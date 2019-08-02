В лесу под Новосибирском нашли страшный гриб с каплями крови

Новосибирцы заметили в лесу странный белый гриб с красными пигментами — микологи определили его вид и предупредили, что есть их нельзя.

Фотографию странного гриба опубликовали в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

«Гиднеллум пека или гиднеллум дьявольский, растёт на почве в хвойных сухих лесах, в Новосибирской области встречается часто и повсеместно в границах Караканского бора. Не съедобен, так как довольно плотной консистенции. Содержит пигмент, который выделяясь с каплями воды, похож на кровь. Отсюда и такое страшное название. Пигмент подобен гепарину, действует как антикоагулянт», — рассказал корреспонденту НГС миколог Вячеслав Власенко.