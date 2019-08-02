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«Тойота» врезалась в тепловоз на переезде и легла на крышу

В аварии пострадавших не оказалось

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ДТП сучилось недалеко от СНТ Улыбка в Новосибирском районе 

Фото: Артём Аверин

Вечером 1 августа под Новосибирском автомобиль попал в аварию с тепловозом — машина перевернулась, но обошлось без пострадавших.

«Водитель на автомобиле "Тойота", в пути следования произошло столкновение с тепловозом», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Артём Аверин.

Аверин уточнил, что авария классифицируется как столкновение с материальным ущербом — в ней никто не пострадал.

После аварии машина перевернулась на крышу

После аварии машина перевернулась на крышу

2 июня в Баганском районе Новосибирской области пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем Renault Logan — авария произошла на переезде. В результате столкновения водитель легковушки погиб.

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авария на перееезде

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КОММЕНТАРИИ (5)

Qwerty
2 авг 2019 в 10:10

На тойотах ездит много нарков.

2 авг 2019 в 10:10

Не люблю тепловозы, вечно по кустам прячутся , а потом выскакивают с криком бу и как давай за тобой гоняться по всей дороге и таранить :(

Фото пользователя
2 авг 2019 в 10:18

Наследие Тоёды просто устало от таких водятлов, не рассчитано на такие нагрузки и дороги. Отстаньте все, дайте полежать-отдохнуть автомобилю.