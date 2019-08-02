«Тойота» врезалась в тепловоз на переезде и легла на крышу

ДТП сучилось недалеко от СНТ Улыбка в Новосибирском районе
Фото: Артём Аверин
Вечером 1 августа под Новосибирском автомобиль попал в аварию с тепловозом — машина перевернулась, но обошлось без пострадавших.
«Водитель на автомобиле "Тойота", в пути следования произошло столкновение с тепловозом», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Артём Аверин.
Аверин уточнил, что авария классифицируется как столкновение с материальным ущербом — в ней никто не пострадал.
2 июня в Баганском районе Новосибирской области пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем Renault Logan — авария произошла на переезде. В результате столкновения водитель легковушки погиб.