Пенная дискотека, трюки на скейте и девичник: 15 самых крутых фото лучшей пляжной вечеринки августа

Сегодня в 10 утра на новосибирском пляже «Звезда» начался ежегодный летний фестиваль «Солнечный берег». Тысячи новосибирцев приняли в нём участие. Как это было — в фоторепортаже НГС.
Утром был заплыв в карнавальных костюмах — сотни новосибирцев проплыли в воде в необычных нарядах
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«Солнечный берег» SUP Polo — прекрасное развлечение для самых ловких
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Александр Ощепков Какой праздник обходится без танцев? Никакой. Сегодня, кажется, танцевали в каждом уголке
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Александр Ощепков А ещё появился новый арт-объект
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Александр Ощепков Пенная дискотека — незабываемое шоу, которое способно растормошить любого человека
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Александр Ощепков Кстати, танцевать в пене — необычно и весело. Сегодня новосибирцы в этом убедились
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Александр Ощепков И без пены танцевать можно — настроение ведь хорошее
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Александр Ощепков Инстаграм в ближайшее время точно пополнится новыми яркими снимками
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Александр Ощепков На одной из площадок выполняли трюки на скейтборде
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Александр Ощепков Пляж был буквально усыпан людьми
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Александр Ощепков Если вы не знаете, где провести девичник, то берите на заметку: фестиваль «Электронный берег» является отличным местом для такого события
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Александр Ощепков Были разные соревнования — на пляж приехали спортсмены из Новосибирска, Томска, Кемерово и Москвы
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Александр Ощепков На фестивале выступали музыкальные группы из разных городов: He called her jen, АлоэВера, Морэ&Рэльсы и другие
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Александр Ощепков Фестивалю сегодня действительно повезло с летней погодой
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Александр Ощепков
Весь день НГС вёл онлайн-трансляцию с самого весёлого пляжа Сибири — там
мы собрали детали мероприятия, фотографии и видео.