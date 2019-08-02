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Деньги нашлись, но не сразу: мэрия взялась за ремонт жуткой квартиры, которую дала мальчику-инвалиду

После прокурорской проверки и публикации НГС ремонт стал возможен

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Мать мальчика с инвалидностью добилась квартиры через суд, но ей дали жильё без минимальных удобств 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Мэрия Новосибирска заверила, что отремонтирует квартиру, которую дала по договору соцнайма семье Артёма Скрипникова — мальчика с синдромом Дауна и ДЦП. Накануне НГС побывал дома у семьи на улице Оловозаводской — там совсем не было отделки, окон и дверей.

Жительница Кировского района Ирина Скрипникова, в одиночку воспитывающая 6-летнего сына-инвалида Артёма, три года стояла в очереди на получение льготного жилья, но чиновники говорили, что квартиры для неё нет. 

Тогда сибирячка пожаловалась в прокуратуру, а затем через суд добилась двухкомнатной квартиры от мэрии по договору соцнайма. Однако квартира в доме на улице Оловозаводской оказалась пустой — в ней не было не только мебели, но и минимальной отделки, электричества и воды.

Прокуратура Новосибирска провела проверку и решила, что права семьи, получившей жильё в таком состоянии, нарушены, и наказала мэрии исправить ситуацию. После прокурорской проверки и репортажа НГС из квартиры мэрия сообщила, что отремонтирует жильё. Информацию о предстоящем ремонте НГС подтвердила и мать мальчика-инвалида Ирина Скрипникова.

В пресс-центре мэрии со ссылкой на управление по жилищным вопросам объяснили, что квартиры для детей-инвалидов выделяются по федеральному закону, но на деньги региона.

«Финансирование на данные цели в бюджет города Новосибирска из бюджета Новосибирской области не поступало. Учитывая изложенное, мэрия города Новосибирска не имела законных оснований для обеспечения семьи Скрипниковых жилым помещением вне очереди», — отметили в мэрии.

В мэрии заверили, что не раз обращались в правительство региона с просьбой дать деньги на квартиру. Но в итоге выделили жильё из муниципального фонда

В мэрии заверили, что не раз обращались в правительство региона с просьбой дать деньги на квартиру. Но в итоге выделили жильё из муниципального фонда

Тем не менее Ирина Скрипникова обратилась в суд, и он решил, что мэрия обязана за счёт областного бюджета дать семье благоустроенное жилое помещение площадью не менее 45 квадратных метров — по договору соцнайма. В мэрии подчеркнули, что не один раз обращались в правительство Новосибирской области по этому вопросу, но денег им так и не поступило.

В управлении по жилищным вопросам сообщили, что в таких ситуациях должны предоставлять жильё из муниципального жилищного фонда «во избежание социальной напряжённости и привлечения к административной ответственности». Скрипниковой предложили квартиру на улице Есенина (сибирячка поясняла НГС, что эта квартира испорчена из-за потопа и у неё неудобная планировка для инвалида), а также квартиру на Оловозаводской.

По данным мэрии, семья согласилась на квартиру в Кировском районе, письменно подтвердив, что претензий по поводу квартиры не имеет. Но позже Ирина Скрипникова всё-таки написала заявление, что квартире нужен ремонт. Однако сроки, когда мэрия утверждает ремонт в муниципальных квартирах на 2019 год, уже прошли, поэтому ремонт будет проведён в следующем году.

Ранее в июле фронтовичка из Бердска Мария Левина получила квартиру в Новосибирске после жалобы Владимиру Путину на сгнивший дом. Помощь пришла от благотворительного фонда, решившего не дожидаться властей — волонтёры сами вручили ей ключи от новой квартиры.

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КОММЕНТАРИИ (60)

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2 авг 2019 в 16:25

Позорище мэрии!!Если уж тут Вы так себя повели, то о чем вообще можно говорить!!Спасибо НГС и прокуратуре.!Исправлять мэрии-слишком просто, должны быть снятия за то что позволили себе так поступать с теми людьми,которые защищены законом и которые имеют право получить нормальную и пригородную для жилья жилплощадь с комфортными условиями проживания.

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2 авг 2019 в 16:22

Сильно не минусуйте, но мне кажется после таких статей многие перестанут отказываться от больных детей, только чтобы получить квартиры от Государства.

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2 авг 2019 в 16:20

Чиновник мэрии - птица гордая, без пинка от прокурора не полетит. К сожалению, на один такой случай десять других, по которым прокуратура не вносит предписания. В итоге социально незащищенные люди страдают от равнодушия городских властей