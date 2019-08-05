Пластическая операция для «Родины-матери»: ей лечат глаза и руку — чтобы не отпала

В июле «Родина-мать» скрылась за строительными лесами, сейчас там идет большая операция

«Я никогда вживую не видела «Родину-мать». Помню, как в общих чертах о ней рассказывали на уроке истории. Но, если ты не углубляешься, всё остается в памяти какими-то общими штрихами», — это слова одной из трех девушек-реставраторов, которые на гигантских строительных лесах лечат раны главной скульптуры России. Как и Анастасия Кочегова из Ярославля, большинство из нас знают «Родину-мать» только по картинкам в учебниках и на открытках. Самый узнаваемый символ Великой Победы и самая высокая статуя Европы сегодня нуждается в помощи маленьких людей.



Этим летом монумент с головы до ног обнесли металлическим «коконом». Работая на головокружительной высоте, 80 реставраторов в две смены лечат израненное тело скульптуры. О том, как идет работа в гигантской операционной, читайте в нашем материале.

Цифры, которые убедят вас в величии монумента Фото: Илья Давыдов

Монумент «Родина-мать зовет!» высотой 85 метров (52 метра — фигура и 33 метра — меч) открыли на Мамаевом кургане в 1967 году. За прошедшие полвека тело скульптуры успело состариться. Впрочем, то, что «маме» со временем потребуется капитальный ремонт, стало понятно едва ли не в день открытия.

Строительство на Мамаевом кургане шло долгие 9 лет, но уже через год стало понятно, что монументу потребуется ремонт Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»

Вот что рассказывает директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев: — Уже через год после открытия монумента на поверхности стали появляться мелкие трещинки. Чтобы сохранить скульптуру, ее голову и руки ежегодно покрывали водоотталкивающим средством. В конце 60-х стала очевидна другая крупная ошибка — неверно спроектированный меч. Изначально он был сделан из нержавеющей стали и обшит листами титана. Вес меча оказался слишком велик. Раскачиваясь при сильном ветре, он вызывал избыточное напряжение в правой руке скульптуры. В 1972 году «Родину-мать» снова затянули в леса и клинок заменили на стальной. Он стал значительно легче.

Скульптуру собирали по частям на главной высоте России Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»

Видео: Петр Лукашин / V1.RU

Больше 10 лет музей вел переговоры с Министерством культуры РФ по поводу масштабной реставрации. В Волгограде не раз собирали госкомиссии с участием самых ученых умов. «Родина-мать» тем временем продолжала стариться. Несколько лет от монумента отваливались куски железобетона. В 2009 году один из фрагментов задел проходившего мимо мужчину. С каждым годом «метеориты» становились всё крупнее и опаснее. — Без реставрации бетон начал бы разрушаться в геометрической прогрессии, — рассказывает сотрудник компании «Главзарубежстрой» Сергей Сирота. — Если говорить уж совсем о теоретических вещах, то, может быть, лет через 20 «Родина-мать» потеряла бы руку.

За полвека тело «мамы» с головы до пят покрылось трещинами Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

— Откладывать реставрацию дальше 2017 года было нельзя еще по одной очень веской причине, — говорит Алексей Дементьев. — В 2017-м заканчивался гарантийный срок на канаты. В итоге, когда провели обследование, оказалось, что держать скульптуру они уже не в состоянии.

Внутри скульптура напоминает деревянный дом: там есть лестница и комнаты Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Внутри «Родина-мать зовет!» напоминает многоэтажный дом из дерева. Здесь есть лестница и много комнат. Но самое главное в теле монумента — 117 стальных «жил», которые находятся в постоянном напряжении и не дают «маме» развалиться. 99 из них заменили в 2017 году.

Два года назад в монумент вживили новые стальные «жилы»: строители заменили 99 канатов Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

— Конструкция каната, как тугая коса, сплетена из девяти прядей, внутри которых есть тонкие проволочки, — объясняет начальник проекта Сергей Сирота. — Обследование показало, что многие из них порвались. На некоторых конструкциях начались еще и геометрические деформации.

