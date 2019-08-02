Пятьдесят семей из Пашино заявили, что их выселяют из квартир

Жители новосибирского посёлка Пашино готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить выселение из квартир — несколько лет они судятся с министерством обороны за право жить в выданных им квартирах.



«Сегодня на мероприятие собрались около 50 семей. Практически всех выселяют, скажем так, подлежат выселению, — рассказал НГС инициатор встречи жителей посёлка Юрий Цветков. — У меня дело уже у приставов, другой прошёл уже три–четыре суда».



По его словам, накануне к нему приходили представители Минобороны РФ, просившие не проводить встречу пашинцев, которых выселяют из квартир. «Вчера военные приходили, сказали, чтобы я отказался от этого. Чтобы не портить репутацию военных, что ли? А нам дальше куда уже деваться, мы и так все находимся как на пороховой бочке, — рассказал Цветков. — Из официальных лиц на встрече никого не было, кроме двух человек из полиции. Они просто пришли, никуда не вмешивались».

