«Сибирь» назвала точную дату приезда Владимира Тарасенко с Кубком Стэнли в Новосибирск

«Дорогие друзья! Согласована дата приезда Кубка Стэнли в Новосибирск! Трофей, завоёванный нашим воспитанником Владимиром Тарасенко, будет выставлен в ЛДС "Сибирь" 19 августа. Сообщение о времени и организации экспонирования кубка будет размещено на наших официальных ресурсах до 10 августа», — сообщил хоккейный клуб на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

О том, что Кубок Стэнли привезут в Новосибирск, стало известно ещё в начале июля — в столицу Сибири его доставят сразу после презентации в Москве. Владимир Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли в июне этого года — его команда одержала победу в четырех матчах финальной серии плей-офф и выиграла кубок.