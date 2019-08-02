Везучие и очень богатые: 5 новосибирцев, которые внезапно стали миллионерами, купив клочок бумаги

Накануне 1 августа стало известно, что жительница Новосибирска Анастасия Петухова выиграла в лотерею 12 миллионов рублей. Она купила билет за 150 рублей, в котором совпало 9 цифр — это позволило ей выиграть суперприз лотереи. Она приехала забирать приз вместе с мужем и узнала, что стала единственным человеком, кто выигрывал в эту лотерею 12 миллионов. НГС решил вспомнить о других крупных удачах новосибирцев — за последние годы они выигрывали от полумиллиона до умопомрачительных 358 миллионов.

Первое место. 358 миллионов рублей В феврале 2016 года житель Новосибирска выиграл рекордный приз в истории «Гослото» — более 358 миллионов рублей. Рекордный приз был разыгран в тираже № 1885 лотерею «6 из 45» в ночь на воскресенье, 28 февраля. Житель области угадал все выпавшие цифры: 11, 13, 45, 42, 1 и 7. «Счастливчик сделал многотиражную ставку на общую сумму 1800 рублей, которая принесла ему рекордный выигрыш в истории лотереи в России», — сообщают организаторы. За своим выигрышем победитель приехал в Москву в марте. Оказалось, что это был 47-летний врач из Новосибирска, он не сразу дал о себе знать, потому что поначалу не верил в свой выигрыш. «Самое смешное, что я увидел и прочитал, наверное, все новости о рекордном суперпризе — и по радио, и в интернете, и еще где-то, но ни разу не подумал, что героем этих новостей являюсь я. Билет проверил спустя несколько дней и, будете смеяться, опять ничего не понял», — цитировали новосибирца в пресс-службе. По его словам, выигрыш он планировал потратить на «добрые дела» — сначала помочь тому, кто нуждается в финансовой поддержке, а потом переехать в Москву, купить дом и заняться собственным бизнесом. «Сейчас в моде здоровый образ жизни — наверное, что-то в этом направлении», — говорил он.

Его имя осталось неизвестным. Второе место. 300 миллионов рублей В мае 2017 года житель Новосибирска выиграл 300 млн рублей. Победитель купил билет на сайте за 100 рублей, организаторы лотереи просили его обратиться в центральный офис в Москве. Тогда личность победителя тоже не раскрыли. На что он потратил выигрыш, неизвестно. Третье место. Ярко-желтый Lamborghini Huracan LP 610–4 стоимостью 15 млн рублей

Юлия Сорокина выиграла дорогой автомобиль в 2016 году Фото: PR-агентство Asmus

В августе 2016 года 26-летняя жительница Искитима, воспитательница детского сада Юлия Сорокина выиграла от компании «Юнилевер Русь» (бренд мороженого «Магнат») ярко-желтый Lamborghini Huracan LP 610–4 стоимостью 15 млн рублей. Ради выигрыша Юлия собрала восемь палочек от мороженого «Магнат» и затем отправила промокоды на официальный сайт акции. «Я сделала это просто так, без каких-то серьезных надежд — тем более что это мороженое люблю и покупаю его и так, без всяких конкурсов. До этого вообще никогда ни в чем подобном не участвовала. Отправила и уже через месяц забыла», — рассказывала победительница.

За своим призом Юлия ездила в Москву. Четвёртое место. 10 миллионов рублей В апреле 2017 года новосибирец выиграл больше 10 миллионов рублей. «4 апреля 2017 года стало праздничной датой для жителя Новосибирска, который в ходе 6436-го тиража "Гослото «5 из 36»" выиграл суперприз в размере 10 309 400 рублей», — рассказывали в пресс-службе «Столото». В компании уточнили, что для участия в тираже новосибирец сделал ставку в 80 рублей. Удачу ему принесла числовая комбинация: 11, 36, 06, 21, 07. За выигрышем победитель пока не обратился. Победитель лотереи попросил организаторов не раскрывать его имя. Пятое место. 8 миллионов рублей

Организаторы представили победителя как Александра Вильгельмовича Д. Фото: АО «Торговый дом "Столото"»

В феврале 2017 года житель Новосибирска выиграл в «Гослото» почти 8 млн рублей. Некоторое время организаторы искали его. «В минувшую субботу, 18 февраля, в ходе 6208-го тиража "Гослото «5 из 36»" он стал обладателем суперприза в размере 7 990 520 рублей», — рассказывали в пресс-службе АО «ТД "Столото"». О победителе организаторы рассказали только в июне.

«Проверяя билет на сайте, я решил, что выиграл чуть более 8 тысяч рублей, позвал родных на помощь: вдруг я что-то не так понял? Оказалось, что выигрыш исчисляется не тысячами, а миллионами. Это невероятное везение, и я до сих пор нахожусь под впечатлением от случившегося», — цитировали победителя лотереи Александра Вильгельмовича Д. в АО «Торговый дом "Столото"». Как уточнили в компании, Александр Вильгельмович работает в сфере электроснабжения. Он женат, у него две дочери и 4-летний сын, который увлекается ментальной арифметикой, гимнастикой и футболом. Старшая дочь победителя живёт в Санкт-Петербурге и профессионально занимается флористикой. «Свой выигрыш счастливчик планирует потратить на семейные нужды — улучшить жилищные условия, а также вложить деньги в образование детей», — уточняли организаторы лотереи.