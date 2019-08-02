Кандидаты в паралимпийскую сборную России прокатились на сапсёрфах по Оби

«Сапсёрфинг — это водный вид спорта, разновидность сёрфинга, при которой атлет гребёт веслом. Мы пригласили паралимпийцев. Ребята — претенденты на участие в паралимпийских играх 2020 года. Они, скорее всего, поедут защищать честь страны», — рассказал корреспонденту НГС руководитель проекта «Спорту Место» Владислав Иванов.

Сегодня, 2 августа, рядом с городским пляжем Новосибирска чемпионы мира провели тренировку по сапсёрфу на левом берегу Оби, чтобы привлечь внимание к развитию паралимпийского спорта.

Тренировку организовал проект «Спорту Место» совместно с Олимпийским советом Новосибирской области. В ней приняли участие трехкратный чемпион мира по фехтованию на колясках Максим Шабуров, победитель первенства мира и серебряный призер чемпионата мира по фехтованию на колясках Виктор Дронов и трехкратная чемпионка России по метанию диска среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Анна Фатеева, а также чемпионка мира по бодифитнесу Дарья Мануйленкова.



«Люди с ОВЗ, они когда что-то делают такое необычное, они доказывают, что в принципе границ между нами нет <...> Стараемся раздвигать границы — вот для чего мы это делаем», — добавил Иванов.

Вчера новосибирцы устроили на Оби другое зрелищное мероприятие — соревновательный заплыв на надувных единорогах. Две команды стартовали от Бугринского моста, микрорайона «Европейский Берег», и финишировали на Михайловской набережной.

