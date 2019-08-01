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Приставы стали чаще требовать от новосибирцев оплаты долгов за коммуналку

При этом сами новосибирцы, по данным ФССП, не могут дождаться зарплаты от работодателей

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За полгода приставы взыскали 42,5 миллиона с недобросовестных работодателей, которые не платили зарплаты сотрудникам

Фото: Александр Ощепков / НГС

Среди жителей Новосибирской области выросло число должников. Долги по платежам за кредиты и коммунальные услуги взыскивают судебные приставы. 

По данным управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, быстрее всего выросли долги по зарплатам и платежам в сфере ЖКХ.

«Более чем в два раза увеличилось количество поступивших исполнительных документов о взыскании задолженности по заработной плате — 1936 на сумму 101 миллион рублей. <...> На 40% возросло количество поступивших исполнительных документов о взыскании за услуги ЖКХ — 31 тысяча», — пояснили в ФССП.

В то же время новосибирцы стали лучше выплачивать кредиты: количество должников выросло, но общая сумма долга снизилась. Сейчас у приставов на исполнении 74 тысячи производств на сумму 10 миллиардов рублей, хотя в прошлом году было 59 тысяч на 20 миллиардов.

Свои успехи приставы Новосибирска подтверждают в профессиональных соревнованиях. В июле в Сибири прошёл конкурс среди приставов — лучшим сотрудником ФССП оказался новосибирец.

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КОММЕНТАРИИ (4)

ЫЫЫ
1 авг 2019 в 19:41

Чем-то они напоминают эсэсовцев из Освенцима. Потом тоже будут рассказывать трибуналу, что они выполняли приказ.

лена путина
1 авг 2019 в 19:35

почему кто платит, а кто то позволяет себе не платить живя в одном доме. переселяйте таких туда где они могут платить.

Фото пользователя
1 авг 2019 в 19:31

Бездельники по счетам платить не хотят, а коммунальные услуги всем подавай без сбоев.