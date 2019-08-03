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Спорт

«Сибирь» назвала точную дату приезда Владимира Тарасенко с Кубком Стэнли в Новосибирск

Главный трофей хоккеиста можно будет увидеть в ЛДС

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Кубок доставят в Новосибирск после презентации в Москве

Фото: hcsibir.ru

Хоккейный клуб «Сибирь» назвал точную дату, когда воспитанник новосибирского хоккея Владимир Тарасенко привезёт в Новосибирск Кубок Стэнли. Как сообщает пресс-служба клуба, трофей привезут 19 августа. 

«Дорогие друзья! Согласована дата приезда Кубка Стэнли в Новосибирск! Трофей, завоёванный нашим воспитанником Владимиром Тарасенко, будет выставлен в ЛДС "Сибирь" 19 августа. Сообщение о времени и организации экспонирования кубка будет размещено на наших официальных ресурсах до 10 августа», — сообщил хоккейный клуб на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 

О том, что Кубок Стэнли привезут в Новосибирск, стало известно ещё в начале июля — в столицу Сибири его доставят сразу после презентации в Москве. Владимир Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли в июне этого года — его команда одержала победу в четырех  матчах финальной серии плей-офф и выиграла кубок.

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Владимир ТарасенкоХК СибирьКубок Стэнли

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КОММЕНТАРИИ (5)

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3 авг 2019 в 19:22

Главное чтоб яжематери с орущими детьми не попёрлись

Гость
3 авг 2019 в 19:33

Надеюсь яжематерей там не будет со своими спиногрызами

Электорат
3 авг 2019 в 19:49

Интересно сколько народу придет поклониться этому идолу?