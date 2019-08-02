Что непонятного? Задавайте свои вопросы о квитанциях ЖКХ, а НГС найдёт тех, кто на них ответит!

Вечная шутка о том, что по-настоящему полезным вещам не учат в школах, — не такая уж и шутка: разобраться, как вернуть налоги, за что нужно платить и как правильно взять кредит порой бывает сложнее, чем решить самую сложную задачку из теста ЕГЭ. Только вот даже если бы в школах это и изучали, помогло бы мало, ведь новые законы принимают каждый год, и всё постоянно меняется. Мы запускаем новый проект, в котором вы задаете вопросы на волнующую тему, а мы отвечаем на них вместе с людьми, уж точно разбирающимися в любых дебрях отечественного законодательства и всевозможных отраслей.

