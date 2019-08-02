В Новосибирске начали выдавать льготные кредиты на учёбу в вузе

Образовательный кредит можно получить с 14 лет
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В Новосибирске начали выдавать льготные кредиты на обучение в вузе — их будет выдавать Сбербанк родителям и студентам.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ. Это совместный проект министерства с банком.
«Данный продукт называется "Образовательный кредит с государственной поддержкой". Он предоставляется только для получения высшего образования: как первого, так и последующих. Часть расходов замещается за счёт государственных субсидий. Отсрочка в погашении основного долга предоставляется на период обучения плюс три месяца. Погасить кредит необходимо в течение 10 лет после окончания вуза. С 14 лет кредит можно оформить без заёмщиков и поручителей. Подтверждение платежеспособности не требуется. Данный продукт является востребованным. Надеемся, он будет таковым и дальше, и всё больше молодых людей смогут получить высшее образование, а значит, и возможность найти хорошую работу», — рассказала корреспонденту НГС Ольга Коновалова, заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбербанка.
На сайте федерального министерства уточняется, что в течение льготного периода
студент не должен выплачивать основной долг по кредиту и часть процентов за первый и второй годы, а процентная ставка не превысит 9%.
Оформить образовательный кредит можно в любом отделении Сбербанка. С собой нужно принести паспорт, договор с вузом и счёт на оплату обучения, который подтвердит его стоимость. Несовершеннолетним заёмщикам в возрасте от 14 до 18 лет нужно ещё принести свидетельство о рождении, паспорта родителей и их письменное согласие.
Подобная программа была у Сбербанка с 2010 года, но в 2016 году банк перестал выдавать кредиты на учёбу в вузе. По данным «Российской газеты», это было связано с оптимизацией программы Минобрнауки. За это время Сбербанк выдал больше 10 тысяч займов на учёбу в вузах по всей стране.
Обучение в некоторых вузах действительно бывает недешёвым. НГС нашёл 10 самых дорогих дипломов, которые выдают в Новосибирске, — некоторые их обладатели признались, что кредиты за них выплачивают до сих пор.