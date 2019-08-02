В лесу возле Мочищенского шоссе начали строить 6 гостиничных домиков

Разрешение на строительство гостиничного предприятия в Заельцовском районе выдано мэрией Новосибирска 31 июля. Участок застраивает компания «Сибирская слобода». По информации базы данных «Контур.Фокус», её директором является Николай Малыхин, который владеет несколькими компаниями по продаже топлива и компанией по продаже недвижимости «Сити Девелопмент».

Власти Новосибирска выдали разрешение на строительство гостиничного комплекса неподалёку от Мочищенского шоссе — застройщик пообещал, что не будет вырубать на участке деревья.

Участок находится в 250 метрах от Мочищенского шоссе, его площадь составляет 2 гектара. На нём разрешено строить гостиницы, кемпинги и открывать мотели.

Как рассказал корреспонденту НГС Николай Малыхин, строительство гостиничных домов уже началось, а закончить весь комплекс в компании планируют в 2021 году.

«Там уже построено 3 дома, думаю ещё 3 достроим. Нет, деревья не вырубаем. Размещали именно так, чтобы вырубку не производить. Будут зоны отдыха между деревьями: дорожки, беседки. Думаю, что [комплекс] будет пользоваться спросом именно в этом районе», — считает Малыхин.

За последний год стало известно о строительстве в центре Новосибирска сразу двух многоэтажных гостиниц. Так, в апреле власти разрешили построить на улице Ядринцевской гостиницу, которую начали строить ещё в 2014 году, но не закончили из-за нехватки денег. А на пустыре около часовни на Красном проспекте собираются построить 14-этажный роскошный гостиничный комплекс.