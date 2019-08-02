Жителей города под Новосибирском оставили без воды после мощного потопа

В городе Обь под Новосибирском на нескольких улицах отключили воду из-за аварии — в середине июля эту часть города затопило мощными ливнями. Жители уверяют, что им сообщили о ремонтных работах, которые займут минимум полтора месяца — всё это время воды не будет.

Об этом в редакцию НГС сообщила местная жительница Людмила, уточнив, что на днях сотрудники местного «Горводоканала» сообщили о масштабных заменах труб по всей улице.

«В Оби по улице Садовой и переулку Школьному в домах нет воды. На мой вопрос сегодня, когда же наконец в домах будет вода, мне ответили, что работы начнутся только на следующей неделе и продлятся не меньше полутора месяцев. А как нам жить? Огороды требуют полива. Таскать вручную? А как стирать, как пользоваться туалетами?» — недоумевает сибирячка.