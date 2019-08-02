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Коммунальщики продлили отключение горячей воды на Затулинке

Больше 300 домов отключили от горячей воды 30 июля

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В зоне отключения оказались 37 детских садов

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Больше 300 домов в Кировском районе Новосибирска остаются без горячей воды уже четвёртый день — коммунальщики нашли новый дефект на теплотрассе.

Воду на Затулинке отключили ночью 30 июля.

«При заполнении теплосетей специалисты выявили ещё один дефект. В настоящее время ведутся ремонтные работы на трубопроводе. Из-за этого отключение горячей воды продлено до 20:00 2 августа», — рассказали корреспондету НГС в пресс-службе СГК.

По данным на сайте Сибирской генерирующей компании (СГК), в зону отключения попали 305 жилых домов, 37 детских и 5 медицинских учреждений. Также в зоне отключения оказались 50 общественных зданий.

На прошлой неделе масштабное отключение для ремонта теплотрассы было и в центре Новосибирска — энергетики управились с работами менее чем за двое суток.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Учитель
2 авг 2019 в 09:50

Там вода особенно и не нужна. Они ей и пользоваться то не умеют. Там людям главное по больше пивка и семки.

Фото пользователя
2 авг 2019 в 10:04

Не беда... Сейчас у каждого путёвого хозяина стоит водонагреватель...

Фото пользователя
2 авг 2019 в 09:54

В жару спокойно можно пережить...Холодная идет уже тёплой