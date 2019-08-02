Фото: в Первомайском сквере слили воду из фонтана

Сегодня, 2 августа, в День ВДВ, в Первомайском сквере Новосибирска слили воду из фонтана, также сегодня отключат и некоторые другие фонтаны города.



«На некоторых фонтанах будут производиться регламентные работы», — рассказывал корреспонденту НГС начальник «Горфонтана» Валерий Науменко.

По данным Валерия Науменко, фонтаны будут обслуживаться по графику, но дата выбрана и с учётом праздника.

