даже 3G, а в кафе и барах был отключён Wi-Fi. Причем в самих заведениях сказали, что сделали это по требованию полицейских.

Задержанных отвезли в отделы полиции, а в некоторых отделах к задержанным не пускали адвокатов. 

При этом на Арбате задержали и журналиста телеграм-канала Baza Петра Коронаева. Бойцы Росгвардии схватили его, когда он снимал жёсткое задержание одного из митингующих. Всего, по данным телеграм-канала, на сегодняшнем митинге пострадали 13 человек, четверо из них получили серьёзные травмы и были госпитализированы.

Несколько человек получили травмы во время задержания

Несколько человек получили травмы во время задержания

В СПЧ назвали это вынужденной мерой

В СПЧ назвали это вынужденной мерой

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митинг в Москвеза честные выборы

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КОММЕНТАРИИ (2)

4 авг 2019 в 02:32

Анекдот от декабря 2015 года.

"На лекции по политологии:
- Зайдите в свинарник. Те свиньи, которые у корыта, спокойно чавкают, а те, которых оттерли и которые пытаются пробиться обратно, отчаянно верещат.
Вот, собственно, и все, что вам нужно знать об оппозиции в России".

4 авг 2019 в 02:31

Когда то жандармы царские также протестующий народ избивали ,но потом сломили царя и его режим.Всё к этому идёт.История повторяется.