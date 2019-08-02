В лесу под Новосибирском нашли страшный гриб с каплями крови

Микологи рассказали, что гриб очень горький и плотный по консистенции
Фото: vk.com/chp54
Новосибирцы заметили в лесу странный белый гриб с красными пигментами — микологи определили его вид и предупредили, что есть их нельзя.
Фотографию странного гриба опубликовали в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
«Гиднеллум пека или гиднеллум дьявольский, растёт на почве в хвойных сухих лесах, в Новосибирской области встречается часто и повсеместно в границах Караканского бора. Не съедобен, так как довольно плотной консистенции. Содержит пигмент, который выделяясь с каплями воды, похож на кровь. Отсюда и такое страшное название. Пигмент подобен гепарину, действует как антикоагулянт», — рассказал корреспонденту НГС миколог Вячеслав Власенко.
После обильных дождей в Новосибирскую область всё-таки вернулось тепло, и всего за неделю в лесах появились грибы — в пригороде уже выросли маслята, лисички, подосиновики и подберёзовики. На прошлых выходных некоторые опытные грибники успели собрать даже не по одной полной корзинке — они рассказали, куда стоит отправиться за грибами этим летом, и дали советы, где искать ягоды.
НГС составил карту из 17 самых урожайных мест недалеко от Новосибирска, откуда точно не уйдёшь с пустыми вёдрами.