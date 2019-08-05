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Пластическая операция для «Родины-матери»: ей лечат глаза и руку — чтобы не отпала

Рассказываем, как идет масштабный ремонт главной статуи России на Мамаевом кургане Волгограда

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В июле «Родина-мать» скрылась за строительными лесами, сейчас там идет большая операция

Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

«Я никогда вживую не видела «Родину-мать». Помню, как в общих чертах о ней рассказывали на уроке истории. Но, если ты не углубляешься, всё остается в памяти какими-то общими штрихами», — это слова одной из трех девушек-реставраторов, которые на гигантских строительных лесах лечат раны главной скульптуры России. 

Как и Анастасия Кочегова из Ярославля, большинство из нас знают «Родину-мать» только по картинкам в учебниках и на открытках. Самый узнаваемый символ Великой Победы и самая высокая статуя Европы сегодня нуждается в помощи маленьких людей.

Этим летом монумент с головы до ног обнесли металлическим «коконом». Работая на головокружительной высоте, 80 реставраторов в две смены лечат израненное тело скульптуры. О том, как идет работа в гигантской операционной, читайте в нашем материале.

Цифры, которые убедят вас в величии монумента

Цифры, которые убедят вас в величии монумента

Монумент «Родина-мать зовет!» высотой 85 метров (52 метра — фигура и 33 метра — меч) открыли на Мамаевом кургане в 1967 году. За прошедшие полвека тело скульптуры успело состариться. Впрочем, то, что «маме» со временем потребуется капитальный ремонт, стало понятно едва ли не в день открытия.

Строительство на Мамаевом кургане шло долгие 9 лет, но уже через год стало понятно, что монументу потребуется ремонт

Строительство на Мамаевом кургане шло долгие 9 лет, но уже через год стало понятно, что монументу потребуется ремонт

Вот что рассказывает директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев:

— Уже через год после открытия монумента на поверхности стали появляться мелкие трещинки. Чтобы сохранить скульптуру, ее голову и руки ежегодно покрывали водоотталкивающим средством. В конце 60-х стала очевидна другая крупная ошибка — неверно спроектированный меч. Изначально он был сделан из нержавеющей стали и обшит листами титана. Вес меча оказался слишком велик. Раскачиваясь при сильном ветре, он вызывал избыточное напряжение в правой руке скульптуры. В 1972 году «Родину-мать» снова затянули в леса и клинок заменили на стальной. Он стал значительно легче.

Скульптуру собирали по частям на главной высоте России

Скульптуру собирали по частям на главной высоте России

Видео: Петр Лукашин / V1.RU

Больше 10 лет музей вел переговоры с Министерством культуры РФ по поводу масштабной реставрации. В Волгограде не раз собирали госкомиссии с участием самых ученых умов. «Родина-мать» тем временем продолжала стариться. Несколько лет от монумента отваливались куски железобетона. В 2009 году один из фрагментов задел проходившего мимо мужчину. С каждым годом «метеориты» становились всё крупнее и опаснее.

— Без реставрации бетон начал бы разрушаться в геометрической прогрессии, — рассказывает сотрудник компании «Главзарубежстрой» Сергей Сирота. — Если говорить уж совсем о теоретических вещах, то, может быть, лет через 20 «Родина-мать» потеряла бы руку.

За полвека тело «мамы» с головы до пят покрылось трещинами

За полвека тело «мамы» с головы до пят покрылось трещинами

— Откладывать реставрацию дальше 2017 года было нельзя еще по одной очень веской причине, — говорит Алексей Дементьев. — В 2017-м заканчивался гарантийный срок на канаты. В итоге, когда провели обследование, оказалось, что держать скульптуру они уже не в состоянии.

Внутри скульптура напоминает деревянный дом: там есть лестница и комнаты

Внутри скульптура напоминает деревянный дом: там есть лестница и комнаты

Внутри «Родина-мать зовет!» напоминает многоэтажный дом из дерева. Здесь есть лестница и много комнат. Но самое главное в теле монумента — 117 стальных «жил», которые находятся в постоянном напряжении и не дают «маме» развалиться. 99 из них заменили в 2017 году.

