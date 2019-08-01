На отпуск и квартиру хватит: визажист из Новосибирска выиграла 12 миллионов в лотерею

Анастасия Петухова воспитывает дочь и работает визажистом
Фото: Анастасия Петухова
Жительница Новосибирска Анастасия Петухова выиграла в лотерею 12 миллионов рублей — сперва она не поверила своей удаче.
Как рассказала корреспонденту НГС Анастасия Петухова, она купила билет за 150 рублей, чтобы поучаствовать в лотерее от «Столото», а о выигрыше узнала, когда была дома с дочерью.
«Мы были дома с ребёнком, мне пришло сообщение о выигрыше. Я проверила свой билет и была сильно шокирована. Это стало для меня неожиданностью», — вспоминает она.
Сибирячке попался билет, в котором совпало 9 цифр — это позволило ей выиграть суперприз лотереи. Сибирячка приехала забирать приз вместе с мужем и узнала, что стала единственным человеком, кто выигрывал в эту лотерею 12 миллионов. Остальные 500 участников того тиража получили суммы от 150 до 4500 рублей.
Анастасия Петухова работает визажистом и ведёт курсы по макияжу. Как уточнила Анастасия Петухова, она планирует потратить деньги на покупку новой квартиры и путешествие.
В апреле житель города Куйбышева Новосибирской области Василий Братцев угадал одну из 12 ячеек в передаче «У нас выигрывают» и забрал главный приз — 500 тысяч рублей.