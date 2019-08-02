Гуляют полосатые: сотни десантников пришли на Михайловскую набережную

В этом году десантников снова оставили без фонтанов

Сотни десантников сегодня празднуют День Воздушно–десантных войск. Городские власти подготовились ко Дню ВДВ и слили воду из фонтанов в центре Новосибирска — к 8 утра в фонтане в Первомайском сквере уже не было воды.



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