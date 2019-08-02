«Ощущение, что пытались напугать»: новосибирцы рассказали, что происходит в Бангкоке после взрывов

Новосибирцы рассказали, что многие тайцы даже не знают о взрывах в городе
Фото: Ольга Высоцкая
Рано утром в пятницу, 2 августа, в столице Таиланда Бангкоке прогремела серия из семи взрывов.
«Взрывные устройства малой мощности сработали у ряда правительственных зданий и в метро. В настоящее время сообщается о том, что два человека получили легкие ранения», — сообщило посольство РФ в Королевстве Таиланд.
Среди россиян пострадавших нет.
Российским гражданам посольство порекомендовало держаться подальше от правительственных зданий и быть бдительными в общественном транспорте.
НГС узнал у новосибирцев, которые сейчас находятся в Бангкоке, как город реагирует на взрывы, перекрыли ли метро и собираются ли они возвращаться из-за случившегося на родину.
«Взрывы [были] в центральной части, возле госучреждений. Узнала о них между делом, часов в 13:00. Город живет обычной жизнью. Даже не усилили досмотр на линии bts и mrt (метро в Таиланде. — Прим. ред.). Судя по всему, кто-то решил привлечь внимание к себе, то ли из-за [саммита] АСЕАН, то ли по какой другой причине. Мощности [взрывов были] таковы, что даже кусты как росли на месте взрыва, так и растут», — рассказала корреспонденту НГС сибирячка Ольга Высоцкая, которая живет в Бангкоке около двух лет. Она говорит, что взрывы её нисколько не испугали.
«Если честно, пока вы мне не написали, я была не в курсе происходящего! Целый день провела на улице и в пути из одного края города в другой. Но несмотря на это, не знала про взрывы, хотя проезжала даже районы неподалёку. Могу сказать точно, что паники нет и, возможно, местные жители так же не знают об инцидентах», — рассказала Алёна Комлева.
Она работает моделью, приехала в Бангкок по контракту и говорит, что из-за взрывов уезжать не собирается.
«Паники нет. Про взрывы узнала от мужа, он скинул статью, и от подруги, она как живет рядом с одним из мест где был взрыв. У неё возникли только трудности с вызовом такси к её дому, что было удивительно. И если брать места и время взрывов, то в это время обычно мало людей. Ощущение, что кто-то пытался кого-то испугать, но не калечить много людей», — объясняет другая сибирячка Елена, которая находится в Бангкоке.
Новосибирцы рассказывают, что город продолжает жить привычной жизнью.
«Больше стало, наверное, полиции, но не сильно заметно, потому что её в принципе всегда много. Я думаю, что очень быстро всех вычислят, потому что везде есть камеры, стоят. Даже если ты идёшь в метро, грубо говоря — ты должен показать паспорт, поэтому будет очень легко вычислить человека, который это сделал», — убеждена Анна, которая семь лет назад переехала в Азию из Новосибирска.
Два года назад новосибирец Александр Орлов стал свидетелем приближения тайфуна к штату Гоа в Индии. Он рассказал, что многие сибиряки отправились купаться, несмотря на предупреждение о непогоде. Также НГС сделал подборку 11 мест мира, куда нужно добраться, пока они ещё с нами.