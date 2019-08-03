Новосибирские спасатели уехали в Иркутскую область бороться с лесными пожарами

Из новосибирского МЧС отправили спасателей в Иркутскую область — они помогут тушить лесные пожары, захватившие несколько регионов и окутавшие дымом всю Сибирь.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, помогать коллегам отправилась аэромобильная группировка из 85 человек, 3 августа они улетели на самолёте Ил-76 в Братск.



«Аэромобильная группировка оснащена необходимым оборудованием и имуществом, позволяющим в автономном режиме в течение двух недель выполнять задачи по тушению лесных пожаров», — заверили в ведомстве.

