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Лето

В лесу под Новосибирском нашли страшный гриб с каплями крови

Пробовать необычный гриб не надо: он очень горький

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Микологи рассказали, что гриб очень горький и плотный по консистенции  

Фото: vk.com/chp54

Новосибирцы заметили в лесу странный белый гриб с красными пигментами — микологи определили его вид и предупредили, что есть их нельзя.

Фотографию странного гриба опубликовали в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». 

«Гиднеллум пека или гиднеллум дьявольский, растёт на почве в хвойных сухих лесах, в Новосибирской области встречается часто и повсеместно в границах Караканского бора. Не съедобен, так как довольно плотной консистенции. Содержит пигмент, который выделяясь с каплями воды, похож на кровь. Отсюда и такое страшное название. Пигмент подобен гепарину, действует как антикоагулянт», — рассказал корреспонденту НГС миколог Вячеслав Власенко.

Гиднеллум пека широко распространён в хвойных лесах

Гиднеллум пека широко распространён в хвойных лесах

После обильных дождей в Новосибирскую область всё-таки вернулось тепло, и всего за неделю в лесах появились грибы — в пригороде уже выросли маслята, лисички, подосиновики и подберёзовики. На прошлых выходных некоторые опытные грибники успели собрать даже не по одной полной корзинке — они рассказали, куда стоит отправиться за грибами этим летом, и дали советы, где искать ягоды.

НГС составил карту из 17 самых урожайных мест недалеко от Новосибирска, откуда точно не уйдёшь с пустыми вёдрами.

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КОММЕНТАРИИ (17)

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2 авг 2019 в 15:20

Уже собрали и пожарили первые лисички. Очень вкусные грибочки получились, доставили максимум удовольствия. Жареннная картошечка с грибочками и сметанкой, что может быть прекрасней и вкусней.

Хрюша
2 авг 2019 в 15:15

Сожрал этот гриб кого-то и переварить не смог.. видел я его в лесу..палочкой не решился тыкать, вдруг набросится

789456
2 авг 2019 в 15:23

"микологи определили его вид и предупредили, что есть их нельзя." - неужели кому то на ум придёт такое съесть? Я увидев такое ваще бы из лесу бегом бежал, а то вдруг нападёт ещё!