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Город

Фото: в Первомайском сквере слили воду из фонтана

Сегодня в городе отмечается День ВДВ

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Воду слили сегодня рано утром

Фото: Елена Громкова / НГС

Сегодня, 2 августа, в День ВДВ, в Первомайском сквере Новосибирска слили воду из фонтана, также сегодня отключат и некоторые другие фонтаны города.

«На некоторых фонтанах будут производиться регламентные работы», — рассказывал корреспонденту НГС начальник «Горфонтана» Валерий Науменко.

По данным Валерия Науменко, фонтаны будут обслуживаться по графику, но дата выбрана и с учётом праздника.

Несколько других фонтанов Новосибисрка планируется просто отключить&nbsp;

Несколько других фонтанов Новосибисрка планируется просто отключить 

Сегодня празднование Дня ВДВ пройдёт на Михайловской набережной. Там праздник начнётся в 11:00.

Если вы  станете участником праздника или будете отмечать его по другому, присылайте нам свои фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Как проходило празднование Дня ВДВ в прошлом году, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

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КОММЕНТАРИИ (23)

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2 авг 2019 в 08:26

С праздником!!! За ДВД

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2 авг 2019 в 08:25

странно что на день ВМФ моряков не тянет к воде, а почему этих бездельников вдвшников так тянет к воде? это же не их стихия? и аще откуда пошел этот тренд этой бесмысленной бравады? чем ВДВшник отличается от тогоже моряка? А может считать себя ВДВшником орать СЛАВА ВДВ и бить бутылки, солдат, который отслужил срочку в ВДВ по военной специальности аккумуляторщик?

Илья
2 авг 2019 в 08:47

Ну вот из-за быдла норм людям не понаслаждаться журчанием фонтана в этот пятничный вечер.