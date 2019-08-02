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Дороги и транспорт

Из Новосибирска в Москву начала летать новая авиакомпания Smartavia

У авиакомпании будет три рейса в неделю между этими городами

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Первый рейс в Москву из Новосибирска отправился сегодня

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 2 августа, авиакомпания Smartavia — новый бренд авиакомпания «Нордавиа» начала полёты из Новосибирска в Москву.

Своих пассажиров по маршруту авикомпания будет перевозить три раза в неделю: по понедельника, пятницам и субботам.

По информации аэропорта Толмачёво, из Домодедова самолёты будут вылетать в 00:05 по местному времени, а прилетать в Новосибирск в 08:05.

Из Толмачёво в Домодедово самолёты будут вылетать в 09:05, а прилетать в Москву — в 09:25

Пассажиры будут летать на&nbsp;Boeing 737–800

Пассажиры будут летать на Boeing 737–800

Рейсы до Москвы запланированы три раза в неделю

Рейсы до Москвы запланированы три раза в неделю

Smartavia — новый бренд авиакомпания «Нордавиа»

Smartavia — новый бренд авиакомпания «Нордавиа»

Первый рейс прилетел уже сегодня из Москвы

Первый рейс прилетел уже сегодня из Москвы

Из Новосибирска в Москву летают ещё шесть авиакомпаний: «Уральские авиалинии»,&nbsp;S7 Airlines, Аэрофлот, Алроса, Победа,&nbsp;Red Wings

Из Новосибирска в Москву летают ещё шесть авиакомпаний: «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Аэрофлот, Алроса, Победа, Red Wings

Smartavia из Новосибирска&nbsp; летит до Домодедова

Smartavia из Новосибирска  летит до Домодедова

5 июня в новосибирском аэропорту Толмачёво презентовали рейс между Новосибирском и Батуми. В честь нового рейса в международном терминале устроили выступления с грузинскими народными танцами. С 8 июля действует запрет на рейсы в Грузию.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Кому это нужно
2 авг 2019 в 09:27

Зачем плодят дочек? Для увеличения прибыли. И запудривания мозгов.
Так нужен допустим 1 директор, 1 главбух, 1 инженер и 1 техничка. А так их будет уже 5.

вася
2 авг 2019 в 09:20

смартавиа, оно же нордавиа, оно же аэрофлот)) зачем плодить столько дочек , непонятно