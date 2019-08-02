Лес на деньги от пассажиров переименованной S7 начнут садить осенью

Ожидается, что на посадку миллиона деревьев уйдет два или три года

Посадки нового леса в Сибири начнутся уже осенью — на них пойдут деньги, которые внесут в фонд «Посади лес» жертвователи, в том числе пассажиры авиакомпании S7 Airlines. Накануне авиакомпания объявила о временном возврате своего исторического названия «Сибирь». Это сделано в поддержку лесов, которые горят на территории Сибири. Вместе с этим S7 Airlines объявила, что с 1 августа авиакомпания будет отчислять 100 рублей на посадку деревьев с каждого авиабилета, проданного на сибирские направления на сайте или в мобильном приложении S7. Кроме того, участники программы лояльности смогут поддержать посадку деревьев бонусными милями.

Деньги, которые соберёт авиакомпания, будут переданы в программу «Посади лес», основанную межрегиональной экологической общественной организацией «ЭКА». Первые деревья по программе «Посади лес» начнут высаживать уже этой осенью — для этого привлекут волонтёров. «Наша партнёрская акция заключается в том, чтобы восстановить леса Сибири, по крайней мере, это будет миллион деревьев. Этот миллион деревьев будет посажен, скорее всего, в течение трёх лет, два года, может быть, это не в один сезон посадки будет происходить. Будет ближайшая осень, потом весна и с периодичностью. Также эти посадки будут иметь последующий уход — с волонтёрами также мы будем выходить и будет производиться агроуход за данными посадками, за восстановленными территориями», — рассказала корреспонденту НГС координатор программы «Посади лес» Марианна Мунтяну. Планируется, что наблюдать за деревьями после посадок будут ближайшие три года. Если какие-то деревья не приживутся, то их будут заменять. Места, где появятся саженцы деревьев, пока точно не определены — выбор территорий ещё будет обсуждаться с лесничествами. Перед высадкой деревьев почвы должны будут подготовить.

Деревья будут брать из местных питомников — ожидается, что будущие леса станут смешанными, в том числе в них будут хвойные деревья: ель, сосна, лиственница, кедр.

Меньше чем за сутки с момента начала акции пассажиры авиакомпании «Сибирь» пожертвовали деньги на посадку почти 40 тысяч деревьев. Цель — 1 миллион Фото: s7.ru/siberia

Денег, собранных по программе «Посади лес» из разных источников, хватит уже на 100 тысяч деревьев Фото: posafiles.ru