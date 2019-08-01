«Рено» подняла цены на дешёвый кроссовер «Аркана»

Базовая стоимость Renault Arkana перевалила за миллион
Фото: Ольга Бурлакова
Компания Renault подняла цены на недавно вышедший и широко разрекламированный кроссовер-купе Arkana, который хвалили в том числе и за адекватные цены — базовая версия начиналась от
«Цены поднялись. На базовую комплектацию Life без учета каких-либо скидок и акций, 1,6 [литра] двигатель, 114 сил, механика, в белом цвете — от
Самая дорогая версия Edition One с 1,3-литровым 150-сильным турбомотором, вариатором и полным приводом теперь стоит
Renault Arkana называют главной автомобильной премьерой года на отечественном рынке и видят в ней серьезного конкурента популярной Hyundai Creta, а также другим моделям Renault — Daster и Kaptur.
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