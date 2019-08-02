Коммунальщики продлили отключение горячей воды на Затулинке

Больше 300 домов в Кировском районе Новосибирска остаются без горячей воды уже четвёртый день — коммунальщики нашли новый дефект на теплотрассе.

Воду на Затулинке отключили ночью 30 июля.

«При заполнении теплосетей специалисты выявили ещё один дефект. В настоящее время ведутся ремонтные работы на трубопроводе. Из-за этого отключение горячей воды продлено до 20:00 2 августа», — рассказали корреспондету НГС в пресс-службе СГК.

По данным на сайте Сибирской генерирующей компании (СГК), в зону отключения попали 305 жилых домов, 37 детских и 5 медицинских учреждений. Также в зоне отключения оказались 50 общественных зданий.