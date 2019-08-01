Бензин дешевеет: аналитики назвали среднюю цену на топливо в Новосибирске

По данным Росстата, бензин марки АИ-92 можно приобрести за 41,20 рубля за один литр
Фото: Густаво Зырянов / НГС
За прошлую неделю бензин в Новосибирске подешевел на 0,1% — к такому выводу пришли специалисты Федеральной службы государственной статистики. Информация была опубликована на сайте Росстата сегодня вечером.
По данным Росстата, увеличение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 52 городах России, больше всего стоимость топлива выросла в Салехарде — на 1,8%. Но, как отмечают эксперты, в трёх городах России бензин подешевел.
«Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в Ярославле и Красноярске — на 0,3%, в Новосибирске — на 0,1%. В Москве за предыдущую неделю цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге — увеличились на 0,1%», — сообщили в Росстате.
На 29 июля средняя цена топлива в Новосибирске составляет 42,65 рубля. Бензин марки АИ-92 можно приобрести за 41,20 рубля за один литр, АИ-95 за 44,35 рубля, АИ-98 за 49,90 рубля. Средняя цена на дизельное топливо сейчас составляет 47,02 рубля.
В конце июня Новосибирскстат опубликовал данные по стоимости топлива — тогда с 17 по 24 июня бензин тоже подешевел.