Два года назад в монумент вживили новые стальные «жилы»: строители заменили 99 канатов

Два года назад в монумент вживили новые стальные «жилы»: строители заменили 99 канатов

— Конструкция каната, как тугая коса, сплетена из девяти прядей, внутри которых есть тонкие проволочки, — объясняет начальник проекта Сергей Сирота. — Обследование показало, что многие из них порвались. На некоторых конструкциях начались еще и геометрические деформации.

Каждый канат рабочие проверили ультразвуком

Каждый канат рабочие проверили ультразвуком

В июле этого года огромная скульптура с головой нырнула в строительные леса. На сборку металлического «кокона» весом 270 тонн в 31 «этаж» у строителей ушло полтора месяца. Чтобы рабочих не сдувало с лесов, конструкцию обнесли прочной сеткой.

— Даже при большом желании вывалиться с лесов невозможно, — улыбается начальник участка Владимир Антонов.

На самом деле, в операционной на головокружительной высоте, где лечат главного пациента страны, никаких шуток. Реставраторы экипированы до зубов: каски, защитные очки, яркие жилеты и страховка.

На строительство лесов у рабочих ушло полтора месяца. По высоте их можно сравнить с 30-этажным небоскребом&nbsp;

На строительство лесов у рабочих ушло полтора месяца. По высоте их можно сравнить с 30-этажным небоскребом 

80 реставраторов съехались в Волгоград из разных городов России. Чтобы успеть к юбилею Великой Победы в 2020 году, 77 мужчин и три девушки трудятся в две смены. В день им по несколько раз приходится бегать по лесам сверху вниз. Первое время, вспоминают, из-за страха высоты лазили ползком.

— В первый раз было очень страшно, — смеется строитель Елена Комарова. — Я сначала ползала по лесам. А сейчас ничего... Работаю на восьмом ярусе, но была и на 27-м. Туда тоже ползла!

Рабочим приходится ползать на головокружительной высоте

Рабочим приходится ползать на головокружительной высоте

Огромные металлические леса, за которыми едва можно разглядеть силуэт монумента, сейчас напоминают огромный улей. Он жужжит, дребезжит и «дымится». Несколько десятков человек вскрывают на теле монумента «Родина-мать зовет!» его застаревшие раны. После чистки каждую трещинку бережно закроют спецсоставами. Строители запасли 110 тонн смесей.

— За полвека мощное тело памятника окутала паутина из трещин, — рассказывает Сергей Сирота. — Переплетаясь и перерастая из одной в другую, они растягиваются на десятки метров. Визуально самая большая вертикальная трещина проходит пять или семь ярусов — это около 14 метров. Есть сквозные трещины, но не все.

Особое внимание реставраторов — рукам и ногам «мамы»

Особое внимание реставраторов — рукам и ногам «мамы»

С возрастом заметнее всего утратили свою красоту руки и ноги монумента. Они буквально покрылись сетью уродующих и опасных трещин.

— Немало изъянов мы обнаружили на груди, правой и левой руках «Родины-матери» и на шлейфах платья, — говорят реставраторы. — Более-менее хорошо себя чувствуют живот и ноги фигуры до колен.

После «операции» «Родина-мать» станет заметно светлее

После «операции» «Родина-мать» станет заметно светлее

Строители уверены, что после реставрации «Родина-мать» скинет на вид несколько прожитых десятилетий. С использованием голландской методики тело скульптуры «ототрут» от копоти металлургического комбината, грязи, пыли и мха. В конечном итоге статуя станет заметно светлее. На днях «маме» уже почистили смесью из соды и мела зубы, осветлили лицо.

На днях статуе почистили мелом зубы

На днях статуе почистили мелом зубы

Успели реставраторы заглянуть и в бездонные глаза самой большой женщины России. До начала самого масштабного за полвека ремонта это удавалось только альпинистам и самым неугомонным голубям.

