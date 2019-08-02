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Город

Из новосибирских парков пропадут кафе с шашлыками

Уже этой осенью шашлычная закроется в «Берёзовой роще»

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В мэрии не могли раньше закрыть кафе с шашлыками из-за 5-летнего договора аренды

Фото: Анна Золотова / НГС

В новосибирском парке «Берёзовая роща» этой осенью уберут кафе, в котором мясо готовят на открытом огне. 

Дым от шашлыков мешает отдыхать в парке и портит воздух, на это регулярно жалуются подписчики начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой на её странице в Facebook. 

«Есть у нас две проблемные точки. Первая <...> находится в самом центре вообще "Берёзовой рощи". <...> Когда мы увольняли директора [парка] предыдущего, он подписал с арендатором договор на 5 лет. И, к сожалению, мы ничего не могли сделать в рамках нашего законодательства. И вот 1 октября как раз заканчивается арендное время. Мы уже отправили извещение как раз владельцу о том, что мы не будем продолжать договор», — рассказала корреспонденту НГС  Анна Терешкова.

Она добавила, что после этого договор будет расторгнут ещё с одним кафе в «Берёзовой роще».

«Ещё одно есть, которое рядом с церковью находится. С ними мы тоже сейчас дорабатываем взаимоотношения. Мы должны понимать, что «Берёзовая роща» — это всё-таки МУП, то есть предприятие, которое должно зарабатывать деньги, поэтому мы не можем сразу всё убрать, иначе как бы не на что будет предприятию существовать. Поэтому мы все договоры, которые приходят к концу, как здесь, мы их не продлеваем», — объяснила Терешкова.

Анна Терешкова рассказала, что впоследствии кафе, которые готовят мясо на открытом огне, исчезнут из всех парков Новосибирска. 

«Мы приняли решение по всем паркам — у нас не будет шашлыков, открытого огня.

На Михайловской набережной мы сразу это поняли, в Заельцовском парке мы тоже уже это убрали и в Первомайском парке. Осталась только "Берёзовая роща"», — отметила Терешкова.

В начале мая обозреватель НГС Стас Соколов нашёл самые вкусные шашлыки Новосибирска. А если вы хотите пожарить мясо сами, то мы напоминаем советы по выбору шашлыка от Роспотребнадзора.

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шашлыкБерезовая роща

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КОММЕНТАРИИ (24)

2 авг 2019 в 17:00

Терешкова, ты там не офигела? Лучшая шашлычная в городе! Кому мешал запах шалыков?! Покажите мне их?! Дурдом какой-то!

2 авг 2019 в 17:03

Походу мэрская компашка после выборов будет чебуреками торговать!)) А чё нет то, конкурентов сейчас уберут и ФСЁ!!))

2 авг 2019 в 17:01

Я в шоке, Терешкова как обычно, я не могу, слов нет. Сами жрут мясцо с дорогих мест, а нам, простым, че делать? Ой. не могу, зла не хватает. Лучшие шашлыки в городе были же...Ну ё моё