И пришло пекло: как Новосибирск спасается от жары

В Новосибирске дневная температура в пятницу, 2 августа, превысила +30 градусов. В городе всё ещё действует штормовое предупреждение о жаре.

Новосибирские синоптики предупредили новосибирцев о зное ещё в начале недели, сообщив, что предупреждение будет действовать до 4 августа. По уточнённому прогнозу, завтра в городе температура опустится до +28 градусов, а в воскресенье до +26 градусов.

Сегодня, по наблюдениям корреспондентов НГС, на улицах города достаточно пусто: на свежем воздухе показываются только самые смелые, которых жара не пугает.