Бензин дешевеет: аналитики назвали среднюю цену на топливо в Новосибирске

За прошлую неделю бензин в Новосибирске подешевел на 0,1% — к такому выводу пришли специалисты Федеральной службы государственной статистики. Информация была опубликована на сайте Росстата сегодня вечером.



По данным Росстата, увеличение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 52 городах России, больше всего стоимость топлива выросла в Салехарде — на 1,8%. Но, как отмечают эксперты, в трёх городах России бензин подешевел.

«Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в Ярославле и Красноярске — на 0,3%, в Новосибирске — на 0,1%. В Москве за предыдущую неделю цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге — увеличились на 0,1%», — сообщили в Росстате.