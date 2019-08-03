В очереди за летом: новосибирцы забили парковку пляжа и встали в километровую пробку

На парковке пляжа нет свободных мест для автомобилей, а на подъезде — огромная пробка. Лучше выбрать электричку
Фото: Александр Ощепков / НГС
На Бердском шоссе собралась километровая пробка по пути к пляжу «Звезда»: на самом пляже закончились парковочные места.
По словам фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, свободных мест для автомобилей нет уже на подъезде к пляжу, а пробка тянется к нему по Бердскому шоссе.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», машины стоят от клиники Мешалкина до въезда на пляж, 2ГИС отмечал пробку и рядом с пляжем — до Института водных и экологических проблем СО РАН в Бердском тупике, 9/3.
Кроме того, серьёзный затор образовался на улице Русской от пересечения с улицей Тружеников до Бердского шоссе, пробки образовались и на улице Большевистской в районе разъезда Иня.
Массовые мероприятия в городе нередко приводят к серьёзным заторам: в конце июля желающие попасть на авиашоу в Мочище выстроились в очередь длиной 10 км.
На пляже «Звезда» сегодня проходит фестиваль «Электронный берег» — НГС ведёт с него онлайн-трансляцию. Присылайте свои фото и впечатления через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.