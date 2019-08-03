Лопнула шина: на трассе по пути в Новосибирск перевернулся микроавтобус с пассажирами

Среди пострадавших оказались трое детей, все они доставлены в больницу
Фото: Татьяна Фатеева / НГС
В 7 утра на пути в Новосибирск перевернулся микроравтобус «Мерседес» — пять человек попали в больницу.
По информации ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла на 234 километре трассы К-17р «Новосибирск — Кочки — Павлодар»: у автомобиля лопнула шина на одном из задних колёс, и он перевернулся.
В аварии пострадали двое взрослых и трое детей, их доставили в Кочковкую районную больницу. Являются ли они жителями Новосибирска, в пресс-службе корреспонденту НГС оперативно уточнить не смогли, однако отметили, что у микроавтобуса были казахстанские номера. Более подробную информацию в МВД пообещали предоставить позже, отметив, что сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
В конце июля в перевернувшейся машине также пострадали трое детей — их удалось спасти, а водитель погиб.