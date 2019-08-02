«Ощущение, что пытались напугать»: новосибирцы рассказали, что происходит в Бангкоке после взрывов

Рано утром в пятницу, 2 августа, в столице Таиланда Бангкоке прогремела серия из семи взрывов. «Взрывные устройства малой мощности сработали у ряда правительственных зданий и в метро. В настоящее время сообщается о том, что два человека получили легкие ранения», — сообщило посольство РФ в Королевстве Таиланд. Среди россиян пострадавших нет. Российским гражданам посольство порекомендовало держаться подальше от правительственных зданий и быть бдительными в общественном транспорте. НГС узнал у новосибирцев, которые сейчас находятся в Бангкоке, как город реагирует на взрывы, перекрыли ли метро и собираются ли они возвращаться из-за случившегося на родину.

По словам новосибирцев, мощность взрывов была очень небольшой Фото: Ольга Высоцкая

«Взрывы [были] в центральной части, возле госучреждений. Узнала о них между делом, часов в 13:00. Город живет обычной жизнью. Даже не усилили досмотр на линии bts и mrt (метро в Таиланде. — Прим. ред.). Судя по всему, кто-то решил привлечь внимание к себе, то ли из-за [саммита] АСЕАН, то ли по какой другой причине. Мощности [взрывов были] таковы, что даже кусты как росли на месте взрыва, так и растут», — рассказала корреспонденту НГС сибирячка Ольга Высоцкая, которая живет в Бангкоке около двух лет. Она говорит, что взрывы её нисколько не испугали.

Модель Алёна Комлева призналась, что из-за взрывов покидать Бангкок не собирается Фото: Алёна Комлева

«Если честно, пока вы мне не написали, я была не в курсе происходящего! Целый день провела на улице и в пути из одного края города в другой. Но несмотря на это, не знала про взрывы, хотя проезжала даже районы неподалёку. Могу сказать точно, что паники нет и, возможно, местные жители так же не знают об инцидентах», — рассказала Алёна Комлева.

Она работает моделью, приехала в Бангкок по контракту и говорит, что из-за взрывов уезжать не собирается.