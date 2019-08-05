Пластическая операция для «Родины-матери»: ей лечат глаза и руку — чтобы не отпала

В июле «Родина-мать» скрылась за строительными лесами, сейчас там идет большая операция
Фото: Алексей Волхонский / V1.RU
«Я никогда вживую не видела «Родину-мать». Помню, как в общих чертах о ней рассказывали на уроке истории. Но, если ты не углубляешься, всё остается в памяти какими-то общими штрихами», — это слова одной из трех девушек-реставраторов, которые на гигантских строительных лесах лечат раны главной скульптуры России.
Как и Анастасия Кочегова из Ярославля, большинство из нас знают «Родину-мать» только по картинкам в учебниках и на открытках. Самый узнаваемый символ Великой Победы и самая высокая статуя Европы сегодня нуждается в помощи маленьких людей.
Этим летом монумент с головы до ног обнесли металлическим «коконом». Работая на головокружительной высоте, 80 реставраторов в две смены лечат израненное тело скульптуры. О том, как идет работа в гигантской операционной, читайте в нашем материале.
Монумент «Родина-мать зовет!» высотой 85 метров (52 метра — фигура и 33 метра — меч) открыли на Мамаевом кургане в 1967 году. За прошедшие полвека тело скульптуры успело состариться. Впрочем, то, что «маме» со временем потребуется капитальный ремонт, стало понятно едва ли не в день открытия.
Вот что рассказывает директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев:
— Уже через год после открытия монумента на поверхности стали появляться мелкие трещинки. Чтобы сохранить скульптуру, ее голову и руки ежегодно покрывали водоотталкивающим средством. В конце 60-х стала очевидна другая крупная ошибка — неверно спроектированный меч. Изначально он был сделан из нержавеющей стали и обшит листами титана. Вес меча оказался слишком велик. Раскачиваясь при сильном ветре, он вызывал избыточное напряжение в правой руке скульптуры. В 1972 году «Родину-мать» снова затянули в леса и клинок заменили на стальной. Он стал значительно легче.
Видео: Петр Лукашин / V1.RU
Больше 10 лет музей вел переговоры с Министерством культуры РФ по поводу масштабной реставрации. В Волгограде не раз собирали госкомиссии с участием самых ученых умов. «Родина-мать» тем временем продолжала стариться. Несколько лет от монумента отваливались куски железобетона. В 2009 году один из фрагментов задел проходившего мимо мужчину. С каждым годом «метеориты» становились всё крупнее и опаснее.
— Без реставрации бетон начал бы разрушаться в геометрической прогрессии, — рассказывает сотрудник компании «Главзарубежстрой» Сергей Сирота. — Если говорить уж совсем о теоретических вещах, то, может быть, лет через 20 «Родина-мать» потеряла бы руку.
— Откладывать реставрацию дальше 2017 года было нельзя еще по одной очень веской причине, — говорит Алексей Дементьев. — В 2017-м заканчивался гарантийный срок на канаты. В итоге, когда провели обследование, оказалось, что держать скульптуру они уже не в состоянии.
Внутри «Родина-мать зовет!» напоминает многоэтажный дом из дерева. Здесь есть лестница и много комнат. Но самое главное в теле монумента — 117 стальных «жил», которые находятся в постоянном напряжении и не дают «маме» развалиться. 99 из них заменили в 2017 году.
— Конструкция каната, как тугая коса, сплетена из девяти прядей, внутри которых есть тонкие проволочки, — объясняет начальник проекта Сергей Сирота. — Обследование показало, что многие из них порвались. На некоторых конструкциях начались еще и геометрические деформации.
В июле этого года огромная скульптура с головой нырнула в строительные леса. На сборку металлического «кокона» весом 270 тонн в 31 «этаж» у строителей ушло полтора месяца. Чтобы рабочих не сдувало с лесов, конструкцию обнесли прочной сеткой.
— Даже при большом желании вывалиться с лесов невозможно, — улыбается начальник участка Владимир Антонов.
На самом деле, в операционной на головокружительной высоте, где лечат главного пациента страны, никаких шуток. Реставраторы экипированы до зубов: каски, защитные очки, яркие жилеты и страховка.
80 реставраторов съехались в Волгоград из разных городов России. Чтобы успеть к юбилею Великой Победы в 2020 году, 77 мужчин и три девушки трудятся в две смены. В день им по несколько раз приходится бегать по лесам сверху вниз. Первое время, вспоминают, из-за страха высоты лазили ползком.
