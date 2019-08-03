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Дым лесных пожаров над Новосибирском
Подробности

Новосибирские спасатели уехали в Иркутскую область бороться с лесными пожарами

Пожарных обеспечили всем необходимым на ближайшие две недели

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Из новосибирского МЧС отправили спасателей в Иркутскую область — они помогут тушить лесные пожары, захватившие несколько регионов и окутавшие дымом всю Сибирь.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, помогать коллегам отправилась аэромобильная группировка из 85 человек, 3 августа они улетели на самолёте Ил-76 в Братск.

«Аэромобильная группировка оснащена необходимым оборудованием и имуществом, позволяющим в автономном режиме в течение двух недель выполнять задачи по тушению лесных пожаров», — заверили в ведомстве.

В МЧС отметили, что в Красноярском крае уже работают спасатели из Омской и Кемеровской областей и Республики Хакасии.

Это уже вторая специальная группа из Новосибирска, которая должна помочь тушить пожары в Сибири — 1 августа в Красноярский край улетели военные вертолёты. А чтобы восстановить леса, авиакомпания S7 запустила специальную акцию обмена миль.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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3 авг 2019 в 15:59

Я канешна понимаю, што они "выполняют свою работу, служат Российской Федерации", а некторые и не возвращаюццо с тких вот полётов...но...какие жи оне - неодухотворённые, неутончонные, простые, скушные, прецказуемые, ну по фотге видно - Вася, Дима, Саша с соседнего двора...ну ёмаё...никакого полёта фантазии не вызывают...

Несмеяна
3 авг 2019 в 16:02

Возвращайтесь целыми и невредимыми. Да пребудет с вами Сила.

3 авг 2019 в 16:03

Очнулись, когда тушить уже нечего, и фауна превратилась в шашлык. На пикники едуть что ли? Вчерашние, кто из особо активных пьянчуг в футболках полосатых, не хотят героически присоединиться?