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Развлечения

Пенная дискотека, трюки на скейте и девичник: 15 самых крутых фото лучшей пляжной вечеринки августа

О том, как прошёл летний фестиваль «Солнечный берег» — в фоторепортаже НГС

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Фестиваль «Электронный берег» впервые прошёл четыре года назад 

Фото: Александр Ощепков

Сегодня в 10 утра на новосибирском пляже «Звезда» начался ежегодный летний фестиваль «Солнечный берег». Тысячи новосибирцев приняли в нём участие. Как это было — в фоторепортаже НГС.

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Весь день НГС вёл онлайн-трансляцию с самого весёлого пляжа Сибири — там мы собрали детали мероприятия, фотографии и видео. 

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КОММЕНТАРИИ (8)

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3 авг 2019 в 23:38

Красное брюшко позалоченная мушка:ты беременна? Это временно
Уступил раз место в метро такой:обиделась и заорала что она просто толстая

вадик_дмб2004
3 авг 2019 в 23:48

Хоть бы задницей кто трясанул (тверк) :(

3 авг 2019 в 23:51

От первого фото у меня всё упало....