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Культура

Солист НОВАТа пополнил труппу московского театра

Помимо новосибирского баритона в состав вошли солисты из Перми и Москвы

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Голос Янковского — баритон Новосибирского театра оперы и балета и Мариинского театра 

Фото: Mariinsky.ru

Солист Новосибирского театра оперы и балета Павел Янковский пополнил труппу московского театра «Новая опера» — об этом сообщает ТАСС. Как отметил директор театра, состав пополнился солистами из Перми, Новосибирска и Москвы.

«Прежде всего, это трое солистов Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского, которые будут совмещать работу в Перми с выступлениями в нашем театре: Зарина Абаева, Константин Сучков и Борис Рудак. Ещё в нашу труппу вливаются замечательный баритон из Мариинки, он же солист Новосибирского театра оперы и балета Павел Янковский, а также солист Большого театра Станислав Мостовой. <...> Планов у нас огромное количество, и мы надеемся, что те артисты, которые придут в нашу труппу, помогут их осуществлению», — рассказал агентству директор театра «Новая опера» Дмитрий Сибирцев. 

В марте в НОВАТе готовили детскую оперу «Красная Шапочка», написанную Цезарем Кюи, — как пояснили в театре, это была мировая премьера

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КОММЕНТАРИИ (1)

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3 авг 2019 в 22:08

Ну пополнил и пополнил, даёшь представление,за которое будет не стыдно?