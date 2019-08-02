Фото: в Первомайском сквере слили воду из фонтана

Воду слили сегодня рано утром
Фото: Елена Громкова / НГС
Сегодня, 2 августа, в День ВДВ, в Первомайском сквере Новосибирска слили воду из фонтана, также сегодня отключат и некоторые другие фонтаны города.
«На некоторых фонтанах будут производиться регламентные работы», — рассказывал корреспонденту НГС начальник «Горфонтана» Валерий Науменко.
По данным Валерия Науменко, фонтаны будут обслуживаться по графику, но дата выбрана и с учётом праздника.
Сегодня празднование Дня ВДВ пройдёт на Михайловской набережной. Там праздник начнётся в 11:00.
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Как проходило празднование Дня ВДВ в прошлом году, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.