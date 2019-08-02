Власти предложили превратить «новосибирские Мальдивы» в зону для туристов

«Новосибирские Мальдивы» стали популярны в этом году — туда ездят толпы туристов ради эффектных кадров
Фото: Александр Ощепков
Руководитель департамента информационной политики правительства НСО Сергей Нешумов предложил создать на золоотвале ТЭЦ-5 туристическую зону — по его словам, это будет куда безопаснее, чем намеренно огораживать территорию.
Как объяснил корреспонденту НГС Сергей Нешумов, в последнее время интерес к золоотвалу, точнее, к бирюзовому озеру, сильно возрос и, несмотря на охрану, к нему продолжают приезжать новосибирцы.
«Мы начали разговаривать, что существует проблема: ТЭЦ выставила охрану, люди туда стремятся. Мы начали разговаривать с компанией, с СГК — почему бы не сделать эту зону зоной промышленного туризма. <...> Есть два варианта: можно, конечно, пулемёты поставить, никого не пускать, потратить много денег на колючую проволоку, заборы... А можно, наоборот, сделать цивилизованную возможность посещения, и тогда люди будут удовлетворены», — считает Нешумов.
По его словам, нужно постараться извлечь пользу из прославившихся на весь мир «новосибирских Мальдив».
«Если даже New-York Times пишет об этом, уже общемировую известность приобрёл. <...> Интерес к этому есть. Понятно, что это отвлекает ресурсы ТЭЦ, но мировая практика говорит, что многие производства открывают себя и показывают людям», — резюмировал Сергей Нешумов.
О новосибирском золоотвале написали больше 600 мировых СМИ, а общее количество упоминаний вместе с блогами и социальными сетями превысило 3600 сообщений. Из-за всплеска интереса к золоотвалу ТЭЦ-5 компании СГК пришлось установить пост охраны, который работает круглосуточно. В начале июня компания СГК предупреждала, что золоотвал — это не место для отдыха, а промышленная зона, куда посторонним ходить запрещено.
В конце июля на золоотвал приезжала съёмочная группа из Германии: во время съёмки команда не справилась с управлением квадрокоптера — дрон утонул в лазурных водах.