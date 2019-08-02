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Дороги и транспорт

Дальнобойщик из Новосибирска сильно обгорел после ДТП на челябинской трассе

С ожогами 70% тела его везут на вертолёте в больницу

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Обе машины полностью сгорели

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Сегодня, 2 августа, на трассе М-5 под Златоустом в Челябинской области столкнулась фура Volvo и седан Honda. Оба автомобиля слетели в кювет и загорелись. В аварии погиб водитель легковой машины. Пострадавший в аварии дальнобойщик — новосибирец. Его с серьёзными ожогами на вертолёте перевозят в челябинский ожоговый центр.

«54-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где, по предварительной информации, совершил столкновение с Honda», — сообщили сегодня в управлении ГИБДД по Челябинской области. 

Пострадавший водитель грузовика — новосибирец Григорий Арбузов. 

«У него ожоги 70 процентов тела, — рассказал 74.ru начальник автоколонны Виктор Кочергин. — Сам он из Новосибирска, ехал домой. Работает у нас давно, водительский стаж большой — 25 лет. У него даже нарушений ПДД нет, даже по скоростному режиму. Что произошло, мне непонятно».

Он добавил, что состояние его сотрудника сейчас крайне тяжёлое. Семье о случившемся уже сообщили. 

В феврале на трассе Р-256 под Новосибирском заглох грузовик MAN — на помощь замерзающему дальнобойщику пришли дорожники. В декабре полицейским из Новокузнецка пришлось помогли другому дальнобойщику — его фура застряла поперёк дороги из-за того, что водитель не справился с управлением.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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2 авг 2019 в 18:31

С ожогами 70% тела у нас не спасают.

2 авг 2019 в 19:07

Осточертели уже фуры! От них НИГДЕ не спасения!! РЖД вообще стагнировало и не развивается...

2 авг 2019 в 18:58

Убил человека в легковой.. и стаж тут ни при чем. Так у нас фуры ездят...