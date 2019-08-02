В телешоу для сладкоежек выбрали лучших кондитеров Новосибирска

На телеканале «Пятница» вышел выпуск шоу «Кондитер» с участием новосибирцев — в программе ведущий и чемпион России по кондитерскому искусству Ренат Агзамов выбирал лучшего пекаря сибирской столицы.

«Сегодня на нас ответственная миссия, мы выбираем лучшего кондитера Новосибирска. Ну что, Сибирь, удивляй нас!» — с таких слов начал программу ведущий Ренат Агзамов. На кастинг пришли люди разных возрастов, кондитеры с профессиональным образованием и пекари-любители. Новосибирцы удивляли жюри большими тортами и классическими рецептами в авторском исполнении, кто-то сочинил стихотворения для презентации своего десерта, кто-то приготовил торт на сковороде. Среди конкурсантов были и дети — так, побороться за звание «Лучший народный кондитер России» пришли 14-летняя жительница Новосибирска Александра Колесникова, которая представила торт «Сибирь», и 12-летняя Дарья Корницкая, торт которой очень впечатлил Рената Агзамова.

Один из десертов, который был представлен на кастинге телешоу Фото: скриншот friday.ru

Члены жюри пробовали каждый десерт и определяли судьбу участника. Только тот, кто получил фартук из рук Рената Агзамова, продолжил борьбу за выход в суперфинал. В итоге было отобрано пять участников в финал шоу.

В финале участники должны были повторить торт Рената Агзамова в виде прозрачного ледяного замка, который был подготовлен по специальному заказу для фигуриста Максима Ковтуна. Особенность десерта в том, что он прозрачный и светится в темноте. Новосибирским пекарям дали на выпечку подобного торта 10 часов — по истечении этого времени жительницы Новосибирска представили свои кондитерские изделия. Посоветовавшись жюри выбрало двух сибирячек, которые будут представлять Новосибирскую область в суперфинале. Ими стали Анна Муротханова и Ирина Березовская.

Победительницы шоу на региональном этапе: слева — Анна Муротханова, справа — Ирина Березовская Фото: скриншот friday.ru, коллаж НГС

«Впервые в истории нашего телепроекта за все три сезона я нарушаю сам свои правила. Я хочу, чтобы в суперфинал проекта "Кондитер" от города Новосибирска прошло два участника. Я считаю, что каждая из вас достойна суперфинала», — сказал в конце программы Ренат Агзамов.



Теперь двум победительницам предстоит побороться за звание «Лучший народный кондитер России».