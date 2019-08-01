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Авто

«Рено» подняла цены на дешёвый кроссовер «Аркана»

Renault Arkana теперь стоит дороже на 16–25 тысяч рублей

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Базовая стоимость Renault Arkana перевалила за миллион

Фото: Ольга Бурлакова

Компания Renault подняла цены на недавно вышедший и широко разрекламированный кроссовер-купе Arkana, который хвалили в том числе и за адекватные цены — базовая версия начиналась от 999 000 рублей. Теперь автомобиль подорожал на 16–25 тысяч рублей. 

«Цены поднялись. На базовую комплектацию Life без учета каких-либо скидок и акций, 1,6 [литра] двигатель, 114 сил, механика, в белом цвете — от 1 015 000 рублей», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Автомир Renault». 

Самая дорогая версия Edition One с 1,3-литровым 150-сильным турбомотором, вариатором и полным приводом теперь стоит 1 524 990 рублей. 

Renault Arkana называют главной автомобильной премьерой года на отечественном рынке и видят в ней серьезного конкурента популярной Hyundai Creta, а также другим моделям Renault — Daster и Kaptur. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте о дорожном ремонте — «Где дороги?»: Фабричную заасфальтировали и взломали, а «Европейский Берег» отрезали от Большевички.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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КОММЕНТАРИИ (11)

Qwerty
1 авг 2019 в 19:05

За качество нужно платить. Лучший вариант в России среди кроссоверов по соотношению цена/качество. Он вам не крета!

789456
1 авг 2019 в 19:00

Ну фсё теперь не куплю, не хватает 25-и штук!

1 авг 2019 в 19:20

Поясните, чем эти дрова отличаются от той же Лады?! По мне, так НИЧЕМ! И то, и то - хрень полная!! Лучше чистокровных япошек ничего нет и быть не может!!! (хотя немцы тоже хороши, но дороги...)