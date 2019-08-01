«Рено» подняла цены на дешёвый кроссовер «Аркана»

Компания Renault подняла цены на недавно вышедший и широко разрекламированный кроссовер-купе Arkana, который хвалили в том числе и за адекватные цены — базовая версия начиналась от 999 000 рублей. Теперь автомобиль подорожал на 16–25 тысяч рублей.

«Цены поднялись. На базовую комплектацию Life без учета каких-либо скидок и акций, 1,6 [литра] двигатель, 114 сил, механика, в белом цвете — от 1 015 000 рублей», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Автомир Renault».