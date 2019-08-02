Художник из Екатеринбурга обвинил Элджея в том, что рэпер не оплатил его работу

По словам художника, его сотрудничество с рэпером продолжалось примерно с 2016 по 2018 год
Фото: sayonaraboy / instagram.com
Художник из Екатеринбурга Никита Жижанов, автор обложки для хитового альбома Монеточки «Раскраски для взрослых», обвинил певца Элджея в том, что тот не оплатил его работу: обложки для альбомов и эскизы тату.
«Сотрудничество в кавычках продолжалось примерно с 2016 по 2018 год. За это время было сделано две обложки, из которых я был отмечен в группе во "ВКонтакте" только в одной, хотя по договоренности должен был быть отмечен в двух вариантах», — рассказал E1.RU Никита Жижанов.
Также художник недоволен тем, что Элджей использовал его работы для своих татуировок, не упомянув в своих соцсетях его авторство.
«Когда он сделал рукав, мне об этом не сообщил, узнал я это от своих подписчиков. После чего он начал просить еще эскизы, на что я ему ответил, что хочу, чтобы он меня упомянул, как он обещал. Но он игнорировал и тупо просил еще эскизы», — добавил Жижанов.
Он рассказал, что в ответ на свои претензии получил только оскорбления. PR-менеджер Элджея Влад Козлов оказался не в курсе ссоры художника с рэпером.
«У меня таких художников десятки по России, поэтому мне нужно посмотреть, о ком вы конкретно говорите. Как посмотрю, как буду в курсе, тогда можно будет вернуться, но комментариев мы не даём, сразу говорю <...> Если есть действительно какая-то ситуация, мы с ним решим напрямую», — рассказал корреспонденту НГС PR-менеджер Элджея Влад Козлов.
В конце июля журнал Forbes выпустил рейтинг 40 самых успешных молодых звёзд России — на 13-м месте оказался Элджей. Он заработал за год 1,5 миллиона долларов.