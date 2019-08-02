Страна голубых беретов: 15 фото десантников, какими вы их не привыкли видеть

Ты можешь служить Богу, но годы, которые ты служил в ВДВ, не вычеркнуть из жизни никогда
Фото: Роман Данилкин / 63.RU
2 августа — тот самый день, когда головы сильных покрывают голубые береты. Праздник в честь воздушно-десантных войск захватывает страну, а там, где торжество, дежурят фотографы Сети городских порталов. Рассказываем, как проходит в России День ВДВ и на берегу предупреждаем: этот фоторепортаж сломает все стереотипы о торжествующих десантниках. Ведь вы не увидите ни одного фото в фонтане, с бутылкой и разбитыми о голову кирпичами. Но удивитесь кое-чему другому.
Начинаем наше путешествие с Челябинска, где День ВДВ размочил дождь. Но когда погода пугала «голубых беретов»? Когда этих парней вообще что-то пугало?
Принято думать, что 2 августа лучше сидеть дома и не высовываться в парки, скверы и на площади, где от заката до рассвета резвятся десантники. Мы вам так скажем: зря. Например, в Самаре День ВДВ проходит тихо и мирно на площади Славы.
На улицах Новосибирска сегодня можно было встретить и таких участников праздника:
Кстати, НГС весь день вёл онлайн с Дня десантника, посмотрите, сколько здесь ярких и классных фотографий! А пока едем в Ярославль. Здешние «голубые береты» берут в свои ряды даже детишек.
Редакции Сети городских порталов поздравляют всех причастных с Днем ВДВ! Спасибо, что становитесь героями наших новостей по хорошим поводам.