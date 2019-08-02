Из новосибирских парков пропадут кафе с шашлыками

В мэрии не могли раньше закрыть кафе с шашлыками из-за 5-летнего договора аренды

В новосибирском парке «Берёзовая роща» этой осенью уберут кафе, в котором мясо готовят на открытом огне. Дым от шашлыков мешает отдыхать в парке и портит воздух, на это регулярно жалуются подписчики начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой на её странице в Facebook. «Есть у нас две проблемные точки. Первая <...> находится в самом центре вообще "Берёзовой рощи". <...> Когда мы увольняли директора [парка] предыдущего, он подписал с арендатором договор на 5 лет. И, к сожалению, мы ничего не могли сделать в рамках нашего законодательства. И вот 1 октября как раз заканчивается арендное время. Мы уже отправили извещение как раз владельцу о том, что мы не будем продолжать договор», — рассказала корреспонденту НГС Анна Терешкова.

Она добавила, что после этого договор будет расторгнут ещё с одним кафе в «Берёзовой роще». «Ещё одно есть, которое рядом с церковью находится. С ними мы тоже сейчас дорабатываем взаимоотношения. Мы должны понимать, что «Берёзовая роща» — это всё-таки МУП, то есть предприятие, которое должно зарабатывать деньги, поэтому мы не можем сразу всё убрать, иначе как бы не на что будет предприятию существовать. Поэтому мы все договоры, которые приходят к концу, как здесь, мы их не продлеваем», — объяснила Терешкова.

Анна Терешкова рассказала, что впоследствии кафе, которые готовят мясо на открытом огне, исчезнут из всех парков Новосибирска.

«Мы приняли решение по всем паркам — у нас не будет шашлыков, открытого огня.