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Новосибирские езиды посвятили футбольный матч жертвам геноцида их народа

Пять лет назад новсибирская община собрала гуманитарную помощь езидам в Ираке

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Летом 2014 года езиды Новосибирска собрали гуманитарную помощь для своего народа, проживающего на территории Ирака

Фото: Арман Озманян

Езидская община Новосибирска почтила память погибших 3 августа 2014 года в Ираке — пять лет назад группировка «Исламское государство» (организация, запрещенная на территории РФ) устроила массовые убийства езидов. Община провела товарищеский футбольный матч с российской командой и устроила флешмоб в Instagram — они выкладывают посты с надписью «3.08.2014 #Мы Помним».

«Это день траура для нас.Наша местная езидская футбольная команда сыграла товарищеский матч с российской командой, матч приурочили к дню памяти. Наша община в первые же дни (в августе 2014 года. — Прим.ред.) собрала большую гуманитарную помощь и отправила в Ирак в лагеря беженцев. Представитель нашей общины олимпиец Михаил Алоян способствовал встрече посла Греции с нашим езидским конгрессом в Москве. В Греции есть лагеря беженцев для езидов, вопрос стоял об улучшении материального положения, а также были притеснения со стороны радикалов», — рассказал представитель езидской общины Маме Озманян. Причиной гонений езидов стала их религия — езидизм.

Как отметил Озманян, община Новосибирска довольно многочисленна: сейчас в городе проживает 15–17 тысяч езидов. Хотя близких родственников, проживающих на территории Ирака, сейчас у новосибирцев нет, но езиды со всего мира поддерживают связь. 

«Первые чувства были, конечно, шок. Живём в XXI веке, видео и фотографии моментально в Сеть входят. Мы не верили своим глазам, когда видели, что человек 100–150 отстреливают, некоторым головы режут. Мир цивилизованный, а такое происходит. С теми местами, конечно, потеряли связь. Уже больше 100 лет езиды живут на территории Армении, близких родственников в Ираке нет, но есть друзья и знакомые. В последнее время коммуникация с нашим народом возросла. Люди нам рассказывали, что им предлагали поменять веру на ислам, если же мужчина отказывался — убивали тут же, а женщин и детей брали в рабство», — рассказал о событиях летом 2014 года Маме Озманян. 

Сегодня в Новосибирске проживают представители различных общин, которые подвергались гонениям, они ежегодно устраивают акции памяти погибших. Например, в апреле в Первомайском сквере прошёл митинг армян: около 200 человек пришли на митинг в память о геноциде армян в Османской империи.

Также новосибирцы регулярно помогают тем, кто попал в беду. Этим летом горожане собрали 5 тонн одежды и еды для пострадавших от потопа в Иркутской области.

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геноцидгуманитарная помощь

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КОММЕНТАРИИ (8)

???
3 авг 2019 в 11:36

Чем эта игра может помочь жертвам геноцида?

Гулл
3 авг 2019 в 11:34

Ну да такие белые и пушистые... Пусть тогда расскажут про то как соседей в частном секторе своими стоками с автомоек травят по всему городу (особенно на Жуковского) и про то как соседей на Караваева в том же частном секторе своими мебельными цехами поджимают...

О_О
3 авг 2019 в 11:55

люди помнят и чтят свою беду* это не безумствующие молодчики - мы здесь влась орущие в парке в москве ! деды и бабушки и родители которых - разрушали ссср в своё время - правда многие пожалели об этом после - люди искренне верили...кто их вёл на улицы* ..и кричал - о свободе слова
вон макаревич, быдлом называет Россиян а как они сладко пел свои песни в своё время уважаемый можно сказать, был человек у народа