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Страна и мир
Фоторепортаж

Страна голубых беретов: 15 фото десантников, какими вы их не привыкли видеть

Большой фоторепортаж Сети городских порталов со Дня ВДВ

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Ты можешь служить Богу, но годы, которые ты служил в ВДВ, не вычеркнуть из жизни никогда

Фото: Роман Данилкин / 63.RU

2 августа — тот самый день, когда головы сильных покрывают голубые береты. Праздник в честь воздушно-десантных войск захватывает страну, а там, где торжество, дежурят фотографы Сети городских порталов. Рассказываем, как проходит в России День ВДВ и на берегу предупреждаем: этот фоторепортаж сломает все стереотипы о торжествующих десантниках. Ведь вы не увидите ни одного фото в фонтане, с бутылкой и разбитыми о голову кирпичами. Но удивитесь кое-чему другому.

Начинаем наше путешествие с Челябинска, где День ВДВ размочил дождь. Но когда погода пугала «голубых беретов»? Когда этих парней вообще что-то пугало?

Челябинский десантник суров, но «инопланетянина» не обидит

Челябинский десантник суров, но «инопланетянина» не обидит

Принято думать, что 2 августа лучше сидеть дома и не высовываться в парки, скверы и на площади, где от заката до рассвета резвятся десантники. Мы вам так скажем: зря. Например, в Самаре День ВДВ проходит тихо и мирно на площади Славы.

Митинг, песни, <a href="https://63.ru/text/culture/66183082/" target="_blank" class="_">возложение цветов и венков к Вечному огню</a> — стандартный сценарий

Митинг, песни, возложение цветов и венков к Вечному огню — стандартный сценарий

На улицах Новосибирска сегодня можно было встретить и таких участников праздника:

«Никто, кроме гав»

«Никто, кроме гав»

Ходить на День ВДВ семьями — одна традиция, а одеваться в тельняшки — уже другая

Ходить на День ВДВ семьями — одна традиция, а одеваться в тельняшки — уже другая

Кстати, НГС весь день вёл онлайн с Дня десантника, посмотрите, сколько здесь ярких и классных фотографий! А пока едем в Ярославль. Здешние «голубые береты» берут в свои ряды даже детишек.

Очень трогательное фото из Ярославля

Очень трогательное фото из Ярославля

В Тюмени День ВДВ <a href="https://72.ru/text/gorod/66183583/" target="_blank" class="_">посещают даже тогда</a>, когда ходить в принципе еще рановато

В Тюмени День ВДВ посещают даже тогда, когда ходить в принципе еще рановато

Можно порвать тельник, но не больше

Можно порвать тельник, но не больше

Милее детишек на Дне десантника только девушки: вот сибирячка высматривает в голубом небе голубой берет

Милее детишек на Дне десантника только девушки: вот сибирячка высматривает в голубом небе голубой берет

В Омске десантники собираются сразу ротами. Подробности празднования — <a href="https://ngs55.ru/news/more/66182821/" target="_blank" class="_">у NGS55.RU</a>

В Омске десантники собираются сразу ротами. Подробности празднования — у NGS55.RU

Элитным войскам — элитные авто

Элитным войскам — элитные авто

Фото <a href="https://v1.ru/text/gorod/66183010/" target="_blank" class="_">из Волгограда</a>: когда бить о голову кирпичи — уже в прошлом

Фото из Волгограда: когда бить о голову кирпичи — уже в прошлом

Отправляемся в Нижний Новгород. Эти ребята <a href="https://www.nn.ru/news/articles/nikto_krome_nikh_smotrim_kak_nizhegorodskie_desantniki_otmechayut_den_vdv/66183094/" target="_blank" class="_">как бы говорят</a>: у нас на празднике ничего лишнего нет, даже одежды

Отправляемся в Нижний Новгород. Эти ребята как бы говорят: у нас на празднике ничего лишнего нет, даже одежды

«Где мои кубики?»

«Где мои кубики?»

Редакции Сети городских порталов поздравляют всех причастных с Днем ВДВ! Спасибо, что становитесь героями наших новостей по хорошим поводам.

Побольше вам душевных моментов!

Побольше вам душевных моментов!

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КОММЕНТАРИИ (28)

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2 авг 2019 в 21:54

Вся тяжесть боевых действий во время войны полностью ложилась и ляжет на мотострелков, танкистов, артиллерию, летчиков, флот. У них и вооружение куда как тяжелей и воевать они будут серьезней. И основные тяготы войны вынесут они.

А десантники с их легкостью без поддержки долго не провоюют.

Так что в чем смысл такого буйногр празднования дня ВДВ - я не пойму.

Тогда, к примеру, День танкиста (вспомним операции Великой Отечественой войны) нужно праздновать еще пышней.
И пусть танкисты по городу в шлемофонах бегают)))))

знаток
2 авг 2019 в 22:01

Помню в бытность мою в универе, когда все вернулись из армии, были и у нас пара десантур. Стабильно, два раза в год одевали парадки, нажирались и ползали по общаге. Ползали не от того, что "вспышка слева", а от того что бухие были настолько, что стоять не могли.
С тех пор вот такое вот отношение к этим т.н. "воякам", очевидно, что не уменя одного.

Служивый
2 авг 2019 в 21:48

Что такое 1 год службы? Ничего!!! Только пришёл, ничего толком не понял и уже на дембель!