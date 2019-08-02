Разработанные в Новосибирске самолёты отправят на Колыму

Самолёты разработали в СибНИА им. Чаплыгина
Фото: Виталий Кузьмин
Государственное предприятие из Магаданской области заключило контракт на лизинг двух самолётов ТВС-2МС — их разработали в СибНИА им. Чаплыгина, который работает в Новосибирске.
Как сообщается на сайте правительства Магаданской области, на лизинг двух самолётов ТВС-2МС, которые созданы на базе советского Ан-2, власти потратят до 348 миллионов рублей.
«Уже есть подтверждение от лизинговых организаций, которые являются участниками этого конкурса. Тема перспективная для Магаданской области. Чешские самолеты L-410, которые мы хотели ранее, стоят почти в шесть раз дороже. Сегодня это накладно для регионального бюджета», — цитирует губернатора Магаданской области Сергея Носова пресс-служба правительства Колымы.
читатель НГС
Кроме того, Сергей Носов отметил, что ТВС-2МС лучше подходят для погодных условий Магаданской области, неприхотливы в обслуживании, им не нужны полноценные полосы и хватит обычных посадочных площадок. По словам губернатора Колымы, правительство рассчитывает использовать самолёты в здравоохранении, а также с их помощью следить за пожарной обстановкой в лесах и в период путины.
Долгое время разработанный в Новосибирске ТВС-2МС оставался невостребованным. «К сожалению, никто пока не понял, что этот самолёт нужен. Нам говорят: покажите компанию, которая бы сказала, что им необходима такая машина. Пока нам никто их не заказывал», — цитировало директора СибНИА Владимира Барсука РБК.Новосибирск.
Впервые ТВС-2МС продемонстрировали в 2016 году на авиашоу в Мочище. Спустя два года, в 2018 году, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сел за штурвал самолёта.