Жителей города под Новосибирском оставили без воды после мощного потопа

Город Обь ушёл под воду после мощных ливней в середине июля
Фото: читательница НГС
В городе Обь под Новосибирском на нескольких улицах отключили воду из-за аварии — в середине июля эту часть города затопило мощными ливнями. Жители уверяют, что им сообщили о ремонтных работах, которые займут минимум полтора месяца — всё это время воды не будет.
Об этом в редакцию НГС сообщила местная жительница Людмила, уточнив, что на днях сотрудники местного «Горводоканала» сообщили о масштабных заменах труб по всей улице.
«В Оби по улице Садовой и переулку Школьному в домах нет воды. На мой вопрос сегодня, когда же наконец в домах будет вода, мне ответили, что работы начнутся только на следующей неделе и продлятся не меньше полутора месяцев. А как нам жить? Огороды требуют полива. Таскать вручную? А как стирать, как пользоваться туалетами?» — недоумевает сибирячка.
Людмила рассказывает, что проблемы с водой начались ещё в середине июля, когда город затопило неожиданным ливнем.
«"Горводоканал" после неоднократных обращений прислал рабочих, которые просто откачивали затопленные колодцы <...>, но она прибывала вновь буквально через час–два. Примерно через неделю "Горводоканал" все-таки решил проверить трубы и обнаружил протечки воды», — вспоминает Людмила.
По её словам, после этого воду отключили и несколько дней к ним ездила машина с водой, а потом власти открыли временную колонку. При этом, говорит Людмила, работы на улице не ведутся.
Как заверил корреспондента НГС начальник управления ЖКХ администрации Оби Валерий Кусков, сотрудники «Горводоканала» приступят к работам уже в эти выходные.
«Там авария на холодных сетях. Там работает "Горводоканал", устанавливают причину прорыва. Завтра начнут работу, на двух объектах. ЖКХ — это вопрос, вопрос, вопрос и постоянная работа. Днём и ночью. А там жителей успокойте, если они к вам обращаются. Утром "Горводоканал" однозначно работает на объектах. Нужно блокировать там воду, там воду. Нужно понять, откуда течёт. Но никто не забывает [о ремонте], авария на контроле», — объяснил он.
Сильный потоп случился в Оби в середине июля. Жители города написали в редакцию НГС о том, что на некоторых участках улиц уровень воды доходил людям по колено. При этом, уверяла читательница, ливнёвки не работали. Через какое-то время во всём городе пропал и свет, но его дали через полчаса.
Позднее Кусков объяснил причину затопления улиц: власти считают, что виной тому жители и слишком плотная застройка.