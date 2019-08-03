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Час караулил: новосибирец напал с ножом на знакомого из-за конфликта

Подозреваемого в нападении уже задержали

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Нападение произошло у подъезда жилого дома на Толбухина, 41/1

Фото: google.ru / maps

3 августа в Новосибирске на мужчину напали с ножом, когда он входил в подъезд — он попал в больницу, а нападавшего задержали через несколько часов.

Инцидент произошёл у жилого дома на улице Толбухина, 41/1, сообщение о нападении появилось в сообществе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»: мужчина заходил в подъезд, когда на него напал неизвестный молодой человек и вонзил нож. В сообщении также указано, что нападавший ждал его около часа, его основные приметы: рост около 180–190 см, тёмные короткие волосы, чёрные майка, штаны и рюкзак.

Как рассказали корреспонденту НГС в полиции, подозреваемый уже задержан. Он и его жертва, 2001 и 1997 года рождения соответственно, были знакомы, оба жили в Дзержинском районе. По предварительной версии, причиной нападения послужил конфликт, подробности которого пока не разглашаются.

«Случай бытовой, не сильно криминальный. Большой сложности не было человека найти, потому что пострадавший его знал: установить да задержать, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Пока разбираются, работа предварительная ведётся, доследственная проверка, целое расследование будет».

Пострадавший мужчина сейчас в больнице, он жив и находится в сознании, уточнили в полиции.

Месяц назад нападение в подъезде произошло в Октябрьском районе — злоумышленники забрали у своей жертвы сумку с миллионом рублей.

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КОММЕНТАРИИ (30)

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3 авг 2019 в 18:16

Как хорошо, что 90е.. прошли, правда же?

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3 авг 2019 в 18:10

".....Случай бытовой, не сильно криминальный...."

Т.е. нападение с холодным оружием попытка убийства человека - это так, ерунда?!))))))

лена путина
3 авг 2019 в 18:11

"не сильно криминальный"? бывают сильно криминальные? просто криминальные? слабо криминальные?