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Лопнула шина: на трассе по пути в Новосибирск перевернулся микроавтобус с пассажирами

В аварии пострадали трое детей

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Среди пострадавших оказались трое детей, все они доставлены в больницу

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

В 7 утра на пути в Новосибирск перевернулся микроравтобус «Мерседес» — пять человек попали в больницу.

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла на 234 километре трассы К-17р «Новосибирск — Кочки — Павлодар»: у автомобиля лопнула шина на одном из задних колёс, и он перевернулся.

В аварии пострадали двое взрослых и трое детей, их доставили в Кочковкую районную больницу. Являются ли они жителями Новосибирска, в пресс-службе корреспонденту НГС оперативно уточнить не смогли, однако отметили, что у микроавтобуса были казахстанские номера. Более подробную информацию в МВД пообещали предоставить позже, отметив, что сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

В конце июля в перевернувшейся машине также пострадали трое детей — их удалось спасти, а водитель погиб.

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КОММЕНТАРИИ (2)

3 авг 2019 в 14:31

По блакару видимо казахий ехал

EGOR99
3 авг 2019 в 14:47

Какая модель шин у микроавтобуса? Причина - износ?