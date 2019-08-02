2 августа пятница
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 4/10
usd 63.83
eur 70.47
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +28°С
Пробки 4/10
usd 63.83
eur 70.47

Все новости

Все новости
Город
Онлайн-трансляция

Гуляют полосатые: сотни десантников пришли на Михайловскую набережную

Редакция НГС ведёт онлайн-трансляцию праздника

Поделиться

9 138
117 Обсудить

В этом году десантников снова оставили без фонтанов

Сотни десантников сегодня празднуют День Воздушно–десантных войск. Городские власти подготовились ко Дню ВДВ и слили воду из фонтанов в центре Новосибирска — к 8 утра в фонтане в Первомайском сквере уже не было воды

Если вы  станете участником праздника или будете отмечать его, присылайте нам свои фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Соцсети завалены фотографиями и поздравлениями. Не стесняйтесь присылать их и в нашу редакцию. 

По городу продолжают разъезжать машины с флагами ВДВ

По городу продолжают разъезжать машины с флагами ВДВ

Детей наряжают в тельняшки и береты

Детей наряжают в тельняшки и береты

«Люди всё ещё собираются. Со сцены десантников постоянно поздравляют. Очень много десантников с детьми, которых наряжают в форму ВДВ», — передаёт наш корреспондент Дарья Януш с Михайловской набережной. 

«Просто от души с праздником! Особенно тех, кто прошёл Афган и Чечню. Это страшно, больно. Может быть, даже стыдно. Но знаете об этом только вы. И плевать на то, что говорят. Вы прошли это, вы живы. Память вечная тем, кто погиб. Совести и человечности выжившим. И друзьям юности моей спасибо за то, что были. За то, что не успели стать такими, как мы теперь. За то, что верили в справедливость, в страну. И простите нас. За то, что забываем порой помянуть», — такое поздравление написала наша читательница Светлана Ахунова. Очень сильные слова! 

Сегодня десантники отмечают праздник на Михайловской набережной

Сегодня десантники отмечают праздник на Михайловской набережной

Из-за праздника власти решили спустить воду в городских фонтанах

Из-за праздника власти решили спустить воду в городских фонтанах

Десантники приходят на набережную с детьми и жёнами

Десантники приходят на набережную с детьми и жёнами

Любой желающий может примерить десантный парашют и попробовать разобрать автомат Калашникова на скорость

Любой желающий может примерить десантный парашют и попробовать разобрать автомат Калашникова на скорость

«С праздником, дорогие десантники! Особенно поздравляю своего мужа, десантника призыва 1967–1969 годов Терешкина Виктора Ивановича! С праздником, дорогой!» — написала наша читательница Надежда Терешкина. Мы присоединяемся к её поздравлениям. 

Напоминаем, если вы  станете участником праздника, будете отмечать его или захотите поздравить друзей и близких с Днём ВДВ, присылайте нам свои фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Некоторые десантники приходят на набережную с табличками, на которых указаны номера воинских частей. Они ищут в толпе сослуживцев, чтобы отмечать праздник вместе. 

На набережной уже около 500 человек. Десантники продолжают прибывать. А те, что уже приехали на набережную, прямо сейчас хором поют песню «Синева» ансамбля «Голубые береты».

Наши читатели сообщают, что только что по Красному проспекту пронеслась колонна машин с флагами. Кажется, праздник начинает набирать обороты.

Многие десантники приходят на набережную с детьми и жёнами. День ВДВ для них — семейный праздник. Специально для детей на набережной проводят конкурсы. 

А вот и наш стрим с Михайловской набережной.

Прямое включение с набережной

Наш корреспондент Дарья Януш передаёт, что к набережной уже начали приезжать десантники. Все в тельняшках и с флагами. Совсем скоро мы запустим стрим, в котором покажем, как десантники отмечают свой праздник. 

Соцсети уже начали пополняться фотографиями с праздника. Не забывайте, что вы можете присылать свои поздравления и фотографии и в редакцию НГС.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

День ВДВАрмия

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (117)

жэка
2 авг 2019 в 11:03

напиваться до свинства и орать "За ВДВ" - не лучший способ заявить о себе.

Гость
2 авг 2019 в 11:04

Сегодня хочу вспомнить добрым словом гвардии сержанта ВДВ, воина-«афганца», Героя Советского Союза Комаря Дмитрия Алексеевича. Комарь проявил себя как храбрец на поле боя, как заступник за слабых и беззащитных в мирной жизни. Но самый главный подвиг в своей жизни он совершил 21.08.1991 года, когда встал на пути колонны бронетехники, отправленной ГКЧП против народа собственной страны. Он пожертвовал своей жизнью во имя русской свободы и демократии.
К сожалению, спустя всего 10 лет русские, став жертвами телевизионной пропаганды, променяли эту свободу на иллюзию некоего государственного «величия», отдав страну на разграбление идейным наследникам гкчпистов, которые, как и их предшественники, не гнушаются использовать солдат против собственного безоружного народа.
Но твой подвиг не забыт, Дмитрий! Вечная тебе память, Защитник свободной России!

Фото пользователя
2 авг 2019 в 11:03

С праздником мужики!!!