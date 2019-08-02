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«Ощущение, что пытались напугать»: новосибирцы рассказали, что происходит в Бангкоке после взрывов

По словам сибиряков, на улице стало больше полицейских, но никто не паникует

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Новосибирцы рассказали, что многие тайцы даже не знают о взрывах в городе

Фото: Ольга Высоцкая

Рано утром в пятницу, 2 августа, в столице Таиланда Бангкоке прогремела серия из семи взрывов. 

«Взрывные устройства малой мощности сработали у ряда правительственных зданий и в метро. В настоящее время сообщается о том, что два человека получили легкие ранения», — сообщило посольство РФ в Королевстве Таиланд.

Среди россиян пострадавших нет. 

Российским гражданам посольство порекомендовало держаться подальше от правительственных зданий и быть бдительными в общественном транспорте. 

НГС узнал у новосибирцев, которые сейчас находятся в Бангкоке, как город реагирует на взрывы, перекрыли ли метро и собираются ли они возвращаться из-за случившегося на родину.

По словам новосибирцев, мощность взрывов была очень небольшой

По словам новосибирцев, мощность взрывов была очень небольшой

«Взрывы [были] в центральной части, возле госучреждений. Узнала о них между делом, часов в 13:00. Город живет обычной жизнью. Даже не усилили досмотр на линии bts и mrt (метро в Таиланде. — Прим. ред.). Судя по всему, кто-то решил привлечь внимание к себе, то ли из-за [саммита] АСЕАН, то ли по какой другой причине. Мощности [взрывов были] таковы, что даже кусты как росли на месте взрыва, так и растут», — рассказала корреспонденту НГС сибирячка Ольга Высоцкая, которая живет в Бангкоке около двух лет. Она говорит, что взрывы её нисколько не испугали. 

Модель Алёна Комлева призналась, что из-за взрывов покидать Бангкок не собирается

Модель Алёна Комлева призналась, что из-за взрывов покидать Бангкок не собирается

«Если честно, пока вы мне не написали, я была не в курсе происходящего! Целый день провела на улице и в пути из одного края города в другой. Но несмотря на это, не знала про взрывы, хотя проезжала даже районы неподалёку. Могу сказать точно, что паники нет и, возможно, местные жители так же не знают об инцидентах», — рассказала Алёна Комлева.

Она работает моделью, приехала в Бангкок по контракту и говорит, что из-за взрывов уезжать не собирается.

«Паники нет. Про взрывы узнала от мужа, он скинул статью, и от подруги, она как живет рядом с одним из мест где был взрыв. У неё возникли только трудности с вызовом такси к её дому, что было удивительно. И если брать места и время взрывов, то в это время обычно мало людей. Ощущение, что кто-то пытался кого-то испугать, но не калечить много людей», — объясняет другая сибирячка Елена, которая находится в Бангкоке.

Новосибирцы рассказывают, что город продолжает жить привычной жизнью.

«Больше стало, наверное, полиции, но не сильно заметно, потому что её в принципе всегда много. Я думаю, что очень быстро всех вычислят, потому что везде есть камеры, стоят. Даже если ты идёшь в метро, грубо говоря — ты должен показать паспорт, поэтому будет очень легко вычислить человека, который это сделал», — убеждена Анна, которая семь лет назад переехала в Азию из Новосибирска.

Два года назад новосибирец Александр Орлов стал свидетелем приближения тайфуна к штату Гоа в Индии. Он рассказал, что многие сибиряки отправились купаться, несмотря на предупреждение о непогоде. Также НГС сделал подборку 11 мест мира, куда нужно добраться, пока они ещё с нами.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Петя
2 авг 2019 в 19:51

Очень интересно было мнение модели Алёны Комлевой (на самом деле не было).

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2 авг 2019 в 20:37

нашим туристам пофиг , лишь бы дали возможность отдохнуть по купленной путёвке, копили ведь пол года а кто и год:₽

2 авг 2019 в 20:24

а как Вы хотели...? даже зАмки взрывают...