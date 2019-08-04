Валили на землю и били дубинками: 800 человек задержали в Москве на акции за честные выборы

Людей задерживали с помощью дубинок
Фото: телеграм-канал Baza
Сегодня, 3 августа, в Москве прошла очередная акция за честные выборы. Предыдущая была 27 июля, и тогда было задержано более 1000 человек.
Сегодня, как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, в митинге приняли участие 1500 человек, при этом, по данным телеграм-канала ОВД-Инфо, на акции задержали 828 человек.
При этом задержания проходили очень жестко: людей валили на землю и били дубинками.
«Относительно задержаний <...> это вынужденная мера, поскольку Бульварное кольцо и прилегающие площади — места проведения досуга, случаи применения спецсредств и жестокого обращения с гражданами пока не известны, будем проверять информацию, работать с обращениями граждан, если таковые поступят», — сказал ТАСС член СПЧ Александр Брод.
Как сообщает телеграм-канал Baza, в центре Москвы были большие проблемы с интернетом — у всех сотовых операторов практически не работали LTE и даже 3G, а в кафе и барах был отключён Wi-Fi. Причем в самих заведениях сказали, что сделали это по требованию полицейских.
Задержанных отвезли в отделы полиции, а в некоторых отделах к задержанным не пускали адвокатов.
При этом на Арбате задержали и журналиста телеграм-канала Baza Петра Коронаева. Бойцы Росгвардии схватили его, когда он снимал жёсткое задержание одного из митингующих. Всего, по данным телеграм-канала, на сегодняшнем митинге пострадали 13 человек, четверо из них получили серьёзные травмы и были госпитализированы.
Как похорошела Москва pic.twitter.com/sziej6ePXP— Daniil Ken (@daniilken) August 3, 2019
Как похорошела Москва при Сергейсемёныче – Гестапо разве что ещё пока сразу не убивает прямо на улицах. pic.twitter.com/YjHPDoIutf— Slava Rabinovich (@RabinovichSlava) August 3, 2019
Как похорошела Москва при Сергейсемёныче – прямо семейная идиллия по субботам! Бандиты в масках похищают сына у отца, во время их семейной прогулки в центре похорошевшей столицы. pic.twitter.com/6RXi0INIWo— Slava Rabinovich (@RabinovichSlava) August 3, 2019