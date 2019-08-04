Валили на землю и били дубинками: 800 человек задержали в Москве на акции за честные выборы

Сегодня, 3 августа, в Москве прошла очередная акция за честные выборы. Предыдущая была 27 июля, и тогда было задержано более 1000 человек.



Сегодня, как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, в митинге приняли участие 1500 человек, при этом, по данным телеграм-канала ОВД-Инфо, на акции задержали 828 человек.



При этом задержания проходили очень жестко: людей валили на землю и били дубинками.



«Относительно задержаний <...> это вынужденная мера, поскольку Бульварное кольцо и прилегающие площади — места проведения досуга, случаи применения спецсредств и жестокого обращения с гражданами пока не известны, будем проверять информацию, работать с обращениями граждан, если таковые поступят», — сказал ТАСС член СПЧ Александр Брод.

