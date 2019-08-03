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Пришли со своим тофу: у «МЕГИ» открылся фермерский рынок

Кроме сыров, колбасы и хлеба публике обещана живая музыка

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Свои товары на рынке представили производители из нескольких регионов

Фото: Стас Соколов

На летней площадке перед торговым центром «МЕГА» заработал фермерский рынок. Свою продукцию здесь представят 22 производителя из разных регионов Сибири.

Фермерский рынок стал частью фестиваля, который проводит в эти выходные кузбасская сеть магазинов «Калина-Малина». Подобные мероприятия проходят во всех крупных городах присутствия сети. В Новосибирске рынок развернут на площадке «Вкус лета», которая находится напротив входа в магазин IKEA.

Фестиваль проходит на площадке перед торговым центром

Фестиваль проходит на площадке перед торговым центром

По словам организаторов, свои товары представили 22 фермера из Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Красноярского края. На рынке можно купить сыры, мясные деликатесы, тофу (соевый сыр), соусы, ремесленный хлеб, напитки и прочие продукты. На фестивале так;е работает кафе «Сенастог» с блюдами, приготовленными из фермерских продуктов.

Как и положено на рынке, продукты можно сначала попробовать

Как и положено на рынке, продукты можно сначала попробовать

На рынке можно не только купить какие-то продукты, но и пообщаться с фермерами, которые их произвели. Сделать это можно как непосредственно у прилавков, так и в ходе выступлений и встреч с участниками, которые проводятся на открытой сцене. Вечером в программе запланированы выступления музыкальных групп.

Фестиваль продлится два дня, 3 и 4 августа, время работы рынка совпадает со временем работы самой «МЕГИ» (10:00 — 22:00).

Вторая половина лета в Новосибирске богата на подобного рода мероприятия. 21 июля на площадке во дворе гостиницы «Центральная» пошёл фуд-маркет, который посетили больше 3000 человек, а через две недели там же запланирован «Органик-фест». Кроме того, сегодня большой фестиваль «Электронный берег» проходит на берегу Обского моря.

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ТЕГИ

фермерский рынокКалина-МалинаСТЦ Мега

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КОММЕНТАРИИ (6)

вопрос
3 авг 2019 в 13:11

Отличная возможность купить качественные продукты по адекватным ценам.Также заметил там сотрудников чопа,безопасность это тоже очень важно.

3 авг 2019 в 13:39

Пришли со своими тофу. Публике обещана живая музыка.
Музыка или есть, или её нет. Когда обещают ЖИВУЮ музыку, лучше сразу запИсаться в музыкальную школу.

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3 авг 2019 в 13:34

А ты пробовал, чо ткое "булгур"? Ну на чоу он похож, када жуёшь? Ато я на ютюб зырила рецэпты от тёть Тани с Самары, она кашу с булгура варила, грила, шта оч. фкусно...От я и думаю...мож купить тот булгур, пущай маманя сварганит чо-нить...