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Пятьдесят семей из Пашино заявили, что их выселяют из квартир

Они годами судятся с Минобороны

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Десятки семей планируют написать обращение к Путину

Фото: Анна Золотова

Жители новосибирского посёлка Пашино готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить выселение из квартир — несколько лет они судятся с министерством обороны за право жить в выданных им квартирах. 

«Сегодня на мероприятие собрались около 50 семей. Практически всех выселяют, скажем так, подлежат выселению, — рассказал НГС инициатор встречи жителей посёлка Юрий Цветков. — У меня дело уже у приставов, другой прошёл уже три–четыре суда».

По его словам, накануне к нему приходили представители Минобороны РФ, просившие не проводить встречу пашинцев, которых выселяют из квартир. «Вчера военные приходили, сказали, чтобы я отказался от этого. Чтобы не портить репутацию военных, что ли? А нам дальше куда уже деваться, мы и так все находимся как на пороховой бочке, — рассказал Цветков. — Из официальных лиц на встрече никого не было, кроме двух человек из полиции. Они просто пришли, никуда не вмешивались».

В ближайшие две недели семьи, которые выселяют из квартир, планируют собрать обращения к президенту. Цветков уточнил, что у каждого своя история выселения. Кто-то не дослужил положенный срок в вооружённых силах, кто-то попал под действие законов, которые гарантируют жильё. В любом случае, как считает бывший военный, власти могли предложить альтернативы, чтобы это решение не застало людей врасплох. 

«Выходит так, что мне не хватило немного, 4 месяца дослужить до 10 лет. Но по тем законам, когда мы получали квартиры, было положение, что после 5 лет жилье должно было быть предоставлено. И, если тогда бы предложили отселиться, всё было бы по-другому. Я бы встал на очередь. Или сказали бы, что нужно дослужить, я бы дослужил», — рассуждает Юрий Цветков.

Он уточнил, что потом он всё-таки просился дослужить, но ему отказали из-за возраста.

«По состоянию на апрель 2019 года в специализированный жилой фонд Минобороны России в посёлке Пашино Новосибирской области входит 155 жилых помещений, подлежащих освобождению незаконно проживающими в них гражданами. <…> 20 жилых помещений уже освобождены по решению суда, 25 жилых помещений подлежат освобождению по решению суда. В настоящее время в отношении данных помещений проводятся мероприятия по принудительному исполнению судебных решений», — сообщили в апреле корреспонденту в спецучреждении Минобороны РФ «Центррегионжильё». 

Недавно бывшую сотрудницу штаба воинской части, расположенной в военном городке на территории Пашино, вместе с ребёнком выселили из квартиры, в которой она жила больше 40 лет

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КОММЕНТАРИИ (4)

Даша
2 авг 2019 в 14:55

Всё законно и справедливо. Пускай собирают вещи и едут домой, от куда приехали. Нас не разжалобишь слезами. Никого не жалко! Никого!

Фото пользователя
2 авг 2019 в 14:54

Сейчас тролли набегут и будут говорить что им никто ничего не должен, и пусть сами выкручиваются.

пупс
2 авг 2019 в 14:54

продавайте машины - берите ипотеку