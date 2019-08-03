Солист НОВАТа пополнил труппу московского театра

Солист Новосибирского театра оперы и балета Павел Янковский пополнил труппу московского театра «Новая опера» — об этом сообщает ТАСС. Как отметил директор театра, состав пополнился солистами из Перми, Новосибирска и Москвы.



«Прежде всего, это трое солистов Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского , которые будут совмещать работу в Перми с выступлениями в нашем театре: Зарина Абаева, Константин Сучков и Борис Рудак. Ещё в нашу труппу вливаются замечательный баритон из Мариинки, он же солист Новосибирского театра оперы и балета Павел Янковский, а также солист Большого театра Станислав Мостовой. <...> Планов у нас огромное количество, и мы надеемся, что те артисты, которые придут в нашу труппу, помогут их осуществлению», — рассказал агентству директор театра «Новая опера» Дмитрий Сибирцев.