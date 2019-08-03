Новосибирские езиды посвятили футбольный матч жертвам геноцида их народа

«Это день траура для нас.Наша местная езидская футбольная команда сыграла товарищеский матч с российской командой, матч приурочили к дню памяти. Наша община в первые же дни (в августе 2014 года. — Прим.ред. ) собрала большую гуманитарную помощь и отправила в Ирак в лагеря беженцев. Представитель нашей общины олимпиец Михаил Алоян способствовал встрече посла Греции с нашим езидским конгрессом в Москве. В Греции есть лагеря беженцев для езидов, вопрос стоял об улучшении материального положения, а также были притеснения со стороны радикалов», — рассказал представитель езидской общины Маме Озманян. Причиной гонений езидов стала их религия — езидизм.

Езидская община Новосибирска почтила память погибших 3 августа 2014 года в Ираке — пять лет назад группировка «Исламское государство» (организация, запрещенная на территории РФ) устроила массовые убийства езидов. Община провела товарищеский футбольный матч с российской командой и устроила флешмоб в Instagram — они выкладывают посты с надписью «3.08.2014 #Мы Помним».

Как отметил Озманян, община Новосибирска довольно многочисленна: сейчас в городе проживает 15–17 тысяч езидов. Хотя близких родственников, проживающих на территории Ирака, сейчас у новосибирцев нет, но езиды со всего мира поддерживают связь.

«Первые чувства были, конечно, шок. Живём в XXI веке, видео и фотографии моментально в Сеть входят. Мы не верили своим глазам, когда видели, что человек 100–150 отстреливают, некоторым головы режут. Мир цивилизованный, а такое происходит. С теми местами, конечно, потеряли связь. Уже больше 100 лет езиды живут на территории Армении, близких родственников в Ираке нет, но есть друзья и знакомые. В последнее время коммуникация с нашим народом возросла. Люди нам рассказывали, что им предлагали поменять веру на ислам, если же мужчина отказывался — убивали тут же, а женщин и детей брали в рабство», — рассказал о событиях летом 2014 года Маме Озманян.

Сегодня в Новосибирске проживают представители различных общин, которые подвергались гонениям, они ежегодно устраивают акции памяти погибших. Например, в апреле в Первомайском сквере прошёл митинг армян: около 200 человек пришли на митинг в память о геноциде армян в Османской империи.