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Власти предложили превратить «новосибирские Мальдивы» в зону для туристов

По мнению властей, это будет лучше, чем обносить территорию золоотвала ТЭЦ-5 забором

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«Новосибирские Мальдивы» стали популярны в этом году — туда ездят толпы туристов ради эффектных кадров

Фото: Александр Ощепков

Руководитель департамента информационной политики правительства НСО Сергей Нешумов предложил создать на золоотвале ТЭЦ-5 туристическую зону — по его словам, это будет куда безопаснее, чем намеренно огораживать территорию.

Как объяснил корреспонденту НГС Сергей Нешумов, в последнее время интерес к золоотвалу, точнее, к бирюзовому озеру, сильно возрос и, несмотря на охрану, к нему продолжают приезжать новосибирцы. 

«Мы начали разговаривать, что существует проблема: ТЭЦ выставила охрану, люди туда стремятся. Мы начали разговаривать с компанией, с СГК — почему бы не сделать эту зону зоной промышленного туризма. <...> Есть два варианта: можно, конечно, пулемёты поставить, никого не пускать, потратить много денег на колючую проволоку, заборы... А можно, наоборот, сделать цивилизованную возможность посещения, и тогда люди будут удовлетворены», — считает Нешумов.

По его словам, нужно постараться извлечь пользу из прославившихся на весь мир «новосибирских Мальдив». 

«Если даже New-York Times пишет об этом, уже общемировую известность приобрёл. <...> Интерес к этому есть. Понятно, что это отвлекает ресурсы ТЭЦ, но мировая практика говорит, что многие производства открывают себя и показывают людям», — резюмировал Сергей Нешумов.

О новосибирском золоотвале написали больше 600 мировых СМИ, а общее количество упоминаний вместе с блогами и социальными сетями превысило 3600 сообщений. Из-за всплеска интереса к золоотвалу ТЭЦ-5 компании СГК пришлось установить пост охраны, который работает круглосуточно. В начале июня компания СГК предупреждала, что золоотвал — это не место для отдыха, а промышленная зона, куда посторонним ходить запрещено.

В конце июля на золоотвал приезжала съёмочная группа из Германии: во время съёмки команда не справилась с управлением квадрокоптера — дрон утонул в лазурных водах.

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КОММЕНТАРИИ (43)

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2 авг 2019 в 16:42

Там нужно построить элитные дачи и котеджи для высокопоставленных чиновников. И пусть они отдыхаюи и ловят рыбку в этом живописном месте. Пусть катаются на своих яхтах и водных мотоциклах на этом золоотвале. Они своим чесным трудом заслужили жить в этом красивом и экологически чистом месте.

Фото пользователя
2 авг 2019 в 16:40

Видимо, от большого ума)))
Их не интересует безопасность людей, особенно безпасность детей....

Фото пользователя
2 авг 2019 в 16:45

Вношу следующее предложение: организовать золоотвал на берегу Обского моря. Если через пару тройку лет эффект "омадьдинивания" водохранилища сработает, то ещё через год бюджет области на 90% будет наполнятся за счёт туристов. Главное ещё вдоль берега пальм навтыкать для пущей красоты. Можно даже пласмассовых...))