Из Новосибирска в Москву начала летать новая авиакомпания Smartavia

Первый рейс в Москву из Новосибирска отправился сегодня
Фото: Александр Ощепков / НГС
Сегодня, 2 августа, авиакомпания Smartavia — новый бренд авиакомпания «Нордавиа» начала полёты из Новосибирска в Москву.
Своих пассажиров по маршруту авикомпания будет перевозить три раза в неделю: по понедельника, пятницам и субботам.
По информации аэропорта Толмачёво, из Домодедова самолёты будут вылетать в 00:05 по местному времени, а прилетать в Новосибирск в 08:05.
Из Толмачёво в Домодедово самолёты будут вылетать в 09:05, а прилетать в Москву — в 09:25
5 июня в новосибирском аэропорту Толмачёво презентовали рейс между Новосибирском и Батуми. В честь нового рейса в международном терминале устроили выступления с грузинскими народными танцами. С 8 июля действует запрет на рейсы в Грузию.