Рядом со зрачками в глазах «мамы» торчат огромные железные штыри — чтобы не садились птицы

Рядом со зрачками в глазах «мамы» торчат огромные железные штыри — чтобы не садились птицы

— Эти гвозди стояли еще до начала реконструкции, — говорит главный реставратор монумента Владимир Антонов. — Они предназначены для того, чтобы отпугивать птиц. Конечно, есть и другие варианты. На храмах, например, устанавливают динамики с клекотом сокола — он отпугивает голубей. Но здесь не тот объект.

Не обошлась реставрация без сюрпризов. Во время подготовки к строительству лесов рабочие наткнулись на клад в стилобате.

Снимая гранитные плиты со стилобата, рабочие нашли настоящий клад

Снимая гранитные плиты со стилобата, рабочие нашли настоящий клад

— При проведении внутренних работ обнаружили помещения, полностью засыпанные мусором ещё строителями в 1967 году, — говорит Владимир Антонов. — Нашли 1200 современных рублей при демонтаже гранитных плит со стилобата. Их оставили ремонтники в 2010 году.

Покинуть главную высоту строители должны в конце марта 2020 года. Помолодевшая «Родина-мать» должна быть полностью готова к 75-летию Великой Победы. В честь важного юбилея на Мамаевом кургане повторят грандиозное лазерное шоу, которое заставило плакать почти всех, кто его видел воочию.

9 Мая 2020 года на Мамаевом кургане будут ждать гостей со всего мира

9 Мая 2020 года на Мамаевом кургане будут ждать гостей со всего мира

Интересные факты о монументе «Родина-мать зовет!»:

  • в архивах музея-заповедника «Сталинградская битва» хранится проект, который был изначально одобрен, но после отвергнут руководством СССР. Вместо той «Родины-матери», которую привыкли видеть туристы и жители Волгограда, на пике Мамаева кургана должны были возвышаться две фигуры — женщины со знаменем и снопом в руках и припавшего рядом на колено солдата;
  • о том, что в разрушенном Сталинграде будет построен грандиозный мемориальный комплекс, стало известно за восемь месяцев до Великой Победы — в сентябре 1944 года. Сталинград только начинал оживать, а на конкурс памятников уже вовсю слали эскизы архитекторы и простые солдаты. Проекты приходили в СССР в том числе из Марокко и Шанхая. Одни предлагали колонну с фигурой Сталина наверху, другие — 150-метровую пирамиду из переплавленных танков;
  • в работу был взят проект Евгения Вучетича. Над проектом работал также автор Останкинской башни Николай Никитин;
  • при всей сложности сооружения держит статую лишь ее собственный вес. Под монументом нет свай, она никак не крепится к фундаменту;
  • есть данные, что фигуру «Родины-матери» скульптор-монументалист Евгений Вучетич лепил со спортсменки-дискоболки Нины Думбадзе. Лицо — со своей жены Веры. Искусствоведы находят портретные сходства волгоградского монумента с Марсельезой на парижской Триумфальной арке и античной скульптурой Ники Самофракийской;
  • стройка на Мамаевом кургане длилась долгие 9 лет. За это время Сталинград успели переименовать в Волгоград;
  • монумент «Родина-мать зовет!» открыли 14 октября 1967 года. «Камни живут дольше, чем люди. Но именно люди, только люди дают бессмертие всему, чего коснется их подвиг», — этими словами Леонид Брежнев приветствовал строителей и жителей Волгограда.

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«Родина-мать»реставрацияВолгоград

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КОММЕНТАРИИ (20)

знаток
5 авг 2019 в 09:23

Эта т.н. Родина-мать на костях стоит в прямом смыслы, если посмотреть историю, как это монумент строили.<br /> Позорный монумент, одним словом, позорный.

Фото пользователя
5 авг 2019 в 09:16

Лучше бы статую мужика построили!

Роман (СуперТуз)
5 авг 2019 в 09:14

Ура! Пенсии не только в Сирию улетели!