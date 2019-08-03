Десятки новосибирцев в костюмах проплыли по Обскому морю

Новосибирцы нарядились в необычные костюмы для массового карнавального заплыва, который прошёл на пляже «Звезда» — сегодня здесь проходит фестиваль «Электронный берег».

В заплыве приняли участие больше десятка человек — среди них заметили людей в костюмах Шехерезады, Дэдпула, Марио, Гарри Поттера, пиратов, индейцев и принцесс. Всего в заплыве приняли участие около 10 команд.

Фестиваль продлится целый день — здесь можно поучаствовать в спортивных соревнованиях, послушать музыку и повеселиться

Ежегодный карнавал также проводят в Шерегеше — там весной проходит массовый костюмированный спуск с горы Зелёная. В этом году мероприятие собрало сотни участников из Новосибирска, Новокузнецка и Кемерова.



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