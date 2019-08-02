В Новосибирске начали выдавать льготные кредиты на учёбу в вузе

В Новосибирске начали выдавать льготные кредиты на обучение в вузе — их будет выдавать Сбербанк родителям и студентам.



Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ. Это совместный проект министерства с банком.



«Данный продукт называется "Образовательный кредит с государственной поддержкой". Он предоставляется только для получения высшего образования: как первого, так и последующих. Часть расходов замещается за счёт государственных субсидий. Отсрочка в погашении основного долга предоставляется на период обучения плюс три месяца. Погасить кредит необходимо в течение 10 лет после окончания вуза. С 14 лет кредит можно оформить без заёмщиков и поручителей. Подтверждение платежеспособности не требуется. Данный продукт является востребованным. Надеемся, он будет таковым и дальше, и всё больше молодых людей смогут получить высшее образование, а значит, и возможность найти хорошую работу», — рассказала корреспонденту НГС Ольга Коновалова, заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбербанка.