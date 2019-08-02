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usd 63.83
eur 70.47

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Лето

И пришло пекло: как Новосибирск спасается от жары

Улицы опустели, а самые смелые горожане идут на берег Оби и прячутся под зонтами

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Жаркое солнце разогрело Новосибирск до максимума — на небе ни облака

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирске дневная температура в пятницу, 2 августа, превысила +30 градусов. В городе всё ещё действует штормовое предупреждение о жаре.

Новосибирские синоптики предупредили новосибирцев о зное ещё в начале недели, сообщив, что предупреждение будет действовать до 4 августа. По уточнённому прогнозу, завтра в городе температура опустится до +28 градусов, а в воскресенье до +26 градусов.

Сегодня, по наблюдениям корреспондентов НГС, на улицах города достаточно пусто: на свежем воздухе показываются только самые смелые, которых жара не пугает. 

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КОММЕНТАРИИ (4)

На пенсии
2 авг 2019 в 15:54

Сижу дома в исподнем. Прохладно. Пью холодную водичку и ем фрукты из холодильника. Периодически встаю под душ. Волне терпимо. Но осени с дождями все же хочется. А в Москве-то уже осень...

2 авг 2019 в 15:58

Это нам за дымную неделю отдает погода.

Фото пользователя
2 авг 2019 в 15:56

шикарная летняя погода !