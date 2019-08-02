Футбольный клуб «Новосибирск» назвал цену на сезонный абонемент

«Билеты на матчи будут продаваться со свободной рассадкой (без выбора места на трибуне) с 5 августа 2019 года», — добавили в клубе.

Приобретая абонемент на все домашние матчи футбольного клуба «Новосибирск», болельщик забронирует за собой фиксированное место на западной трибуне стадиона «Спартак».

«Цена абонемента на все домашние матчи — 800 рублей», — сообщает пресс-служба клуба. В стоимость абонемента входит комиссия агента, абонементы продаются на kassir.ru.

Сегодня, 2 августа, новосибирский футбольный клуб «Новосибирск» объявил о начале продажи абонементов на матчи первенства ПФЛ 2019–2020.

Первый домашний матч команда проведёт в субботу, 17 августа. В этот день новосибирцы сыграют с «Сахалином» из Южно-Сахалинска.

А завтра, 3 августа, «Новосибирск» проведёт свой первый матч первенства в гостях у «Читы» — новосибирские футболисты уже приехали в Забайкалье для подготовки к игре.

НГС подготовил календарь всех игр «Новосибирска» в первенстве — посмотреть его можно здесь.