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Город

На отпуск и квартиру хватит: визажист из Новосибирска выиграла 12 миллионов в лотерею

Анастасия Петухова живёт в Ленинском районе с мужем и маленькой дочерью

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Анастасия Петухова воспитывает дочь и работает визажистом

Фото: Анастасия Петухова

Жительница Новосибирска Анастасия Петухова выиграла в лотерею 12 миллионов рублей — сперва она не поверила своей удаче. 

Как рассказала корреспонденту НГС Анастасия Петухова, она купила билет за 150 рублей, чтобы поучаствовать в лотерее от «Столото», а о выигрыше узнала, когда была дома с дочерью. 

«Мы были дома с ребёнком, мне пришло сообщение о выигрыше. Я проверила свой билет и была сильно шокирована. Это стало для меня неожиданностью», — вспоминает она. 

Сибирячке попался билет, в котором совпало 9 цифр — это позволило ей выиграть суперприз лотереи. Сибирячка приехала забирать приз вместе с мужем и узнала, что стала единственным человеком, кто выигрывал в эту лотерею 12 миллионов. Остальные 500 участников того тиража получили суммы от 150 до 4500 рублей.

Анастасия Петухова работает визажистом и ведёт курсы по макияжу. Как уточнила Анастасия Петухова, она планирует потратить деньги на покупку новой квартиры и путешествие. 

В апреле житель города Куйбышева Новосибирской области Василий Братцев угадал одну из 12 ячеек в передаче «У нас выигрывают» и забрал главный приз — 500 тысяч рублей.

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КОММЕНТАРИИ (16)

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1 авг 2019 в 18:07

Это реклама для бездельников... Которые сейчас побегут на последние копейки скупать билеты лохотрона...

(!)
1 авг 2019 в 18:04

Всё скушают на, этом НГС, (дно) Главное *- рекламу подать правильно.

2121
1 авг 2019 в 18:02

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