Новосибирские спасатели уехали в Иркутскую область бороться с лесными пожарами

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
Из новосибирского МЧС отправили спасателей в Иркутскую область — они помогут тушить лесные пожары, захватившие несколько регионов и окутавшие дымом всю Сибирь.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, помогать коллегам отправилась аэромобильная группировка из 85 человек, 3 августа они улетели на самолёте Ил-76 в Братск.
«Аэромобильная группировка оснащена необходимым оборудованием и имуществом, позволяющим в автономном режиме в течение двух недель выполнять задачи по тушению лесных пожаров», — заверили в ведомстве.
В МЧС отметили, что в Красноярском крае уже работают спасатели из Омской и Кемеровской областей и Республики Хакасии.
Это уже вторая специальная группа из Новосибирска, которая должна помочь тушить пожары в Сибири — 1 августа в Красноярский край улетели военные вертолёты. А чтобы восстановить леса, авиакомпания S7 запустила специальную акцию обмена миль.