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Спорт

Футбольный клуб «Новосибирск» назвал цену на сезонный абонемент

Первый домашний матч пройдёт на стадионе «Спартак» 17 августа

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Билеты на игры  начнут продавать на следующей неделе

Фото: vk.com/fcnsk

Сегодня, 2 августа, новосибирский футбольный клуб «Новосибирск» объявил о начале продажи абонементов на матчи первенства ПФЛ 2019–2020.

«Цена абонемента на все домашние матчи — 800 рублей», — сообщает пресс-служба клуба. В стоимость абонемента входит комиссия агента, абонементы продаются на kassir.ru.

Приобретая абонемент на все домашние матчи футбольного клуба «Новосибирск», болельщик забронирует за собой фиксированное место на западной трибуне стадиона «Спартак».

«Билеты на матчи будут продаваться со свободной рассадкой (без выбора места на трибуне) с 5 августа 2019 года», — добавили в клубе.

Первый домашний матч команда проведёт в субботу, 17 августа. В этот день новосибирцы сыграют с «Сахалином» из Южно-Сахалинска.

А завтра, 3 августа, «Новосибирск» проведёт свой первый матч первенства в гостях у «Читы» — новосибирские футболисты уже приехали в Забайкалье для подготовки к игре.

НГС подготовил календарь всех игр «Новосибирска» в первенстве — посмотреть его можно здесь.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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2 авг 2019 в 12:10

за 10 матчей которые размазаны аж до мая 2020 года 800 рублей...мдааааа

Фото пользователя
2 авг 2019 в 12:09

800 рублей за вот это вот?)) унылая команда унылое зрелище еще за это и деньги платить, надеюсь никто не придет

Кассир
2 авг 2019 в 12:18

А не будут брать -отключим НГС.
Это же шоу будет-будут проиграны все матчи домашние!