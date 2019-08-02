Разработанные в Новосибирске самолёты отправят на Колыму

Государственное предприятие из Магаданской области заключило контракт на лизинг двух самолётов ТВС-2МС — их разработали в СибНИА им. Чаплыгина, который работает в Новосибирске.

Как сообщается на сайте правительства Магаданской области, на лизинг двух самолётов ТВС-2МС, которые созданы на базе советского Ан-2, власти потратят до 348 миллионов рублей.

«Уже есть подтверждение от лизинговых организаций, которые являются участниками этого конкурса. Тема перспективная для Магаданской области. Чешские самолеты L-410, которые мы хотели ранее, стоят почти в шесть раз дороже. Сегодня это накладно для регионального бюджета», — цитирует губернатора Магаданской области Сергея Носова пресс-служба правительства Колымы.