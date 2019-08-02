Новосибирцам запретили дразнить медведей на Михайловской набережной

На Михайловской набережной Новосибирска запретили дразнить медведей — такой необычный запрет включили в перечень правил поведения, который размещён на стенде у входа в парк со стороны станции метро «Речной вокзал».

В правилах на стенде также указано, что на Михайловской набережной запрещено мусорить, разводить костры, ломать и рвать растения, а также вредить птицам, животным и насекомым.