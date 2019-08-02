Новосибирцам запретили дразнить медведей на Михайловской набережной

Медведей на Михайловской набережной ещё никто не видел, но дразнить их уже запрещено
Фото: Александр Ощепков / НГС, Густаво Зырянов / НГС
На Михайловской набережной Новосибирска запретили дразнить медведей — такой необычный запрет включили в перечень правил поведения, который размещён на стенде у входа в парк со стороны станции метро «Речной вокзал».
В правилах на стенде также указано, что на Михайловской набережной запрещено мусорить, разводить костры, ломать и рвать растения, а также вредить птицам, животным и насекомым.
Оперативно получить комментарий от руководства Михайловской набережной корреспонденту НГС не удалось.
Очевидно, что правила будут распространяться не на всех — так, в мае рабочие начали обрывать цветы с декоративных яблонь сорта рудольф на Михайловской набережной: в мэрии Новосибирска рассказали, что сделать это посоветовали ботаники. Тогда же сообщили, что из 70 яблонь две были сломаны зимой.
Вскоре на набережной появится новый арт-объект — кинетическая скульптура, которая принимает любую форму, в том числе и форму человека, стоит только к ней прислониться.