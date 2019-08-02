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Развлечения

В телешоу для сладкоежек выбрали лучших кондитеров Новосибирска

В финале участникам необходимо было повторить торт в виде ледяных глыб

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В финал вышли пять жительниц Новосибирска 

Фото: скриншот friday.ru

На телеканале «Пятница» вышел выпуск шоу «Кондитер» с участием новосибирцев — в программе ведущий и чемпион России по кондитерскому искусству Ренат Агзамов выбирал лучшего пекаря сибирской столицы. 

«Сегодня на нас ответственная миссия, мы выбираем лучшего кондитера Новосибирска. Ну что, Сибирь, удивляй нас!» — с таких слов начал программу ведущий Ренат Агзамов. 

На кастинг пришли люди разных возрастов, кондитеры с профессиональным образованием и пекари-любители. Новосибирцы удивляли жюри большими тортами и классическими рецептами в авторском исполнении, кто-то сочинил стихотворения для презентации своего десерта, кто-то приготовил торт на сковороде. Среди конкурсантов были и дети — так, побороться за звание «Лучший народный кондитер России» пришли 14-летняя жительница Новосибирска Александра Колесникова, которая представила торт «Сибирь», и 12-летняя Дарья Корницкая, торт которой очень впечатлил Рената Агзамова. 

Один из десертов, который был представлен на кастинге телешоу

Один из десертов, который был представлен на кастинге телешоу

Члены жюри пробовали каждый десерт и определяли судьбу участника. Только тот, кто получил фартук из рук Рената Агзамова, продолжил борьбу за выход в суперфинал. В итоге было отобрано пять участников в финал шоу. 

В финале участники должны были повторить торт Рената Агзамова в виде прозрачного ледяного замка, который был подготовлен по специальному заказу для фигуриста Максима Ковтуна. Особенность десерта в том, что он прозрачный и светится в темноте. Новосибирским пекарям дали на выпечку подобного торта 10 часов — по истечении этого времени жительницы Новосибирска представили свои кондитерские изделия.

Посоветовавшись жюри выбрало двух сибирячек, которые будут представлять Новосибирскую область в суперфинале. Ими стали Анна Муротханова и Ирина Березовская.

Победительницы шоу на региональном этапе: слева&nbsp;— Анна Муротханова, справа&nbsp;— Ирина Березовская

Победительницы шоу на региональном этапе: слева — Анна Муротханова, справа — Ирина Березовская

«Впервые в истории нашего телепроекта за все три сезона я нарушаю сам свои правила. Я хочу, чтобы в суперфинал проекта "Кондитер" от города Новосибирска прошло два участника. Я считаю, что каждая из вас достойна суперфинала», — сказал в конце программы Ренат Агзамов. 

Теперь двум победительницам предстоит побороться за звание «Лучший народный кондитер России».

Новосибирцы часто участвуют в различных телешоу. В марте блогер Наталья Мощенко стала участницей телепроекта «Давай поженимся», а в июне на Первом канале состоялся эфир этого же шоу, в котором приняла участие уже другая сибирячка — 19-летняя Анна Павлова

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КОММЕНТАРИИ (1)

2 авг 2019 в 02:23

Дурацкий вопрос - этим любоваться? Есть-то вряд ли можно.