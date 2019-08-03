Пришли со своим тофу: у «МЕГИ» открылся фермерский рынок

Свои товары на рынке представили производители из нескольких регионов
Фото: Стас Соколов
На летней площадке перед торговым центром «МЕГА» заработал фермерский рынок. Свою продукцию здесь представят 22 производителя из разных регионов Сибири.
Фермерский рынок стал частью фестиваля, который проводит в эти выходные кузбасская сеть магазинов «Калина-Малина». Подобные мероприятия проходят во всех крупных городах присутствия сети. В Новосибирске рынок развернут на площадке «Вкус лета», которая находится напротив входа в магазин IKEA.
По словам организаторов, свои товары представили 22 фермера из Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Красноярского края. На рынке можно купить сыры, мясные деликатесы, тофу (соевый сыр), соусы, ремесленный хлеб, напитки и прочие продукты. На фестивале так;е работает кафе «Сенастог» с блюдами, приготовленными из фермерских продуктов.
На рынке можно не только купить какие-то продукты, но и пообщаться с фермерами, которые их произвели. Сделать это можно как непосредственно у прилавков, так и в ходе выступлений и встреч с участниками, которые проводятся на открытой сцене. Вечером в программе запланированы выступления музыкальных групп.
Фестиваль продлится два дня, 3 и 4 августа, время работы рынка совпадает со временем работы самой «МЕГИ» (10:00 — 22:00).
Вторая половина лета в Новосибирске богата на подобного рода мероприятия. 21 июля на площадке во дворе гостиницы «Центральная» пошёл фуд-маркет, который посетили больше 3000 человек, а через две недели там же запланирован «Органик-фест». Кроме того, сегодня большой фестиваль «Электронный берег» проходит на берегу Обского моря.