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Страна и мир

Разработанные в Новосибирске самолёты отправят на Колыму

В Магаданской области они нужны для контроля за лесными пожарами

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Самолёты разработали в СибНИА им. Чаплыгина

Фото: Виталий Кузьмин

Государственное предприятие из Магаданской области заключило контракт на лизинг двух самолётов ТВС-2МС — их разработали в СибНИА им. Чаплыгина, который работает в Новосибирске.

Как сообщается на сайте правительства Магаданской области, на лизинг двух самолётов ТВС-2МС, которые созданы на базе советского Ан-2, власти потратят до 348 миллионов рублей. 

«Уже есть подтверждение от лизинговых организаций, которые являются участниками этого конкурса. Тема перспективная для Магаданской области. Чешские самолеты L-410, которые мы хотели ранее, стоят почти в шесть раз дороже. Сегодня это накладно для регионального бюджета», — цитирует губернатора Магаданской области Сергея Носова пресс-служба правительства Колымы.

читатель НГС

Кроме того, Сергей Носов отметил, что ТВС-2МС лучше подходят для погодных условий Магаданской области, неприхотливы в обслуживании, им не нужны полноценные полосы и хватит обычных посадочных площадок. По словам губернатора Колымы, правительство рассчитывает использовать самолёты в здравоохранении, а также с их помощью следить за пожарной обстановкой в лесах и в период путины.

Долгое время разработанный в Новосибирске ТВС-2МС оставался невостребованным. «К сожалению, никто пока не понял, что этот самолёт нужен. Нам говорят: покажите компанию, которая бы сказала, что им необходима такая машина. Пока нам никто их не заказывал», — цитировало директора СибНИА Владимира Барсука РБК.Новосибирск.

Впервые ТВС-2МС продемонстрировали в 2016 году на авиашоу в Мочище. Спустя два года, в 2018 году, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сел за штурвал самолёта.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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2 авг 2019 в 15:32

все понятно...знаете почему у вас в Красноярске пожары? у вас АН 2 небыло)))

Диана Митт
2 авг 2019 в 15:43

Пора ботов на Калыму ну в крайнем случае, на уборку улиц,. Подметать и убирать. Особо активных!