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    4 июля 2019

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    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

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    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

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Что непонятного? Задавайте свои вопросы о квитанциях ЖКХ, а НГС найдёт тех, кто на них ответит!

Мы запускаем проект, в котором эксперты будут рассказывать о том, что действительно вас волнует

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Даже на знакомой до боли бумажке однажды можно встретить новую графу или незнакомую цифру. Разберёмся с этим?

Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Вечная шутка о том, что по-настоящему полезным вещам не учат в школах, — не такая уж и шутка: разобраться, как вернуть налоги, за что нужно платить и как правильно взять кредит порой бывает сложнее, чем решить самую сложную задачку из теста ЕГЭ. Только вот даже если бы в школах это и изучали, помогло бы мало, ведь новые законы принимают каждый год, и всё постоянно меняется. Мы запускаем новый проект, в котором вы задаете вопросы на волнующую тему, а мы отвечаем на них вместе с людьми, уж точно разбирающимися в любых дебрях отечественного законодательства и всевозможных отраслей.

Начнем с того, с чем каждый из нас сталкивается каждый месяц, —  квитанций на оплату коммунальных услуг. В этих загадочных листочках так часто появляются новые строчки, буквы и цифры, что запутаться в них немудрено, так давайте же поговорим о наболевшем! Присылайте нам свои вопросы через форму, которую видите ниже, а уже совсем скоро мы опубликуем подробные ответы.

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ТЕГИ

ЖКХквитанциикоммунальные платежиопрос

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КОММЕНТАРИИ (2)

cjdf
2 авг 2019 в 09:27

Меня просто заколебали вопросы про вывоз мусора и оплату этой услуги. Там такой бардак...

Тюлень
2 авг 2019 в 09:26

У нас на Родниках Сибирская Инициатива квитанции не разносит. Можно получить распечатку на кассе только. Да и правильно, разносчику платить ведь надо.
Да и нормальные люди давно через личный кабинет с карты оплачивают.