Деньги нашлись, но не сразу: мэрия взялась за ремонт жуткой квартиры, которую дала мальчику-инвалиду

Мать мальчика с инвалидностью добилась квартиры через суд, но ей дали жильё без минимальных удобств

Мэрия Новосибирска заверила, что отремонтирует квартиру, которую дала по договору соцнайма семье Артёма Скрипникова — мальчика с синдромом Дауна и ДЦП. Накануне НГС побывал дома у семьи на улице Оловозаводской — там совсем не было отделки, окон и дверей.

Жительница Кировского района Ирина Скрипникова, в одиночку воспитывающая 6-летнего сына-инвалида Артёма, три года стояла в очереди на получение льготного жилья, но чиновники говорили, что квартиры для неё нет. Тогда сибирячка пожаловалась в прокуратуру, а затем через суд добилась двухкомнатной квартиры от мэрии по договору соцнайма. Однако квартира в доме на улице Оловозаводской оказалась пустой — в ней не было не только мебели, но и минимальной отделки, электричества и воды.



Прокуратура Новосибирска провела проверку и решила, что права семьи, получившей жильё в таком состоянии, нарушены, и наказала мэрии исправить ситуацию. После прокурорской проверки и репортажа НГС из квартиры мэрия сообщила, что отремонтирует жильё. Информацию о предстоящем ремонте НГС подтвердила и мать мальчика-инвалида Ирина Скрипникова.

В пресс-центре мэрии со ссылкой на управление по жилищным вопросам объяснили, что квартиры для детей-инвалидов выделяются по федеральному закону, но на деньги региона.

«Финансирование на данные цели в бюджет города Новосибирска из бюджета Новосибирской области не поступало. Учитывая изложенное, мэрия города Новосибирска не имела законных оснований для обеспечения семьи Скрипниковых жилым помещением вне очереди», — отметили в мэрии.



В мэрии заверили, что не раз обращались в правительство региона с просьбой дать деньги на квартиру. Но в итоге выделили жильё из муниципального фонда Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Тем не менее Ирина Скрипникова обратилась в суд, и он решил, что мэрия обязана за счёт областного бюджета дать семье благоустроенное жилое помещение площадью не менее 45 квадратных метров — по договору соцнайма. В мэрии подчеркнули, что не один раз обращались в правительство Новосибирской области по этому вопросу, но денег им так и не поступило.