Каждый канат рабочие проверили ультразвуком Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

В июле этого года огромная скульптура с головой нырнула в строительные леса. На сборку металлического «кокона» весом 270 тонн в 31 «этаж» у строителей ушло полтора месяца. Чтобы рабочих не сдувало с лесов, конструкцию обнесли прочной сеткой. — Даже при большом желании вывалиться с лесов невозможно, — улыбается начальник участка Владимир Антонов. На самом деле, в операционной на головокружительной высоте, где лечат главного пациента страны, никаких шуток. Реставраторы экипированы до зубов: каски, защитные очки, яркие жилеты и страховка.

На строительство лесов у рабочих ушло полтора месяца. По высоте их можно сравнить с 30-этажным небоскребом Фото: Павел Мирошкин / V1.RU

80 реставраторов съехались в Волгоград из разных городов России. Чтобы успеть к юбилею Великой Победы в 2020 году, 77 мужчин и три девушки трудятся в две смены. В день им по несколько раз приходится бегать по лесам сверху вниз. Первое время, вспоминают, из-за страха высоты лазили ползком.

— В первый раз было очень страшно, — смеется строитель Елена Комарова. — Я сначала ползала по лесам. А сейчас ничего... Работаю на восьмом ярусе, но была и на 27-м. Туда тоже ползла!

Рабочим приходится ползать на головокружительной высоте Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Огромные металлические леса, за которыми едва можно разглядеть силуэт монумента, сейчас напоминают огромный улей. Он жужжит, дребезжит и «дымится». Несколько десятков человек вскрывают на теле монумента «Родина-мать зовет!» его застаревшие раны. После чистки каждую трещинку бережно закроют спецсоставами. Строители запасли 110 тонн смесей. — За полвека мощное тело памятника окутала паутина из трещин, — рассказывает Сергей Сирота. — Переплетаясь и перерастая из одной в другую, они растягиваются на десятки метров. Визуально самая большая вертикальная трещина проходит пять или семь ярусов — это около 14 метров. Есть сквозные трещины, но не все.

Особое внимание реставраторов — рукам и ногам «мамы» Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

С возрастом заметнее всего утратили свою красоту руки и ноги монумента. Они буквально покрылись сетью уродующих и опасных трещин. — Немало изъянов мы обнаружили на груди, правой и левой руках «Родины-матери» и на шлейфах платья, — говорят реставраторы. — Более-менее хорошо себя чувствуют живот и ноги фигуры до колен.

После «операции» «Родина-мать» станет заметно светлее Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Строители уверены, что после реставрации «Родина-мать» скинет на вид несколько прожитых десятилетий. С использованием голландской методики тело скульптуры «ототрут» от копоти металлургического комбината, грязи, пыли и мха. В конечном итоге статуя станет заметно светлее. На днях «маме» уже почистили смесью из соды и мела зубы, осветлили лицо.

На днях статуе почистили мелом зубы Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Успели реставраторы заглянуть и в бездонные глаза самой большой женщины России. До начала самого масштабного за полвека ремонта это удавалось только альпинистам и самым неугомонным голубям.

Рядом со зрачками в глазах «мамы» торчат огромные железные штыри — чтобы не садились птицы Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

— Эти гвозди стояли еще до начала реконструкции, — говорит главный реставратор монумента Владимир Антонов. — Они предназначены для того, чтобы отпугивать птиц. Конечно, есть и другие варианты. На храмах, например, устанавливают динамики с клекотом сокола — он отпугивает голубей. Но здесь не тот объект. Не обошлась реставрация без сюрпризов. Во время подготовки к строительству лесов рабочие наткнулись на клад в стилобате.

Снимая гранитные плиты со стилобата, рабочие нашли настоящий клад Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

— При проведении внутренних работ обнаружили помещения, полностью засыпанные мусором ещё строителями в 1967 году, — говорит Владимир Антонов. — Нашли 1200 современных рублей при демонтаже гранитных плит со стилобата. Их оставили ремонтники в 2010 году.

Покинуть главную высоту строители должны в конце марта 2020 года. Помолодевшая «Родина-мать» должна быть полностью готова к 75-летию Великой Победы. В честь важного юбилея на Мамаевом кургане повторят грандиозное лазерное шоу, которое заставило плакать почти всех, кто его видел воочию.



9 Мая 2020 года на Мамаевом кургане будут ждать гостей со всего мира Фото: Алексей Волхонский / V1.RU