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Дороги и транспорт

Бензин дешевеет: аналитики назвали среднюю цену на топливо в Новосибирске

По всей России стоимость бензина снизилась только в трёх городах

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По данным Росстата, бензин марки АИ-92 можно приобрести за 41,20 рубля за один литр

Фото: Густаво Зырянов / НГС

За прошлую неделю бензин в Новосибирске подешевел на 0,1% — к такому выводу пришли специалисты Федеральной службы государственной статистики. Информация была опубликована на сайте Росстата сегодня вечером. 

По данным Росстата, увеличение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 52 городах России, больше всего стоимость топлива выросла в Салехарде — на 1,8%. Но, как отмечают эксперты, в трёх городах России бензин подешевел.

«Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в Ярославле и Красноярске — на 0,3%, в Новосибирске — на 0,1%. В Москве за предыдущую неделю цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге — увеличились на 0,1%», — сообщили в Росстате. 

На 29 июля средняя цена топлива в Новосибирске составляет 42,65 рубля. Бензин марки АИ-92 можно приобрести за 41,20 рубля за один литр, АИ-95 за 44,35 рубля, АИ-98 за 49,90 рубля. Средняя цена на дизельное топливо сейчас составляет 47,02 рубля. 

В конце июня Новосибирскстат опубликовал данные по стоимости топлива — тогда с 17 по 24 июня бензин тоже подешевел

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КОММЕНТАРИИ (18)

1 авг 2019 в 21:55

Над нами просто смеются и издеваются + держат за дебилов!

фиалка
1 авг 2019 в 21:56

,еще бы снизился на 0,001,% и писали бы и по ТВ рассказывали,как хорошо народ зажил.Такой рывок вперед

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1 авг 2019 в 21:50

Машин на дорогах меньше не становится.
Поэтому бензин будет дорожать.
Поскольку денег у новосибирцев много.