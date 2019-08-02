Власти предложили превратить «новосибирские Мальдивы» в зону для туристов

Руководитель департамента информационной политики правительства НСО Сергей Нешумов предложил создать на золоотвале ТЭЦ-5 туристическую зону — по его словам, это будет куда безопаснее, чем намеренно огораживать территорию.

Как объяснил корреспонденту НГС Сергей Нешумов, в последнее время интерес к золоотвалу, точнее, к бирюзовому озеру, сильно возрос и, несмотря на охрану, к нему продолжают приезжать новосибирцы.

«Мы начали разговаривать, что существует проблема: ТЭЦ выставила охрану, люди туда стремятся. Мы начали разговаривать с компанией, с СГК — почему бы не сделать эту зону зоной промышленного туризма. <...> Есть два варианта: можно, конечно, пулемёты поставить, никого не пускать, потратить много денег на колючую проволоку, заборы... А можно, наоборот, сделать цивилизованную возможность посещения, и тогда люди будут удовлетворены», — считает Нешумов.