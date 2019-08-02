Страна голубых беретов: 15 фото десантников, какими вы их не привыкли видеть

2 августа — тот самый день, когда головы сильных покрывают голубые береты. Праздник в честь воздушно-десантных войск захватывает страну, а там, где торжество, дежурят фотографы Сети городских порталов. Рассказываем, как проходит в России День ВДВ и на берегу предупреждаем: этот фоторепортаж сломает все стереотипы о торжествующих десантниках. Ведь вы не увидите ни одного фото в фонтане, с бутылкой и разбитыми о голову кирпичами. Но удивитесь кое-чему другому.

Начинаем наше путешествие с Челябинска, где День ВДВ размочил дождь. Но когда погода пугала «голубых беретов»? Когда этих парней вообще что-то пугало?