В очереди за летом: новосибирцы забили парковку пляжа и встали в километровую пробку

На Бердском шоссе собралась километровая пробка по пути к пляжу «Звезда»: на самом пляже закончились парковочные места.



По словам фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, свободных мест для автомобилей нет уже на подъезде к пляжу, а пробка тянется к нему по Бердскому шоссе.



По данным сервиса «Яндекс.Пробки», машины стоят от клиники Мешалкина до въезда на пляж, 2ГИС отмечал пробку и рядом с пляжем — до Института водных и экологических проблем СО РАН в Бердском тупике, 9/3.

