Приставы стали чаще требовать от новосибирцев оплаты долгов за коммуналку

Среди жителей Новосибирской области выросло число должников. Долги по платежам за кредиты и коммунальные услуги взыскивают судебные приставы.

По данным управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, быстрее всего выросли долги по зарплатам и платежам в сфере ЖКХ.

«Более чем в два раза увеличилось количество поступивших исполнительных документов о взыскании задолженности по заработной плате — 1936 на сумму 101 миллион рублей. <...> На 40% возросло количество поступивших исполнительных документов о взыскании за услуги ЖКХ — 31 тысяча», — пояснили в ФССП.

