Из Новосибирска в Москву начала летать новая авиакомпания Smartavia

Сегодня, 2 августа, авиакомпания Smartavia — новый бренд авиакомпания «Нордавиа» начала полёты из Новосибирска в Москву.

Своих пассажиров по маршруту авикомпания будет перевозить три раза в неделю: по понедельника, пятницам и субботам.

По информации аэропорта Толмачёво, из Домодедова самолёты будут вылетать в 00:05 по местному времени, а прилетать в Новосибирск в 08:05.

Из Толмачёво в Домодедово самолёты будут вылетать в 09:05, а прилетать в Москву — в 09:25