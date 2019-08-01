Приставы стали чаще требовать от новосибирцев оплаты долгов за коммуналку

За полгода приставы взыскали 42,5 миллиона с недобросовестных работодателей, которые не платили зарплаты сотрудникам
Фото: Александр Ощепков / НГС
Среди жителей Новосибирской области выросло число должников. Долги по платежам за кредиты и коммунальные услуги взыскивают судебные приставы.
По данным управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, быстрее всего выросли долги по зарплатам и платежам в сфере ЖКХ.
«Более чем в два раза увеличилось количество поступивших исполнительных документов о взыскании задолженности по заработной плате — 1936 на сумму 101 миллион рублей. <...> На 40% возросло количество поступивших исполнительных документов о взыскании за услуги ЖКХ — 31 тысяча», — пояснили в ФССП.
В то же время новосибирцы стали лучше выплачивать кредиты: количество должников выросло, но общая сумма долга снизилась. Сейчас у приставов на исполнении 74 тысячи производств на сумму 10 миллиардов рублей, хотя в прошлом году было 59 тысяч на 20 миллиардов.
Свои успехи приставы Новосибирска подтверждают в профессиональных соревнованиях. В июле в Сибири прошёл конкурс среди приставов — лучшим сотрудником ФССП оказался новосибирец.