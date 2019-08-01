Новосибирская авиакомпания изменила своё название в поддержку сибирских лесов

Новосибирская авиакомпания S7 Airlines временно изменила своё название — теперь она называется «Сибирь». Об этом авиакомпания сообщила сегодня на своём официальном сайте — это сделано в поддержку лесов, которые сейчас горят на территории Сибири.

«S7 Airlines, крупнейшая частная авиакомпания России, временно возвращает свое историческое название "Авиакомпания «Сибирь»" и запускает инициативу по восполнению потерь лесного массива, утраченного при пожарах в Сибири. <...> С 1 августа авиакомпания будет отчислять 100 рублей на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям», — отмечается на сайте компании.

Отмечается, что участники программы лояльности смогут поддержать посадку деревьев милями. Также на официальном сайте авиакомпания создала сервис, который позволяет любому желающему перевести любую сумму. Как рассказал Владислав Филев, председатель совета директоров S7, главная цель такой инициативы — собрать необходимую сумму денег для посадки одного миллиона деревьев. «Сибирь — наша родина, мы не можем оставаться в стороне от экологической проблемы региона. Бренд — один из основных и сильнейших активов компании, и мы готовы временно изменить его, чтобы выразить свое участие, привлечь внимание к вопросу и объединиться с нашими пассажирами и партнерами для создания новых лесных массивов. Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 000 000 деревьев. Это первый шаг, и мы надеемся, что он вдохновит бизнес на создание других подобных инициатив», — заявил Владислав Филев.

Также на сайте авиакомпании есть специальный счётчик, показывающий в режиме реального времени количество деревьев, которое уже можно посадить на собранную сумму.

На момент публикации новости можно было посадить 9412 деревьев Фото: скриншот s7.ru