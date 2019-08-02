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Город

В лесу возле Мочищенского шоссе начали строить 6 гостиничных домиков

Сдать их планируют в 2021 году — застройщик пообещал, что не будет рубить деревья

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Застройщик пообещал, что не будет вырубать на участке деревья

Фото: Ольга Бурлакова

Власти Новосибирска выдали разрешение на строительство гостиничного комплекса неподалёку от Мочищенского шоссе — застройщик пообещал, что не будет вырубать на участке деревья.

Разрешение на строительство гостиничного предприятия в Заельцовском районе выдано мэрией Новосибирска 31 июля. Участок застраивает компания «Сибирская слобода». По информации базы данных «Контур.Фокус», её директором является Николай Малыхин, который владеет несколькими компаниями по продаже топлива и компанией по продаже недвижимости «Сити Девелопмент».

Площадь участка, которую мэрия отдала под застройку, составляет 2 гектара

Площадь участка, которую мэрия отдала под застройку, составляет 2 гектара

Участок находится в 250 метрах от Мочищенского шоссе, его площадь составляет 2 гектара. На нём разрешено строить гостиницы, кемпинги и открывать мотели.

Как рассказал корреспонденту НГС Николай Малыхин, строительство гостиничных домов уже началось, а закончить весь комплекс в компании планируют в 2021 году.

«Там уже построено 3 дома, думаю ещё 3 достроим. Нет, деревья не вырубаем. Размещали именно так, чтобы вырубку не производить. Будут зоны отдыха между деревьями: дорожки, беседки. Думаю, что [комплекс] будет пользоваться спросом именно в этом районе», — считает Малыхин.

За последний год стало известно о строительстве в центре Новосибирска сразу двух многоэтажных гостиниц. Так, в апреле власти разрешили построить на улице Ядринцевской гостиницу, которую начали строить ещё в 2014 году, но не закончили из-за нехватки денег. А на пустыре около часовни на Красном проспекте собираются построить 14-этажный роскошный гостиничный комплекс.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Дмитрий
2 авг 2019 в 11:09

Быстро строят, разрешение получили 31.07 а три дома уже построили. В прокуратуре ни у кого вопросов не возникло?

2 авг 2019 в 11:11

хватит в лесах и парках строить!!!
лес, деревья, зеоень уде стали лефицитом в России, в Нске парков - кот наплакал.
Нет! Строят и строят хапуги свои муровейники, уничтожают природу ради сеюминутной выгоды!(((

Фото пользователя
2 авг 2019 в 11:00

Кому они нужны? Лучше бы построили детские сады, школы и больницы!