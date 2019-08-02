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Страна и мир

Лес на деньги от пассажиров переименованной S7 начнут садить осенью

НГС объясняет, на что пойдут пожертвования ради спасения сибирских лесов

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Ожидается, что на посадку миллиона деревьев уйдет два или три года

Фото: Алексей Танюшин

Посадки нового леса в Сибири начнутся уже осенью — на них пойдут деньги, которые внесут в фонд «Посади лес» жертвователи, в том числе пассажиры авиакомпании S7 Airlines.

Накануне авиакомпания объявила о временном возврате своего исторического названия «Сибирь». Это сделано в поддержку лесов, которые горят на территории Сибири. 

Вместе с этим S7 Airlines объявила, что с 1 августа авиакомпания будет отчислять 100 рублей на посадку деревьев с каждого авиабилета, проданного на сибирские направления на сайте или в мобильном приложении S7. Кроме того, участники программы лояльности смогут поддержать посадку деревьев бонусными милями. 

Деньги, которые соберёт авиакомпания, будут переданы в программу «Посади лес», основанную межрегиональной экологической общественной организацией «ЭКА».

Первые деревья по программе «Посади лес» начнут высаживать уже этой осенью — для этого привлекут волонтёров.

«Наша партнёрская акция заключается в том, чтобы восстановить леса Сибири, по крайней мере, это будет миллион деревьев. Этот миллион деревьев будет посажен, скорее всего, в течение трёх лет, два года, может быть, это не в один сезон посадки будет происходить. Будет ближайшая осень, потом весна и с периодичностью. Также эти посадки будут иметь последующий уход — с волонтёрами также мы будем выходить и будет производиться агроуход за данными посадками, за восстановленными территориями», — рассказала корреспонденту НГС координатор программы «Посади лес» Марианна Мунтяну. 

Планируется, что наблюдать за деревьями после посадок будут ближайшие три года. Если какие-то деревья не приживутся, то их будут заменять.

Места, где появятся саженцы деревьев, пока точно не определены — выбор территорий ещё будет обсуждаться с лесничествами. Перед высадкой деревьев почвы должны будут подготовить.

Деревья будут брать из местных питомников — ожидается, что будущие леса станут смешанными, в том числе в них будут хвойные деревья: ель, сосна, лиственница, кедр.

Меньше чем за сутки с момента начала акции пассажиры авиакомпании «Сибирь» пожертвовали деньги на посадку почти 40 тысяч деревьев. Цель — 1 миллион

Меньше чем за сутки с момента начала акции пассажиры авиакомпании «Сибирь» пожертвовали деньги на посадку почти 40 тысяч деревьев. Цель — 1 миллион

Денег, собранных по программе «Посади лес» из разных источников, хватит уже на 100 тысяч деревьев

Денег, собранных по программе «Посади лес» из разных источников, хватит уже на 100 тысяч деревьев

Сегодня же Красноярский научный центр СО РАН сообщил, что естественное восстановление лесов может занять от 60–70 лет на юге Сибири до 100 лет на севере региона, где растёт сосна и лиственница. «Соответственно, для восстановления лесов северной тайги, где сейчас бушуют очень сильные пожары, может не хватить и целого века», — говорится в сообщении на сайте научного центра. 

На этой неделе к тушению пожаров на севере Сибири привлекли армию. На место вылетели и вертолёты, которые базируются в Новосибирской области

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КОММЕНТАРИИ (5)

Фото пользователя
2 авг 2019 в 17:39

Это сколько же денег нужно, чтобы 3 млн. гектаров леса посадить? А ведь в одном гектаре несколько сотен деревьев. Давайте прикинем, примерно полтора миллиарда деревьев нужно посадить. Не больше, чем пиар акция от авиакомпании.

ЫЫЫ
2 авг 2019 в 17:36

Что такое миллион деревьев вместо трех миллионов ГЕКТАРОВ деревьев?
Дым в одном месте это...

Фото пользователя
2 авг 2019 в 17:38

Ересь какая-то... как говорил дядя Миша Задорнов - показуха борьбы с показухой.