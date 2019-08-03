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usd 64.64
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Десятки новосибирцев в костюмах проплыли по Обскому морю

В воду бросились супергерои, пираты и принцессы

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Участники заплыва отличались не только костюмами, но и плавсредствами

Фото: «Электронный берег»

Новосибирцы нарядились в необычные костюмы для массового карнавального заплыва, который прошёл на пляже «Звезда» — сегодня здесь проходит фестиваль «Электронный берег».

Одним из участников заплыва оказался герой комиксов Marvel Дэдпул

Одним из участников заплыва оказался герой комиксов Marvel Дэдпул

В заплыве приняли участие больше десятка человек — среди них заметили людей в костюмах Шехерезады, Дэдпула, Марио, Гарри Поттера, пиратов, индейцев и принцесс. Всего в заплыве приняли участие около 10 команд.

Фестиваль продлится целый день — здесь можно поучаствовать в спортивных соревнованиях, послушать музыку и повеселиться

Фестиваль продлится целый день — здесь можно поучаствовать в спортивных соревнованиях, послушать музыку и повеселиться

В прошлом году в фестивале «Электронный берег» поучаствовали тысячи новосибирцев, НГС вёл прямую трансляцию с пляжа.

Ежегодный карнавал также проводят в Шерегеше — там весной проходит массовый костюмированный спуск с горы Зелёная. В этом году мероприятие собрало сотни участников из Новосибирска, Новокузнецка и Кемерова.

Если вы находитесь на фестивале, то мы ждём от вас сообщения, фото и видео — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

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КОММЕНТАРИИ (3)

хватит курить!
3 авг 2019 в 12:16

Сильно не напивайтесь, по прогнозу НГС Погода в понедельник утром будет - штиль 3 метра в секунду!

Qwerty
3 авг 2019 в 12:08

Понятно. Пришло 3,5 человека.