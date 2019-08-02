Гуляют полосатые: сотни десантников пришли на Михайловскую набережную

Соцсети завалены фотографиями и поздравлениями. Не стесняйтесь присылать их и в нашу редакцию.
«Люди всё ещё собираются. Со сцены десантников постоянно поздравляют. Очень много десантников с детьми, которых наряжают в форму ВДВ», — передаёт наш корреспондент Дарья Януш с Михайловской набережной.
«Просто от души с праздником! Особенно тех, кто прошёл Афган и Чечню. Это страшно, больно. Может быть, даже стыдно. Но знаете об этом только вы. И плевать на то, что говорят. Вы прошли это, вы живы. Память вечная тем, кто погиб. Совести и человечности выжившим. И друзьям юности моей спасибо за то, что были. За то, что не успели стать такими, как мы теперь. За то, что верили в справедливость, в страну. И простите нас. За то, что забываем порой помянуть», — такое поздравление написала наша читательница Светлана Ахунова. Очень сильные слова!
«С праздником, дорогие десантники! Особенно поздравляю своего мужа, десантника призыва 1967–1969 годов Терешкина Виктора Ивановича! С праздником, дорогой!» — написала наша читательница Надежда Терешкина. Мы присоединяемся к её поздравлениям.
Напоминаем, если вы станете участником праздника, будете отмечать его или захотите поздравить друзей и близких с Днём ВДВ, присылайте нам свои фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Некоторые десантники приходят на набережную с табличками, на которых указаны номера воинских частей. Они ищут в толпе сослуживцев, чтобы отмечать праздник вместе.
На набережной уже около 500 человек. Десантники продолжают прибывать. А те, что уже приехали на набережную, прямо сейчас хором поют песню «Синева» ансамбля «Голубые береты».
Наши читатели сообщают, что только что по Красному проспекту пронеслась колонна машин с флагами. Кажется, праздник начинает набирать обороты.
Многие десантники приходят на набережную с детьми и жёнами. День ВДВ для них — семейный праздник. Специально для детей на набережной проводят конкурсы.
А вот и наш стрим с Михайловской набережной.
Прямое включение с набережной
Наш корреспондент Дарья Януш передаёт, что к набережной уже начали приезжать десантники. Все в тельняшках и с флагами. Совсем скоро мы запустим стрим, в котором покажем, как десантники отмечают свой праздник.
Соцсети уже начали пополняться фотографиями с праздника. Не забывайте, что вы можете присылать свои поздравления и фотографии и в редакцию НГС.