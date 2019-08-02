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Развлечения

Художник из Екатеринбурга обвинил Элджея в том, что рэпер не оплатил его работу

Представитель рэпера заявил, что они разберутся в ситуации

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По словам художника, его сотрудничество с рэпером продолжалось примерно с 2016 по 2018 год

Фото: sayonaraboy / instagram.com

Художник из Екатеринбурга Никита Жижанов, автор обложки для хитового альбома Монеточки «Раскраски для взрослых», обвинил певца Элджея в том, что тот не оплатил его работу: обложки для альбомов и эскизы тату. 

«Сотрудничество в кавычках продолжалось примерно с 2016 по 2018 год. За это время было сделано две обложки, из которых я был отмечен в группе во "ВКонтакте" только в одной, хотя по договоренности должен был быть отмечен в двух вариантах», — рассказал E1.RU Никита Жижанов.

Художник был недоволен, что рэпер не упомянул его авторство этой обложки

Художник был недоволен, что рэпер не упомянул его авторство этой обложки

Также художник недоволен тем, что Элджей использовал его работы для своих татуировок, не упомянув в своих соцсетях его авторство. 

«Когда он сделал рукав, мне об этом не сообщил, узнал я это от своих подписчиков. После чего он начал просить еще эскизы, на что я ему ответил, что хочу, чтобы он меня упомянул, как он обещал. Но он игнорировал и тупо просил еще эскизы», — добавил Жижанов.

Он рассказал, что в ответ на свои претензии получил только оскорбления. PR-менеджер Элджея Влад Козлов оказался не в курсе ссоры художника с рэпером.

Также художник недоволен тем, что Элджей использовал его работы для своих татуировок и не упомянул его авторство

Также художник недоволен тем, что Элджей использовал его работы для своих татуировок и не упомянул его авторство

«У меня таких художников десятки по России, поэтому мне нужно посмотреть, о ком вы конкретно говорите. Как посмотрю, как буду в курсе, тогда можно будет вернуться, но комментариев мы не даём, сразу говорю <...> Если есть действительно какая-то ситуация, мы с ним решим напрямую», — рассказал корреспонденту НГС PR-менеджер Элджея Влад Козлов.

В конце июля журнал Forbes выпустил рейтинг 40 самых успешных молодых звёзд России — на 13-м месте оказался Элджей. Он заработал за год 1,5 миллиона долларов.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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2 авг 2019 в 20:36

Какой злой, корыстный и ничего не понимающий в музыке и творчестве художник. Он, скорее всего, не может понять, что парень по прозвищу Элджей год за годом усердно зарабатывает миллионы рублей, экономит каждый заработанный рубль, чтобы, как мне кажется, купить какую-нибудь волшебную книгу (если она существует), с помощью которой он научится рифмовать слова и, наконец то, освоит нотную грамоту, чтобы в конце-концов понять, что это такое - МУЗЫКА!!!....))))

Фото пользователя
2 авг 2019 в 20:45

Много стало этого Элджея тутечки,либо это очередной рекламный ход, либо этот парень скряга, не любящий платить да свой имидж..Чужое нельзя брать себе,при этом не заплатив,потом отдашь втройне-закон жизни

Фото пользователя
2 авг 2019 в 20:35

Потому что денег нет у этого реперка, а говорили какой он богатый.