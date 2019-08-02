Дальнобойщик из Новосибирска сильно обгорел после ДТП на челябинской трассе

«54-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где, по предварительной информации, совершил столкновение с Honda», — сообщили сегодня в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сегодня, 2 августа, на трассе М-5 под Златоустом в Челябинской области столкнулась фура Volvo и седан Honda . Оба автомобиля слетели в кювет и загорелись. В аварии погиб водитель легковой машины. Пострадавший в аварии дальнобойщик — новосибирец . Его с серьёзными ожогами на вертолёте перевозят в челябинский ожоговый центр.

Пострадавший водитель грузовика — новосибирец Григорий Арбузов.

«У него ожоги 70 процентов тела, — рассказал 74.ru начальник автоколонны Виктор Кочергин. — Сам он из Новосибирска, ехал домой. Работает у нас давно, водительский стаж большой — 25 лет. У него даже нарушений ПДД нет, даже по скоростному режиму. Что произошло, мне непонятно».



Он добавил, что состояние его сотрудника сейчас крайне тяжёлое. Семье о случившемся уже сообщили.

В феврале на трассе Р-256 под Новосибирском заглох грузовик MAN — на помощь замерзающему дальнобойщику пришли дорожники. В декабре полицейским из Новокузнецка пришлось помогли другому дальнобойщику — его фура застряла поперёк дороги из-за того, что водитель не справился с управлением.

