2 августа пятница
СЕЙЧАС +29°С
Пробки 5/10
usd 63.83
eur 70.47
  • 2 августа 2019

    Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?

    Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!

    Подробнее
    25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +29°С
Пробки 5/10
usd 63.83
eur 70.47

Все новости

Все новости
Мой дом

Жителей города под Новосибирском оставили без воды после мощного потопа

В середине июля город Обь затопили ливни, а теперь воды нет даже в кране

Поделиться

2 281
13 Обсудить

Город Обь ушёл под воду после мощных ливней в середине июля 

Фото: читательница НГС

В городе Обь под Новосибирском на нескольких улицах отключили воду из-за аварии — в середине июля эту часть города затопило мощными ливнями. Жители уверяют, что им сообщили о ремонтных работах, которые займут минимум полтора месяца — всё это время воды не будет.

Об этом в редакцию НГС сообщила местная жительница Людмила, уточнив, что на днях сотрудники местного «Горводоканала» сообщили о масштабных заменах труб по всей улице.

«В Оби по улице Садовой и переулку Школьному в домах нет воды. На мой вопрос сегодня, когда же наконец в домах будет вода, мне ответили, что работы начнутся только на следующей неделе и продлятся не меньше полутора месяцев. А как нам жить? Огороды требуют полива. Таскать вручную? А как стирать, как пользоваться туалетами?» — недоумевает сибирячка.

Людмила рассказывает, что проблемы с водой начались ещё в середине июля, когда город затопило неожиданным ливнем. 

«"Горводоканал" после неоднократных обращений прислал рабочих, которые просто откачивали затопленные колодцы <...>, но она прибывала вновь буквально через час–два. Примерно через неделю "Горводоканал" все-таки решил проверить трубы и обнаружил протечки воды», — вспоминает Людмила.

По её словам, после этого воду отключили и несколько дней к ним ездила машина с водой, а потом власти открыли временную колонку. При этом, говорит Людмила, работы на улице не ведутся.

Как заверил корреспондента НГС начальник управления ЖКХ администрации Оби Валерий Кусков, сотрудники «Горводоканала» приступят к работам уже в эти выходные. 

«Там авария на холодных сетях. Там работает "Горводоканал", устанавливают причину прорыва. Завтра начнут работу, на двух объектах. ЖКХ — это вопрос, вопрос, вопрос и постоянная работа. Днём и ночью. А там жителей успокойте, если они к вам обращаются. Утром "Горводоканал" однозначно работает на объектах. Нужно блокировать там воду, там воду. Нужно понять, откуда течёт. Но никто не забывает [о ремонте], авария на контроле», — объяснил он.

Сильный потоп случился в Оби в середине июля. Жители города написали в редакцию НГС о том, что на некоторых участках улиц уровень воды доходил людям по колено. При этом, уверяла читательница, ливнёвки не работали. Через какое-то время во всём городе пропал и свет, но его дали через полчаса.

Позднее Кусков объяснил причину затопления улиц: власти считают, что виной тому жители и слишком плотная застройка.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

отключение воды

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (13)

ненейка
2 авг 2019 в 13:26

В такую жару и без воды, такой ужас может происходит только в нашей стране.

Фото пользователя
2 авг 2019 в 13:32

В ближайший водоём, пока жара

коллега
2 авг 2019 в 13:21

Вот утвердит Травников гимн области и сразу займется водой, даст нагоняй кому следует. А иначе зачем он здесь?