Солист НОВАТа пополнил труппу московского театра

Голос Янковского — баритон Новосибирского театра оперы и балета и Мариинского театра
Фото: Mariinsky.ru
Солист Новосибирского театра оперы и балета Павел Янковский пополнил труппу московского театра «Новая опера» — об этом сообщает ТАСС. Как отметил директор театра, состав пополнился солистами из Перми, Новосибирска и Москвы.
«Прежде всего, это трое солистов Пермского академического театра оперы и балета имени
В марте в НОВАТе готовили детскую оперу «Красная Шапочка», написанную Цезарем Кюи, — как пояснили в театре, это была мировая премьера.