— В первый раз было очень страшно, — смеется строитель Елена Комарова. — Я сначала ползала по лесам. А сейчас ничего... Работаю на восьмом ярусе, но была и на 27-м. Туда тоже ползла!
Огромные металлические леса, за которыми едва можно разглядеть силуэт монумента, сейчас напоминают огромный улей. Он жужжит, дребезжит и «дымится». Несколько десятков человек вскрывают на теле монумента «Родина-мать зовет!» его застаревшие раны. После чистки каждую трещинку бережно закроют спецсоставами. Строители запасли 110 тонн смесей.
— За полвека мощное тело памятника окутала паутина из трещин, — рассказывает Сергей Сирота. — Переплетаясь и перерастая из одной в другую, они растягиваются на десятки метров. Визуально самая большая вертикальная трещина проходит пять или семь ярусов — это около 14 метров. Есть сквозные трещины, но не все.
С возрастом заметнее всего утратили свою красоту руки и ноги монумента. Они буквально покрылись сетью уродующих и опасных трещин.
— Немало изъянов мы обнаружили на груди, правой и левой руках «Родины-матери» и на шлейфах платья, — говорят реставраторы. — Более-менее хорошо себя чувствуют живот и ноги фигуры до колен.
Строители уверены, что после реставрации «Родина-мать» скинет на вид несколько прожитых десятилетий. С использованием голландской методики тело скульптуры «ототрут» от копоти металлургического комбината, грязи, пыли и мха. В конечном итоге статуя станет заметно светлее. На днях «маме» уже почистили смесью из соды и мела зубы, осветлили лицо.
Успели реставраторы заглянуть и в бездонные глаза самой большой женщины России. До начала самого масштабного за полвека ремонта это удавалось только альпинистам и самым неугомонным голубям.
— Эти гвозди стояли еще до начала реконструкции, — говорит главный реставратор монумента Владимир Антонов. — Они предназначены для того, чтобы отпугивать птиц. Конечно, есть и другие варианты. На храмах, например, устанавливают динамики с клекотом сокола — он отпугивает голубей. Но здесь не тот объект.
Не обошлась реставрация без сюрпризов. Во время подготовки к строительству лесов рабочие наткнулись на клад в стилобате.
— При проведении внутренних работ обнаружили помещения, полностью засыпанные мусором ещё строителями в 1967 году, — говорит Владимир Антонов. — Нашли 1200 современных рублей при демонтаже гранитных плит со стилобата. Их оставили ремонтники в 2010 году.
Покинуть главную высоту строители должны в конце марта 2020 года. Помолодевшая «Родина-мать» должна быть полностью готова к 75-летию Великой Победы. В честь важного юбилея на Мамаевом кургане повторят грандиозное лазерное шоу, которое заставило плакать почти всех, кто его видел воочию.
Интересные факты о монументе «Родина-мать зовет!»:
- в архивах музея-заповедника «Сталинградская битва» хранится проект, который был изначально одобрен, но после отвергнут руководством СССР. Вместо той «Родины-матери», которую привыкли видеть туристы и жители Волгограда, на пике Мамаева кургана должны были возвышаться две фигуры — женщины со знаменем и снопом в руках и припавшего рядом на колено солдата;
- о том, что в разрушенном Сталинграде будет построен грандиозный мемориальный комплекс, стало известно за восемь месяцев до Великой Победы — в сентябре 1944 года. Сталинград только начинал оживать, а на конкурс памятников уже вовсю слали эскизы архитекторы и простые солдаты. Проекты приходили в СССР в том числе из Марокко и Шанхая. Одни предлагали колонну с фигурой Сталина наверху, другие — 150-метровую пирамиду из переплавленных танков;
- в работу был взят проект Евгения Вучетича. Над проектом работал также автор Останкинской башни Николай Никитин;
- при всей сложности сооружения держит статую лишь ее собственный вес. Под монументом нет свай, она никак не крепится к фундаменту;
- есть данные, что фигуру «Родины-матери» скульптор-монументалист Евгений Вучетич лепил со спортсменки-дискоболки Нины Думбадзе. Лицо — со своей жены Веры. Искусствоведы находят портретные сходства волгоградского монумента с Марсельезой на парижской Триумфальной арке и античной скульптурой Ники Самофракийской;
- стройка на Мамаевом кургане длилась долгие 9 лет. За это время Сталинград успели переименовать в Волгоград;
- монумент «Родина-мать зовет!» открыли 14 октября 1967 года. «Камни живут дольше, чем люди. Но именно люди, только люди дают бессмертие всему, чего коснется их подвиг», — этими словами Леонид Брежнев приветствовал строителей и жителей Волгограда.