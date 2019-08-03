Пришли со своим тофу: у «МЕГИ» открылся фермерский рынок

Фермерский рынок стал частью фестиваля, который проводит в эти выходные кузбасская сеть магазинов «Калина-Малина». Подобные мероприятия проходят во всех крупных городах присутствия сети. В Новосибирске рынок развернут на площадке «Вкус лета», которая находится напротив входа в магазин IKEA.

На летней площадке перед торговым центром «МЕГА» заработал фермерский рынок. Свою продукцию здесь представят 22 производителя из разных регионов Сибири.

По словам организаторов, свои товары представили 22 фермера из Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Красноярского края. На рынке можно купить сыры, мясные деликатесы, тофу (соевый сыр), соусы, ремесленный хлеб, напитки и прочие продукты. На фестивале так;е работает кафе «Сенастог» с блюдами, приготовленными из фермерских продуктов.

Как и положено на рынке, продукты можно сначала попробовать

На рынке можно не только купить какие-то продукты, но и пообщаться с фермерами, которые их произвели. Сделать это можно как непосредственно у прилавков, так и в ходе выступлений и встреч с участниками, которые проводятся на открытой сцене. Вечером в программе запланированы выступления музыкальных групп.



Фестиваль продлится два дня, 3 и 4 августа, время работы рынка совпадает со временем работы самой «МЕГИ» (10:00 — 22:00).

Вторая половина лета в Новосибирске богата на подобного рода мероприятия. 21 июля на площадке во дворе гостиницы «Центральная» пошёл фуд-маркет, который посетили больше 3000 человек, а через две недели там же запланирован «Органик-фест». Кроме того, сегодня большой фестиваль «Электронный берег» проходит на берегу Обского моря.