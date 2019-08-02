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Город

Новосибирцам запретили дразнить медведей на Михайловской набережной

Такое предупреждение появилось у входа на набережную

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Медведей на Михайловской набережной ещё никто не видел, но дразнить их уже запрещено

Фото: Александр Ощепков / НГС, Густаво Зырянов / НГС

На Михайловской набережной Новосибирска запретили дразнить медведей — такой необычный запрет включили в перечень правил поведения, который размещён на стенде у входа в парк со стороны станции метро «Речной вокзал».

В правилах на стенде также указано, что на Михайловской набережной запрещено мусорить, разводить костры, ломать и рвать растения, а также вредить птицам, животным и насекомым.

В список запретов попала просьба не дразнить медведей

В список запретов попала просьба не дразнить медведей

Оперативно получить комментарий от руководства Михайловской набережной корреспонденту НГС не удалось. 

Очевидно, что правила будут распространяться не на всех — так, в мае рабочие начали обрывать цветы с декоративных яблонь сорта рудольф на Михайловской набережной: в мэрии Новосибирска рассказали, что сделать это посоветовали ботаники. Тогда же сообщили, что из 70 яблонь две были сломаны зимой.

Вскоре на набережной появится новый арт-объект — кинетическая скульптура, которая принимает любую форму, в том числе и форму человека, стоит только к ней прислониться.

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Михайловская набережнаямедведи

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КОММЕНТАРИИ (16)

Калинка
2 авг 2019 в 13:35

С медведем у меня сейчас одна ассоциация - Единая Россия

Фото пользователя
2 авг 2019 в 13:29

Тонкое чувство юмора! за это пять!

Фото пользователя
2 авг 2019 в 13:38

Отличная хохма про медведей))